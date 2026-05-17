The AI Summit London 2026 : l’IA entre dans l’ère des infrastructures

📍 Londres, Royaume Uni 📅 10 et 11 juin 2026

En dix ans, The AI Summit London a changé de nature. Longtemps centré sur les promesses de l’intelligence artificielle, le sommet londonien aborde désormais une question beaucoup plus concrète : comment intégrer l’IA dans les infrastructures critiques des entreprises et des États.

Organisée les 10 et 11 juin 2026 au Tobacco Dock, cette édition anniversaire intervient dans un contexte marqué par la montée des tensions autour du compute, des infrastructures cloud, de la souveraineté numérique et des capacités énergétiques nécessaires au déploiement massif de l’IA. L’évênement prend place dans la London Tech Week 2026

Le profil des speakers illustre cette évolution, les grandes infrastructures américaines occupent une place centrale dans la programmation avec Anthony Hills pour NVIDIA, Benjamin Richardson pour CoreWeave et Sasha Rubel pour Amazon Web Services. Les débats porteront moins sur les modèles génératifs eux-mêmes que sur leur industrialisation : infrastructures GPU, orchestration des workloads IA, sécurité, gouvernance et passage à l’échelle.

Le sommet confirme également la place prise par les institutions financières dans l’adoption opérationnelle de l’IA. Davood Shamsi de JPMorgan Chase, Vivek Dak de Barclays et Mara Pometti de Mastercard détailleront les usages liés à l’automatisation décisionnelle, au risque, à la conformité et à l’expérience client.

Dans la santé, Anne-Claire Gerbaldi, directrice du numérique, des données et de l’IA chez AstraZeneca, abordera l’intégration de l’IA dans les infrastructures pharmaceutiques et les workflows de recherche clinique.

La dimension géopolitique constitue l’autre axe majeur de l’édition 2026. Une table ronde réunira notamment Jim Carter du ministère britannique de la Défense, Ollie Ilott du gouvernement britannique et Sasha Rubel autour d’une question devenue centrale pour les économies européennes : l’Europe peut-elle encore construire une capacité souveraine dans l’intelligence artificielle face aux infrastructures américaines et chinoises ?

Le nouveau positionnement de The AI Summit London reflète les problématiques auxquelles sont confrontés les dirigeants, CTO, CIO, investisseurs, responsables publics et opérateurs d’infrastructures. En dix ans, The AI Summit London est progressivement devenu un observatoire des nouveaux rapports de force de l’économie numérique, et l’édition 2026 confirme cette tendance, l’intelligence artificielle n’est plus seulement un marché logiciel, mais une infrastructure économique, industrielle et géopolitique.