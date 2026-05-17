AI4 2026 Las Vegas : l’IA entre dans sa phase industrielle

📍 Las Vegas, Etats Unis 📅 10 et 11 juin 2026

Avec plus de 12 000 participants attendus, 1 000 speakers et 400 exposants, la conférence AI4 confirme son positionnement pour devenir le principal rendez-vous américain consacré à l’industrialisation de l’intelligence artificielle. Organisé du 4 au 6 août 2026 au Venetian de Las Vegas, l’événement se présente comme une conférence technologique que comme une plateforme de convergence entre infrastructures IA, grands groupes, investisseurs et décideurs publics.

Le positionnement d’Ai4 diffère sensiblement de celui des conférences historiques centrées sur la recherche académique. Ici, l’objectif n’est pas de débattre des derniers benchmarks de modèles fondamentaux. Le sujet central est désormais le passage à l’échelle : comment déployer l’IA dans les opérations critiques des entreprises, transformer les workflows, automatiser les processus et absorber la montée des contraintes liées au compute, à la gouvernance et à la sécurité.

Cette orientation apparaît clairement dans le profil des intervenants. L’édition 2026 réunira trois des figures les plus influentes de l’histoire récente de l’intelligence artificielle : Geoffrey Hinton, considéré comme l’un des pionniers du deep learning, Fei-Fei Li, fondatrice de World Labs, et Andrew Ng, fondateur de DeepLearning.AI et ancien responsable de Google Brain. Leur keynote commune constitue l’un des moments les plus attendus du sommet.

Mais Ai4 ne se limite pas à une scène de prestige académique. Le cœur de l’événement reste résolument enterprise. Les grandes entreprises américaines viennent y présenter leurs stratégies de déploiement opérationnel de l’IA. Franziska Bell de Ford Motor Company, Prashant Mehrotra de U.S. Bank, Srini Venkatesan de PayPal ou encore John Whyte de American Medical Association doivent notamment intervenir sur l’intégration de l’IA dans les opérations industrielles, financières et médicales.

Le sommet accorde également une place importante aux nouveaux acteurs de l’économie IA. Dmitri Dolgov de Waymo, Timothée Lacroix de Mistral AI ou encore Jeetu Patel de Cisco incarnent une nouvelle génération d’entreprises positionnées sur les infrastructures, les agents IA, les architectures de production et les systèmes autonomes.

L’événement reflète aussi l’évolution du marché américain lui-même, où l’IA devient progressivement une couche opérationnelle transverse capable de transformer la finance, la santé, l’industrie, la logistique ou les infrastructures publiques.

Cette approche distingue Ai4 de nombreux événements européens davantage centrés sur la régulation ou la souveraineté. À Las Vegas, le discours reste dominé par la vitesse d’exécution, la productivité et la capacité à industrialiser rapidement les usages.

L’événement se rapproche ainsi davantage de formats comme ou , tout en conservant une approche beaucoup plus transversale. Là où GTC reste fortement centré sur les infrastructures NVIDIA et où re:Invent demeure avant tout un événement cloud, Ai4 fonctionne comme un carrefour entre recherche, enterprise, infrastructures, santé, finance, cybersécurité et politiques publiques.

Le sommet constitue également un indicateur avancé des priorités du marché américain. Les thématiques mises en avant en 2026 (agents IA, gouvernance, IA multimodale, déploiement en production, architectures de compute et sécurité) donnent une lecture très concrète des segments où les budgets enterprise sont en train de se déplacer.

Pour les dirigeants, investisseurs et responsables innovation, Ai4 permet de comprendre la dynamique de l’économie IA américaine. Moins théorique que les grands rendez-vous académiques, moins institutionnel que certains événements européens, le sommet de Las Vegas s’impose progressivement comme l’un des lieux où se structure l’industrialisation mondiale de l’intelligence artificielle.