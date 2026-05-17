HumanX Amsterdam 2026 : la conférence IA américaine veut s’imposer comme le nouveau carrefour européen de l’IA industrielle

📍 Amsterdam, Pays Bas 📅 22 au 24 septembre 2026

Du 22 au 24 septembre 2026, le centre de conférences RAI Amsterdam accueillera la seconde édition européenne de HumanX, événement américain consacré à l’intelligence artificielle qui cherche désormais à s’imposer sur le marché européen. Après une montée en puissance rapide aux États-Unis, HumanX arrive à Amsterdam avec une promesse claire : réunir les dirigeants qui construisent l’IA opérationnelle, celle qui transforme les infrastructures, les entreprises et les systèmes industriels.

L’ambition affichée tranche avec une partie des grands salons IA devenus généralistes. Ici, le discours est centré sur les usages déployables, les infrastructures techniques, l’automatisation industrielle et l’« AI that works ». HumanX Amsterdam entend ainsi devenir un point de rencontre entre startups IA, industriels, hyperscalers, fonds d’investissement, éditeurs logiciels et grandes entreprises engagées dans des stratégies de transformation par l’IA.

L’un des axes structurants de cette édition 2026 sera le lancement du « Physical AI Pavilion », espace entièrement consacré aux systèmes autonomes, à la robotique, aux humanoïdes et à l’automatisation industrielle. Le positionnement est révélateur d’une évolution profonde du marché : l’IA ne se limite plus aux copilotes logiciels et aux modèles génératifs. Elle devient une couche d’orchestration du monde physique. NVIDIA, partenaire du pavillon, y pousse explicitement la notion d’« AI Intelligence Gets Physical ».

L’événement mettra en avant des démonstrations technologiques réelles plutôt que des présentations marketing. HumanX promet des technologies « live », opérées directement par les équipes qui les développent. Derrière cette promesse se joue un enjeu majeur pour l’écosystème européen : identifier les acteurs capables de transformer les percées IA en infrastructures industrielles exploitables.

Le programme reflète cette orientation, avec pour grandes thématiques annoncées, les humanoïdes, la robotique industrielle, les infrastructures de données et d’entraînement, ainsi que les problématiques d’intégration dans les systèmes existants.

HumanX Amsterdam 2026 réunira également une concentration rare de dirigeants technologiques, de fondateurs IA et d’investisseurs internationaux. Parmi les intervenants annoncés figurent notamment Max Jaderberg, président d’Isomorphic Labs, Christophe Fouquet, dirigeant d’ASML, May Habib, Anton Osika, Jan Oberhauser, Eléonore Crespo, Clay Bavor, Jarek Kutylowski ou encore Jacomo Corbo.

La présence d’ASML est particulièrement significative. Le groupe néerlandais est devenu l’un des actifs stratégiques majeurs de l’économie mondiale avec ses machines de lithographie avancée indispensables à la fabrication des semi-conducteurs IA. Sa participation illustre le repositionnement progressif des conférences IA vers des problématiques d’infrastructure critique, de souveraineté industrielle et de chaîne de valeur matérielle.

Le casting des investisseurs confirme également le niveau stratégique de l’événement. Des représentants d’Atomico, Lightspeed, Balderton Capital, Index Ventures, GV, Bessemer Venture Partners ou encore Sapphire Ventures participeront aux discussions.

Au-delà du spectacle technologique, HumanX Amsterdam cherche surtout à capter un basculement économique en cours : l’IA devient une question d’exécution industrielle, de capacité de déploiement et d’intégration métier. Les thèmes « Command Desk », « Control Room », « Customer Engine » ou « Builders » traduisent cette volonté de parler aux opérateurs plus qu’aux seuls chercheurs.

HumanX Amsterdam 2026 se positionne ainsi moins comme une conférence académique que comme une plateforme business destinée aux dirigeants qui arbitrent aujourd’hui leurs investissements IA. Le modèle se rapproche davantage de grands rendez-vous comme HumanX aux États-Unis, AI4 ou certaines composantes de NVIDIA GTC, avec une forte orientation infrastructure, opérations et déploiement.

Dans un marché européen encore fragmenté, HumanX tente finalement d’occuper une place précise : celle du carrefour où se rencontrent capital, IA générative, automatisation industrielle et infrastructures physiques. Un positionnement qui correspond à l’évolution actuelle du secteur, où la bataille ne porte plus uniquement sur les modèles, mais sur la capacité à transformer l’IA en système productif.