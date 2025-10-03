55 North : un fonds danois pour soutenir les startups quantiques européennes

La société de capital-risque 55 North, basée à Copenhague, annonce le premier closing de son fonds inaugural, doté à terme de 300 millions d’euros. Pour cette première étape, 134 millions d’euros ont été levés auprès d’investisseurs institutionnels, dont Novo Holdings et EIFO (Export and Investment Fund of Denmark).

Positionné comme le plus grand fonds mondial exclusivement consacré aux technologies quantiques, 55 North adopte une approche ouverte à tous les stades de développement, du financement amont aux tours plus avancés. Sa stratégie couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, des technologies habilitantes aux solutions complètes, avec un focus sur trois axes : calcul quantique, capteurs quantiques et communication quantique.

L’équipe dirigeante réunit des profils scientifiques et financiers. Le fonds est piloté par Dr. Owen Lozman (ex-M Ventures), aux côtés de Dr. Helmut Katzgraber (ex-Amazon, Microsoft) et Dr. Kai Hudek (ex-IonQ). Les partenaires bénéficient également du soutien de Vsquared Ventures en Europe et de Cambium Capital aux États-Unis.

55 North a déjà effectué ses premiers investissements avec une participation au tour de Série B de 275 millions d’euros d’IQM, l’un des leaders européens du quantique basé en Finlande, et le co-lead de la Série A-2 de 13 millions d’euros de Kiutra, société allemande spécialisée dans la cryogénie.

Ce lancement intervient dans un contexte d’accélération mondiale. Plus de 40 milliards de dollars de financements publics sont déjà engagés dans le quantique à l’échelle du G7, tandis que le Danemark s’est doté en 2023 d’une stratégie nationale en la matière, confiant à l’EIFO la mission de contribuer à l’émergence d’un fonds de référence. Pour le ministre danois de l’Industrie, Morten Bødskov, « avec ce fonds, nous pouvons investir dans les grandes percées quantiques de demain et accélérer leur transfert des laboratoires vers la société ».

En se donnant pour mission d’accélérer la sortie des innovations quantiques des laboratoires de recherche vers les applications industrielles, 55 North entend renforcer la capacité de l’Europe à se positionner comme producteur et non simple acheteur de technologies quantiques.