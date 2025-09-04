Jean Goetz, co fondateur et CEO de IQM
320 millions de dollars pour IQM : l’Europe quantique veut rivaliser avec les États-Unis et la Chine

La compétition mondiale pour l’informatique quantique prend une nouvelle dimension en Europe avec IQM Quantum Computers qui annonce un tour de table de 320 millions de dollars (274 millions d’euros), la plus importante levée de fonds dans ce domaine en dehors des États-Unis. L’opération confirme l’ambition du continent de peser dans une course dominée jusqu’ici par les géants américains et chinois.

Fondée en 2019 à Helsinki, IQM s’est spécialisée dans les ordinateurs quantiques supraconducteurs. Sa technologie s’appuie sur une correction d’erreurs dite “hardware-efficient” et une intégration système avancée, deux éléments déterminants pour améliorer la fiabilité des machines. Plus de treize systèmes ont déjà été déployés dans des centres de calcul haute performance en Europe. Parallèlement, la société a lancé Resonance, une plateforme cloud qui permet à des entreprises de secteurs comme la pharmacie, la finance, la logistique ou la cybersécurité de développer des cas d’usage quantique.

Avec ce financement, IQM prévoit d’augmenter ses capacités de production de puces en Finlande et de poursuivre son objectif à long terme et atteindre des systèmes tolérants aux fautes capables de fonctionner avec plusieurs millions de qubits. La société veut aussi renforcer sa présence aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, élargir l’adoption de son offre cloud auprès des entreprises et lancer un SDK développeur en partenariat avec Crisp.

Cette levée de fonds a été menée par Ten Eleven Ventures, premier investisseur américain à rejoindre le capital d’IQM, aux côtés du fonds finlandais Tesi. Parmi les autres participants figurent Elo Mutual Pension Insurance, Varma, Schwarz Group, Winbond Electronics Corporation, le Conseil européen de l’innovation (EIC) et Bayern Kapital. Depuis sa création par JAN GOETZ, MIKKO VÄLIMÄKI et JUHA VARTIAINEN, la société a levé au total 600 millions d’euros.

