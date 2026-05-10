ROBOTICS SUMMIT & EXPO 2026, Boston au cœur de la nouvelle économie robotique

📍 Boston, États-Unis 📅 27-28 mai 2026

Longtemps, la robotique a été structurée autour de marchés relativement séparés : robotique industrielle d’un côté, recherche académique de l’autre, automatisation logistique dans un troisième univers. Le Robotics Summit & Expo 2026 montre au contraire que ces frontières sont en train de disparaître. À Boston, l’événement devient progressivement le point de rencontre entre intelligence artificielle, robotique autonome, systèmes industriels, défense, santé et infrastructures logistiques.

Le sommet rassemble plus de 6 000 développeurs, ingénieurs, chercheurs et industriels travaillant sur des robots destinés à l’aéronautique, la défense, la santé, la logistique ou encore le manufacturing.

Boston occupe une place particulière dans cette dynamique. La ville concentre désormais certains des acteurs les plus stratégiques du secteur : Boston Dynamics, Amazon Robotics, MIT, Harvard, MassRobotics ou encore de multiples startups spécialisées dans la robotique autonome et l’IA physique. La région fonctionne comme un véritable cluster industriel et scientifique où se croisent recherche fondamentale, capital-risque et industrialisation.

L’édition 2026 illustre particulièrement la montée en puissance de la “physical AI”. Après plusieurs années dominées par les modèles génératifs et les agents logiciels, l’industrie se concentre désormais sur des systèmes capables d’agir dans le monde physique. Les discussions ne portent plus seulement sur les performances mécaniques des robots, mais sur leur capacité à percevoir leur environnement, raisonner, prendre des décisions et interagir avec des infrastructures réelles en temps réel.

Cette évolution est visible dans la liste des intervenants annoncés. On retrouve notamment Brian Gerkey d’Intrinsic, filiale robotique d’Alphabet, Aaron Parness d’Amazon Robotics, Alberto Rodriguez de Boston Dynamics ou encore des représentants de Tesla, General Motors et Agility Robotics.

Le sommet donne ainsi une vision très claire des priorités actuelles du marché :

robotique autonome ;

modèles IA embarqués ;

systèmes temps réel ;

interaction homme-machine ;

robotique logistique ;

humanoïdes industriels ;

automatisation des entrepôts ;

edge AI.

Mais contrairement à certaines conférences davantage centrées sur la prospective, Robotics Summit reste profondément ancré dans des problématiques d’exécution industrielle. Les sessions techniques couvrent aussi bien les architectures logicielles que les contraintes de manufacturabilité, les capteurs, les systèmes de perception, le motion control ou les méthodes de déploiement à grande échelle.

Le sommet met particulièrement en avant cette transition vers des robots commercialement viables. Les thèmes liés à la production à grande échelle, à la sécurité, à l’intégration logicielle et à l’industrialisation prennent une place croissante dans les conférences.L’autre sujet majeur de l’édition 2026 concerne la convergence entre IA générative et robotique. Plusieurs démonstrations prévues sur le salon portent sur les modèles “vision-language-action”, les agents robotiques et les systèmes capables d’interagir avec des humains via des interfaces conversationnelles avancées.

Cette convergence modifie profondément la structure même du marché robotique. Les robots deviennent progressivement des plateformes logicielles physiques. La valeur ne réside plus uniquement dans les moteurs, les capteurs ou les bras mécaniques, mais dans :

les modèles IA ;

les couches logicielles ;

l’orchestration des données ;

les systèmes de coordination temps réel ;

les infrastructures compute embarquées.

Le Robotics Summit permet également de mesurer l’intensification de la compétition mondiale autour de la robotique. Les entreprises américaines dominent encore largement les logiciels, les modèles IA et les financements. Mais la Chine accélère rapidement sur les capacités manufacturières, les composants et l’industrialisation à grande échelle. Le Japon conserve quant à lui une position stratégique sur les moteurs de précision, les capteurs et certains composants critiques.

L’événement accueille également le RBR50 Awards Gala, qui récompense les principales innovations du secteur. Cette cérémonie est devenue au fil des années un indicateur relativement fiable des tendances émergentes du marché robotique mondial.

Ce qui rend finalement Robotics Summit & Expo particulièrement stratégique en 2026, c’est qu’il reflète un changement beaucoup plus large : la robotique n’est plus un marché périphérique de l’automatisation industrielle. Elle devient progressivement une infrastructure centrale de l’économie numérique et industrielle.

Derrière les démonstrations techniques et les robots exposés dans les halls du Boston Convention Center, la question réelle est celle du contrôle des futures infrastructures automatisées : qui développera les logiciels, les modèles IA, les composants critiques et les plateformes robotiques qui structureront les usines, les entrepôts, les hôpitaux et les systèmes logistiques de demain.