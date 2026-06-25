ALAN dépasse le milliard d’euros levés avec l’arrivée de Prosus

La scale-up française Alan aurait levée 480 millions d’euros auprès du fonds d’investissement Prosus, dans le cadre d’une opération qui valoriserait l’entreprise à 5,5 milliards d’euros. Trois mois seulement après un financement de 100 millions d’euros, ce nouveau tour de table constituerait l’une des plus importantes levées de fonds réalisées en Europe cette année hors intelligence artificielle générative et monterait à plus de 1,2 milliard les fonds levés par la scale up.

À première vue, l’opération peut surprendre, Alan revendique plus de 1,1 million d’adhérents, un rythme de croissance supérieur à 50 %, près de 800 millions d’euros de revenus récurrents annualisés au premier trimestre et un objectif de dépasser le milliard d’euros d’ARR d’ici la fin de l’année. La société indique également avoir atteint la rentabilité sur son activité française, et rien ne suggère une entreprise confrontée à une tension de trésorerie comparable à celle que connaissent de nombreuses scale-ups européennes.

Une nouvelle levée qui intervient à un moment particulier

L’opération fait entrer Prosus parmi les principaux actionnaires de la société. Le groupe néerlandais, spécialisé dans les investissements technologiques internationaux, conduit un financement mêlant capitaux nouveaux et cession d’actions existantes, aux côtés d’investisseurs historiques comme Index Ventures et Teachers’ Venture Growth.

En mars, Alan annonçait déjà un financement d’environ 100 millions d’euros destiné à accompagner son développement européen. Quelques mois plus tard, un nouveau tour de table près de cinq fois supérieur viendrait renforcer les moyens financiers de l’entreprise.

Habituellement, deux situations conduisent une entreprise à retourner aussi rapidement sur le marché : une accélération très supérieure aux prévisions ou un besoin de financement plus important qu’anticipé. Les indicateurs publiés par Alan orientent plutôt vers une troisième hypothèse : celle d’une société qui profite de sa position de force pour sécuriser des ressources avant une nouvelle phase de développement.

Les fondamentaux ne racontent plus l’histoire d’une startup en quête de financement

En une décennie, Alan s’est imposée comme l’un des principaux acteurs européens de l’assurance santé numérique. Elle revendique désormais plus de 1,1 million de membres, près de 800 millions d’euros de revenus récurrents annualisés, une croissance de 53 % sur un an et un objectif de franchir le seuil symbolique du milliard d’euros d’ARR avant la fin de 2026.

Le marché français, qui représente encore l’essentiel de son activité, est désormais rentable. L’entreprise a également remporté plusieurs contrats majeurs, dont celui du ministère français de l’Économie et des Finances, confirmant sa capacité à concurrencer les acteurs historiques sur des appels d’offres de grande ampleur.

La situation reste différente à l’échelle consolidée, le développement international continue de peser sur les résultats du groupe.

Une nouvelle relation au capital

Pendant les premières années de leur existence, les startups lèvent des fonds pour financer leur développement. Les capitaux servent à recruter, construire un produit, conquérir des clients ou absorber des pertes.

À partir d’un certain seuil, la logique change, et lorsque les revenus deviennent suffisamment importants et que la croissance reste soutenue, lever des fonds ne répond plus uniquement à un besoin financier et le capital devient un actif stratégique.

Des entreprises comme Stripe, Databricks ou SpaceX ont levé des montants considérables alors même qu’elles disposaient déjà d’une activité importante. L’objectif n’était plus simplement de financer leur fonctionnement, mais d’accélérer leur trajectoire et de conserver une avance sur leurs concurrents.

Acheter du temps plus que de l’argent

Que permettent réellement 480 millions d’euros supplémentaires lorsqu’une entreprise approche déjà du milliard d’euros de revenus récurrents ?

La première réponse est l’expansion internationale. Contrairement à un éditeur SaaS, Alan évolue dans un secteur où chaque pays possède son propre cadre réglementaire, son système de santé, ses partenaires et ses contraintes opérationnelles. Déployer une activité en Belgique, en Espagne ou au Canada ne consiste pas simplement à traduire une interface ou à ouvrir un bureau commercial.

Chaque nouveau marché nécessite des investissements réglementaires, des équipes locales, des partenariats médicaux et une adaptation des produits. Disposer d’une trésorerie abondante permet de mener plusieurs déploiements en parallèle sans arbitrer en permanence entre les priorités.

La deuxième réponse concerne l’intelligence artificielle. Alan ne développe pas de grands modèles de langage. En revanche, l’entreprise intègre progressivement l’IA dans l’ensemble de sa chaîne de valeur : tarification des contrats, gestion des remboursements, traitement des demandes, orientation des patients, prise de rendez-vous et assistant conversationnel.

Cette stratégie suppose des investissements continus dans les infrastructures, les données, les équipes d’ingénierie et l’intégration de nouveaux modèles. Là encore, la disponibilité du capital accélère l’exécution.

Enfin, une telle trésorerie ouvre d’autres perspectives : acquisitions ciblées, consolidation du marché, partenariats stratégiques ou préparation d’une future introduction en Bourse, sans dépendre des conditions de marché à court terme.

Pourquoi Prosus maintenant ?

Le choix de Prosus mérite lui aussi d’être observé, le groupe coté à Amsterdam (et détenu majoritairement par le groupe sud-africain Naspers) s’est imposé comme l’un des investisseurs technologiques les plus actifs au monde. Son portefeuille comprend des plateformes de consommation, des acteurs du commerce électronique, des fintechs et des entreprises numériques opérant à très grande échelle (Tencent, Delivery Hero, Dott

Prosus finance dans Alan, une nouvelle génération de champions européens, véritable plateforme qui combine logiciels, services de santé, intelligence artificielle et distribution numérique.

Fahd Beg, Directeur des investissements de Prosus Group, partage à ce sujet: « La santé représente

l’un des secteurs offrant le plus fort potentiel de transformation grâce à l’intelligence

artificielle. Alan a développé une plateforme unique, où assurance, prévention et

accompagnement dans le parcours de soins se renforcent mutuellement pour offrir une

expérience de santé fluide et intégrée. Nous sommes ravis à l’idée d’accompagner Alan dans

cette nouvelle phase de développement et d’accélérer son expansion internationale en

mettant à profit l’expertise et les ressources de notre écosystème. »

Les questions que pose désormais Alan

La première concerne naturellement l’expansion internationale. Près de 80 % des revenus d’Alan proviennent encore du marché français. Le véritable changement d’échelle dépendra de sa capacité à reproduire son modèle dans plusieurs grands pays européens.

La deuxième porte sur l’utilisation du capital. La société privilégiera-t-elle exclusivement la croissance organique ou cherchera-t-elle également à accélérer son développement par des acquisitions ?

Après la conquête du marché français et l’accélération européenne, une autre question se pose : Alan construit-elle un champion européen de l’assurance santé… ou les fondations d’un acteur véritablement mondial ?

Enfin, cette levée pourrait également constituer une étape supplémentaire vers une future opération de liquidité. Avec une valorisation de 5,5 milliards d’euros et un objectif de plus d’un milliard d’euros de revenus récurrents, Alan se rapproche progressivement du profil des grandes entreprises technologiques susceptibles d’envisager une introduction en Bourse lorsque les conditions de marché seront réunies.