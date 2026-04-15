AMAZON entre dans les télécoms satellitaires avec l’acquisition de Globalstar

Avec l’acquisition de Globalstar et un partenariat stratégique avec Apple, Amazon franchit un seuil dans la construction de son infrastructure. Le groupe ne se contente pas d’ajouter une capacité satellitaire à son portefeuille : il prolonge une infrastructure déjà largement déployée au sol en y intégrant la brique qui lui manquait, à savoir une couverture globale, indépendante des réseaux terrestres.

Une acquisition qui cible des actifs rares

Et ce ne sont pas seulement des satellites qu’Amazon acquiert, mais un ensemble d’actifs difficiles à reproduire : des licences de spectre, des autorisations réglementaires à l’échelle internationale, et une expertise opérationnelle construite sur plusieurs décennies.

Dans l’économie des télécoms, le spectre constitue une ressource stratégique. Sans accès à ces bandes de fréquences, aucun service de communication ne peut être déployé à grande échelle. Avec Globalstar, Amazon s’assure une capacité d’exécution que peu d’acteurs peuvent revendiquer.

Cette acquisition vient renforcer le projet Amazon Leo, destiné à déployer une constellation de satellites en orbite basse. Jusqu’ici positionné sur l’accès à internet, le projet change de dimension.

Le satellite sort de sa niche

Le basculement tient dans un acronyme : D2D, pour Direct-to-Device, derrière cette formulation technique, Il s’agit d’établir une liaison directe entre satellites et smartphones.

À horizon 2028, Amazon prévoit de déployer un système capable de supporter des services de messagerie, de voix et de données directement sur des terminaux grand public. L’objectif de faire du satellite une composante ordinaire de la connectivité.

Apple, levier de distribution et de légitimation

Dans cette acquisition, Apple occupe une position centrale, car le constructeur utilise déjà les capacités de Globalstar pour ses services d’urgence sur iPhone. L’accord avec Amazon renforce la relation entre les deux entreprises, dont Apple utilise déjà certaines briques d’infrastructure.

Les deux sociétés se retrouvent autour d’intérêts communs, d’un côté, Amazon bénéficie d’un accès immédiat à une base installée massive, de l’autre, Apple sécurise un fournisseur capable de soutenir une montée en puissance des usages satellitaires.

Ce partenariat peut laisser penser à une extension progressive vers des fonctionnalités plus larges, à mesure que les capacités techniques le permettront.

Une pression diffuse sur les opérateurs

Officiellement, si le discours reste celui de la complémentarité, où le satellite comblerait les lacunes des réseaux terrestres, notamment dans les zones peu denses ou difficiles d’accès, dans les faits, Amazon et ses partenaires créent une alternative partielle au modèle des opérateurs telecom. À moyen terme, elle pourrait redessiner certains segments du marché, en particulier ceux liés à la couverture et aux usages critiques.

Si les opérateurs conservent des avantages décisifs en matière de capacité et de latence. Mais ils voient émerger une concurrence qui ne se situe pas sur les mêmes couches technologiques, et donc pas sur les mêmes leviers de régulation.

Une infrastructure à dimension stratégique

Au-delà du marché grand public, le développement du D2D ouvre des perspectives plus larges. Une connectivité indépendante des réseaux terrestres présente un intérêt évident pour les entreprises opérant dans des environnements contraints, mais aussi pour les États.

Gestion de crise, continuité des communications, coordination d’opérations en zones isolées : les cas d’usage dépassent largement la simple messagerie. À mesure que ces infrastructures se déploient, elles tendent à devenir des éléments critiques dans un monde sous tension.

Cette évolution soulève des questions de souveraineté. La capacité à communiquer en toutes circonstances, sur l’ensemble du globe, repose de plus en plus sur des systèmes opérés par des acteurs privés, dont les logiques d’investissement et de gouvernance échappent en partie aux cadres nationaux.

Une concurrence déjà installée

Amazon n’avance pas en terrain vierge, SpaceX a déjà démontré la viabilité commerciale des constellations en orbite basse avec Starlink, et développe ses propres capacités de connexion directe aux terminaux. D’autres acteurs, comme AST SpaceMobile, poursuivent des stratégies similaires.

La singularité d’Amazon tient moins à la technologie qu’à son modèle. Là où certains privilégient la vitesse de déploiement, le groupe construit une architecture intégrée à son écosystème, capable de s’articuler avec ses autres activités.

Vers une connectivité invisible

En faisant l’acquisition de Globalstar pour environ 11,57 milliards de dollars (soit près de 9,8 milliards d’euros), Amazon joue la carte du pragmatisme avec un actif lui offrant bien plus qu’une infrastructure : un accès au spectre, un cadre réglementaire déjà établi et une capacité d’exécution immédiate sur un marché encore en structuration. Reste le prix à payer.

Car au-delà du coût de l’opération, c’est un engagement industriel et politique de long terme qui s’ouvre. Déployer, maintenir et opérer une constellation satellitaire à grande échelle suppose des investissements continus, une exposition accrue aux arbitrages réglementaires et une confrontation directe avec des acteurs déjà installés comme SpaceX.

À mesure que ces infrastructures gagnent en importance, une autre question émerge : celle du contrôle. Qui maîtrisera demain les conditions d’accès à la connectivité, les opérateurs historiques, les États, ou les plateformes capables d’en redessiner les contours depuis l’espace ?