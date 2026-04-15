ASML : la seule entreprise capable de ralentir l’IA

Décrite comme une dynamique exponentielle, portée par des investissements massifs, des avancées algorithmiques rapides et une demande quasi illimitée en puissance de calcul, l’intelligence artificielle semble sans limite. Dans ce storytelling, tout paraît extensible, qu’il s’agisse des modèles, des usages, ou encore des marchés. Mais les résultats du dernier trimestre d’ASML rappellent que cette croissance repose sur une infrastructure physique, contrainte et surtout fortement concentrée.

Car derrière chaque modèle d’IA, chaque data center, chaque GPU, se trouve une chaîne industrielle dont ASML constitue l’un des points de passage obligés. Une chaîne dont la capacité, aujourd’hui, ne suit plus.

Une croissance sans friction… en apparence

L’annonce des très bons résultats d’ASML lors du dernier trimestre, doit néanmoins être entendue comme un avertissement. Ses deux représentants, Christophe Fouquet, CEO d’ASML, et son directeur financier Roger Dassen, ont exprimé une réalité marché qui ne laisse place à aucune ambiguïté « l’offre ne sera pas en mesure de répondre à la demande dans un avenir prévisible ». Plus encore, « nos clients nous indiquent qu’ils ont déjà vendu l’intégralité de leurs capacités pour 2026, et que les contraintes se prolongeront au-delà ».

Ainsi l’industrie des semi-conducteurs, longtemps caractérisée par des cycles d’expansion et de contraction, entre dans une phase où la demande excède durablement l’offre. Cette tension ne concerne pas uniquement les composants de pointe, mais traverse l’ensemble de la chaîne, de la logique avancée à la mémoire.

Le véritable goulot d’étranglement

Si l’attention médiatique se concentre sur les concepteurs de puces et les fabricants de GPU, le véritable point de blocage se situe en amont. ASML est aujourd’hui le seul acteur capable de produire les machines de lithographie EUV nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés, et sans ces équipements, aucune montée en capacité n’est possible.

La production mondiale de puces avancées dépend donc du rythme de livraison d’un nombre limité de machines, dont la fabrication requiert elle-même une chaîne d’approvisionnement complexe et difficilement compressible.

Ainsi, ASML prévoit de livrer au moins 60 systèmes EUV en 2026, puis 80 en 2027. Si ces volumes sont en croissance significative, ils restent insuffisants au regard de la demande exprimée.

Une contrainte physique

Contrairement au logiciel, l’industrie des semi-conducteurs ne peut pas se répliquer instantanément. Chaque machine EUV concentre des milliers de composants, des technologies de pointe et des années de développement. Sa production ne peut être accélérée sans compromettre sa fiabilité. La montée en capacité est, par conséquent, progressive et dépendante d’une supply chain mondiale.

De facto, ASML ne ralentit pas volontairement l’IA, mais, en tant que point de passage obligé, elle devient un véritable goulot d’étranglement.

Une intensification plutôt qu’une expansion

Face à cette contrainte, bien entendu l’industrie s’adapte. Plutôt que d’augmenter uniquement les volumes, elle cherche à optimiser chaque unité produite. Christophe Fouquet évoque une « intensité lithographique plus élevée », c’est-à-dire un recours accru aux technologies de lithographie pour chaque puce fabriquée.

Cette évolution a un effet paradoxal, car elle renforce la dépendance à ASML. Plus les puces sont complexes, plus elles nécessitent d’étapes de fabrication, et plus la demande en équipements augmente.

Une croissance déjà arbitrée

Autre élément déterminant, les capacités futures sont déjà largement allouées. Les clients d’ASML (fondeurs et fabricants de mémoire) sécurisent leurs équipements sur plusieurs années, adossés à des engagements contractuels en aval. La croissance de l’intelligence artificielle n’est donc pas seulement contrainte mais elle est déjà, en partie, organisée.

Ce point est central car il signifie que l’accès au compute ne dépend plus uniquement de l’innovation ou de la demande, mais de la capacité à se positionner en amont, dans des cycles d’investissement longs et capitalistiques. Dès lors, seuls les acteurs capables d’absorber cette contrainte (hyperscalers, grands industriels, États) bénéficient de l’essentiel des ressources.