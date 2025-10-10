Antoine Jouteau quitte Leboncoin après seize ans à la tête du champion des marketplaces

Leboncoin a annoncé par voie de communiqué le départ d’Antoine Jouteau, PDG de Leboncoin et dirigeant historique de la plateforme, une annonce qui intervient quelques mois après la prise de contrôle d’Adevinta, maison mère de Leboncoin, par les sociétés d’investissement Permira et Blackstone en octobre 2024. Jacob Aqraou, Executive Chair du board d’Adevinta, prend le relai en étroite collaboration avec l’équipe de direction, tout en menant la recherche d’un successeur.

L’intéressé a pour sa part choisi de livrer, sur son profil LinkedIn, un message plus personnel et empreint d’émotion, revenant sur seize années passées à construire ce qui est devenu l’un des plus grands succès du numérique français. “C’est rare d’aligner à ce point un métier, une boîte et une mission”, écrit-il, une formule qui résume la cohérence et la constance d’un dirigeant exceptionnel.

Seize années à bâtir une marque populaire et durable

Entré chez Leboncoin en 2008, Antoine Jouteau rejoint alors une structure encore naissante, filiale du groupe norvégien Schibsted. En moins de deux décennies, il aura contribué à transformer un site de petites annonces en un acteur central de la vie économique française. Sous sa direction, la plateforme s’est imposée comme un réflexe du quotidien : plus de 30 millions de visiteurs uniques chaque mois, des verticales fortes dans l’immobilier, l’automobile, l’emploi et les services, et une marque devenue l’une des préférées des Français.

Leboncoin a su incarner un modèle singulier, fondé sur la simplicité, la confiance et la proximité. Loin des ambitions mondialisées de la plupart des plateformes, le groupe a conservé une approche pragmatique du numérique, centrée sur l’usage et la valeur locale. “Mettre en relation, créer des opportunités, rendre optimiste” : les mots d’Antoine Jouteau dans son message de départ résument la philosophie d’une entreprise qui aura fait du lien humain sa raison d’être.

Du marketing à la gouvernance européenne

Diplômé de SKEMA Business School et de l’université Paris-Dauphine, Antoine Jouteau débute sa carrière dans les télécoms et l’informatique (Compaq, IBM, TDF) avant de rejoindre PagesJaunes, où il dirige le marketing digital. Ce passage fondateur lui donnera les clés pour comprendre les leviers de la visibilité et du trafic en ligne, dans un contexte de transformation rapide des usages numériques.

Il rejoint Leboncoin en 2008, devient directeur général du groupe en 2015, puis PDG en 2022 lorsque le site devient filiale d’Adevinta, entité issue de la scission du groupe Schibsted. Entre 2022 et 2024, il occupe le poste de PDG d’Adevinta, maison mère cotée, avant de revenir à la tête d’Adevinta France en octobre 2024.

En parallèle, il préside l’European Tech Alliance (EUTA), fédération des grandes entreprises numériques européennes, où il défend une approche responsable et régulée du numérique face aux géants américains.

Un dirigeant à contre-courant de la culture startup

Loin du modèle de CEO médiatique, Antoine Jouteau aura cultivé une forme de constance rare dans l’écosystème français. Fidèle à son entreprise, il a accompagné Leboncoin sur la durée, transformant la plateforme sans jamais en trahir l’esprit d’origine. Cette continuité a permis au groupe de s’ancrer dans l’économie réelle, en combinant performance et sobriété. Dès 2014, Leboncoin intègre des briques d’intelligence artificielle dans ses algorithmes de recherche et de mise en relation, tout en conservant une expérience utilisateur simple et universelle.

Dans son message d’adieu, il évoque “les bureaux chargés d’histoire rue du Faubourg Saint-Martin” et l’inscription “Aux classes laborieuses” qui orne la façade. Une référence symbolique, rappelant la vocation populaire du site de redonner du pouvoir d’achat, créer du lien, offrir des solutions concrètes à des millions d’utilisateurs.

Et maintenant ?

Antoine Jouteau évoque dans son message “le début d’une nouvelle exploration”. Il cite la démocratie, l’éducation, la consommation, l’écologie, autant de thèmes qui laissent entrevoir un engagement futur à la croisée de la tech et des enjeux sociétaux.

Son départ marque la fin d’une époque pour Leboncoin, celle d’une croissance incarnée et maîtrisée. L’entreprise, aujourd’hui intégrée au groupe Adevinta, doit poursuivre sa trajectoire dans un environnement numérique très challengé, et sous la gouvernance d’un nouveau pool d’actionnaires.

Reste un héritage, celui d’avoir démontré qu’on pouvait bâtir un champion du digital sans renoncer à la simplicité, à l’humain et à la mission de service.