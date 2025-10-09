PSG Equity ouvre son portefeuille à Mistral AI

PSG Equity renforce son ancrage dans l’intelligence artificielle en entrant au capital de Mistral AI, tout en scellant un partenariat stratégique avec la startup française. L’accord vise à accélérer l’intégration des modèles de langage et des outils d’IA agentique de Mistral au sein des 160 entreprises logicielles du portefeuille mondial du fonds.

Cette double opération, financière et industrielle, illustre une évolution majeure du capital-investissement technologique vers la portfolio economy. Pour Mistral AI, cette collaboration offre un accès direct à un écosystème international d’éditeurs SaaS et d’entreprises mid-market, un segment clé pour la diffusion de ses solutions. Le partenariat permettra d’accélérer l’adoption de ses technologies open source et d’étendre sa présence en Amérique du Nord et en Europe. PSG Equity entend ainsi faire de Mistral un levier transversal de productivité et d’innovation pour ses participations, en développant des LLMs verticalisés adaptés à leurs métiers.

« Ce partenariat représente une formidable opportunité de renforcer notre offre auprès des éditeurs de taille intermédiaire », déclare Marjorie Janiewicz, Chief Revenue Officer de Mistral AI.

Cette annonce intervient dans le prolongement du tour de table de Série C annoncé le 9 septembre 2025, auquel PSG Equity a pris part aux côtés de nouveaux investisseurs. Basée à Paris, Mistral AI poursuit son expansion internationale et consolide son positionnement de fournisseur européen d’infrastructure IA pour les entreprises de software et de services technologiques.