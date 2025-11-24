Après avoir co-créé XML, Jean Paoli veut réinventer la donnée d’entreprise grâce à l’IA

Comment exploiter les millions de documents complexes qui gouvernent encore la quasi-totalité des processus métiers ? Contrats d’assurance, dossiers pharmaceutiques, spécifications industrielles, analyses cliniques, cahiers techniques… cette masse d’informations reste largement opaque aux modèles actuels. C’est précisément le territoire que veut structurer Docugami, la startup fondée à Seattle par Jean Paoli, co-créateur du langage XML chez Microsoft.

Dans ce nouvel épisode de TRENDS notre série consacrée à l’innovation, nous recevons Jean Paoli, le CEO de DOCUGAMI

Trente ans après avoir contribué à l’ossature du web moderne, Jean Paoli revient avec la conviction que les documents constituent la plus grande source de données inexploitées dans les grandes organisations. Les modèles d’IA actuels savent générer et résumer, mais peinent encore à extraire, structurer et croiser l’information contenue dans les documents longs et hétérogènes qui pilotent l’assurance, la pharmacie ou l’industrie. Docugami s’attaque à ce problème en transformant automatiquement ces documents en arbres sémantiques XML exploitables par des workflows d’agents, permettant d’automatiser des tâches jusqu’ici irréductiblement humaines.

Cette technologie ouvre un champ d’applications directes comme l’accélération des indemnisations en assurance, la standardisation de la documentation réglementaire pharmaceutique, l’automatisation de la fabrication industrielle, la structuration de la R&D… Autant de cas où le traitement documentaire représente encore un goulet d’étranglement majeur.

Le choix de Paris pour installer Docugami Europe s’inscrit dans une dynamique plus large. Ainsi pour Jean Paoli, la France est aujourd’hui l’un des centres névralgiques de l’IA open source, portée par la recherche publique, la montée en puissance de laboratoires de rang mondial et l’émergence de modèles ouverts qui deviennent des standards internationaux. La nouvelle entité réunira une équipe R&D dédiée, coopérera avec les instituts de recherche français et développera des partenariats avec les secteurs régulés européens, des assurances à la santé.

Ce mouvement répond également aux attentes croissantes en matière de souveraineté : les organisations souhaitent des solutions qui garantissent la confidentialité totale des données, la non-réutilisation pour entraîner des modèles tiers, et la maîtrise de bout en bout des pipelines documentaires. Docugami revendique cette approche, fondée exclusivement sur des LLM open source et une architecture permettant aux clients de conserver le contrôle complet de leurs documents.

Avec cette implantation, Docugami se positionne comme un acteur structurant de l’IA documentaire souveraine, dans un contexte où l’exploitation automatisée des documents pourrait devenir le véritable catalyseur de transformation des entreprises européennes.