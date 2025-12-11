Dans la course à l’IA, le recrutement devient une décision stratégique

Alors que les entreprises entrent dans une nouvelle ère, celle de l’IA, de l’efficacité et de la résilience, une transformation silencieuse s’impose. Le recrutement n’est plus une fonction support. Il devient désormais un levier stratégique pour les entreprises, au cœur de la compétitivité, de l’innovation et de la capacité d’exécution des organisations.

digiRocks, qui a accompagné plus de 450 entreprises dans 5 000 recrutements réussis, incarne pleinement ce changement de paradigme. Avec une base qualifiée de 70 000 talents, une connaissance approfondie des métiers du digital, du tech et de l’IT, et une capacité à présenter une shortlist en moins de deux semaines, le cabinet s’impose comme un acteur incontournable du recrutement stratégique dans le digital, la tech et désormais l’IA.

« On n’est pas payé pour chercher, on est payé pour trouver. »

Jean-Patrick Manzoni, CEO de digiRocks

De la croissance à la rentabilité, le changement profond dans les entreprises.

Depuis 18 mois, les organisations ont basculé d’une logique de croissance rapide, parfois alimentée par les levées de fonds, à une logique d’efficacité et d’efficience. Les équipes ne sont plus simplement dimensionnées pour accompagner la croissance, mais pour créer de la valeur durable, mesurable, dans des conditions budgétaires plus contraintes.

Ce nouveau contexte exige des profils capables de piloter des transformations, d’optimiser les organisations, d’intégrer l’IA dans les process métiers, et surtout de créer des passerelles entre technologie, business et performance opérationnelle.

« La bonne personne au bon endroit, au bon moment peut faire toute la différence. » Jean-Patrick Manzoni, CEO de digiRocks

IA, Cloud, Cybersécurité, les talents les plus convoités du marché.

L’IA est devenue le moteur de transformation des entreprises. Mais elle ne vient pas seule. Elle nécessite des infrastructures robustes (cloud), des systèmes sécurisés (cybersécurité), et des experts capables de piloter les enjeux d’automatisation, de data, d’infrastructure ou de gouvernance numérique.

Ces profils sont rares, hybrides, stratégiques, et surtout de plus en plus transversaux. Ils ne sont plus seulement attendus dans les directions IT, mais dans la finance, le marketing, la supply chain, l’expérience client, les RH…

L’IA devient une compétence fonctionnelle, tout comme Excel ou PowerPoint l’étaient dans les années 2000. Elle est désormais attendue chez les managers, les dirigeants, les contrôleurs, les responsables commerciaux, les consultants, les RH. Autrement dit, elle n’est plus seulement une expertise technique, mais un langage commun du business moderne.

Un contexte économique incertain, mais une transformation qui ne peut pas attendre.

Si le climat géo-politico-économique freine certains recrutements, un consensus se dessine clairement : la transformation IA et digitale, elle, ne peut pas attendre. Certaines décisions sont repoussables, mais pas le fait d’avoir les bons talents pour construire l’avenir.

Pour les organisations, la question n’est plus, « Faut-il recruter ? », Mais « Pouvons-nous nous permettre de ne pas recruter ce profil stratégique aujourd’hui ? ».

C’est dans cette équation que digiRocks intervient en identifiant les talents qui accélèrent la transformation, sécurisent l’innovation et structurent les organisations.

digiRocks, la mécanique derrière 5 000 recrutements stratégiques.

digiRocks a construit, depuis 2017, une approche hybride, combinant technologie, data, réseau qualifié et expertise humaine. Le cabinet ne se contente pas de sourcer, il connaît ses talents, suit leur évolution, leurs compétences émergentes, leurs aspirations, et les accompagne dans la structuration de leur parcours. Sa base de 70 000 profils qualifiés représente un actif stratégique, nourri par des années d’échanges, d’approches directes, de rencontres et d’opportunités professionnelles.

À cela s’ajoute une forte visibilité sur les plateformes du marché, avec près d’un million de vues mensuelles sur les annonces, permettant d’identifier des profils actifs mais aussi passifs, souvent très recherchés. digiRocks mobilise également la chasse directe pour toucher les profils rares, déjà en poste, mais ouverts à de nouvelles opportunités dès lors qu’elles ont un impact réel, un sens, un enjeu stratégique.

Cette profondeur de marché et cette précision permettent généralement au cabinet de présenter une shortlist en moins de deux semaines et de finaliser un recrutement en 30 jours, dans un secteur où les processus traditionnels dépassent souvent les trois mois. L’approche repose sur un modèle de recrutement au succès, avec garantie satisfait ou remplacé, réduisant le risque opérationnel pour les dirigeants, et favorisant une relation fondée sur la confiance, l’efficacité et le résultat.

Aujourd’hui, digiRocks accompagne aussi bien des grands groupes (Michelin, Accor, Leclerc, Groupe SEB, RAJA, Sopra Steria), que des agences et cabinets (SQLI, BETC Fullsix), ainsi qu’un grand nombre de PME, ETI, start-up et scale-up en transformation. Découvrir digirocks >

« On accompagne des gens dans la construction de leur carrière, et des sociétés dans la constitution de leurs équipes pour les aider à réaliser leur mission. »

Un partenaire stratégique de l’écosystème tech français.

Au-delà du recrutement, digiRocks s’inscrit dans une approche d’écosystème. En tant que Talent Partner de Tech.Rocks, le plus grand collectif de CTO en France, le cabinet est au cœur des échanges sur les métiers de demain, les compétences émergentes et les transformations structurelles du marché de l’emploi tech.

Cette position lui permet d’anticiper l’arrivée de nouveaux métiers liés à l’IA, d’adapter ses méthodes de recrutement, et d’accompagner les dirigeants non seulement dans leurs besoins immédiats, mais aussi dans la projection de leurs équipes à 12, 24, 36 mois. Découvrir digirocks >