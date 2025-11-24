PhysicsX étend sa série B à 133 millions d’euros et franchit un nouveau cap dans la physical AI

PhysicsX accélère encore. La startup londonienne, spécialisée dans la physical AI appliquée à l’ingénierie et à la fabrication, renforce son tour de table avec l’entrée de NVentures, le fonds de capital-risque de NVIDIA. Cette extension marque une étape stratégique pour l’entreprise qui développe une plateforme destinée à déplacer les simulations physiques traditionnelles vers l’inférence IA, avec l’objectif de transformer les cycles de conception, de test et de production des industriels.

Fondée en 2023 par Robin Tuluie, ancien responsable R&D chez Renault (Alpine) F1 et Mercedes F1, et Jacomo Corbo, cofondateur de QuantumBlack, PhysicsX s’est imposée en deux ans comme l’un des acteurs européens les plus avancés dans l’ingénierie AI-native. Sa technologie vise à résoudre les limites structurelles de la simulation numérique classique : lenteur d’exécution, contraintes de calcul, précision variable et faible scalabilité sur des systèmes multi-physiques complexes. En remplaçant ces modèles par des réseaux entraînés sur de grands volumes de données physiques et industrielles, l’entreprise entend redéfinir la manière dont les systèmes mécaniques, thermiques ou aérodynamiques sont conçus, optimisés et validés.

La plateforme s’adresse aux secteurs soumis à une pression d’innovation accélérée : aéronautique et défense, automobile, semiconducteurs, énergie, matériaux avancés ou industries minières. Elle promet des gains significatifs sur les temps de développement, la précision des prédictions physiques et la capacité à explorer des conceptions auparavant impossibles faute de puissance de calcul. PhysicsX s’inscrit ainsi dans la transition vers une ingénierie entièrement logicielle, où la simulation n’est plus un goulot d’étranglement mais un moteur de productivité.

L’entreprise a récemment annoncé l’arrivée de sa plateforme dans l’Industrial AI Cloud européen, développé avec NVIDIA et Deutsche Telekom, renforçant son positionnement sur les infrastructures souveraines de calcul industriel. Cette intégration ouvre l’accès à une couche de calcul dédiée aux industriels européens, dans un contexte de tensions technologiques croissantes sur les capacités de simulation et d’optimisation.

PhysicsX vient de prolonger son tour de financement Series B, portant le total levé à plus de 133 millions d’euros. L’investissement provient de NVentures, aux côtés d’Atomico, Temasek, Siemens, Applied Materials, July Fund, General Catalyst, NGP et d’autres investisseurs existants. La valorisation atteint désormais 863 millions d’euros, consolidant PhysicsX comme l’une des sociétés les mieux capitalisées dans la physical AI en 2025.