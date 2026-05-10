AUTOMATE SHOW 2026, la robotique industrielle entre dans l’ère de l’usine autonome

📍 Chicago, États-Unis 📅 22-25 juin 2026

Pendant longtemps, les grands salons industriels consacrés à l’automatisation étaient principalement perçus comme des vitrines technologiques pour intégrateurs, fabricants de robots et fournisseurs d’équipements industriels. À Chicago, Automate Show 2026 devient progressivement l’un des principaux observatoires mondiaux de la transformation industrielle provoquée par la convergence entre intelligence artificielle, robotique, vision industrielle et automatisation logicielle.

Avec plus de 1 000 exposants et plus de 50 000 participants attendus, Automate est aujourd’hui présenté comme le plus grand événement consacré à l’automatisation en Amérique du Nord. Le salon occupe une position particulière dans l’écosystème mondial : là où certains événements restent centrés sur la recherche ou les démonstrations futuristes, Automate traite avant tout du passage à l’échelle industrielle.

Automate 2026 couvre l’ensemble de cette nouvelle chaîne de valeur : robotique industrielle, cobots, systèmes autonomes, vision industrielle, motion control, IA appliquée au manufacturing et infrastructures logicielles d’usine. Mais ce qui distingue particulièrement l’édition 2026 est la montée en puissance des sujets liés à l’intelligence artificielle physique et aux robots humanoïdes.

Le salon introduit notamment un “Humanoid Robot Forum” consacré aux usages industriels des robots humanoïdes, preuve que le sujet quitte progressivement le champ expérimental pour entrer dans les réflexions opérationnelles des industriels, qui cherchent désormais des systèmes capables d’interpréter leur environnement, de prendre des décisions et d’interagir avec des infrastructures complexes en temps réel.

L’édition 2026 du salon met particulièrement en avant cette convergence entre IA et automatisation industrielle. Les démonstrations ne portent plus uniquement sur la mécanique ou la vitesse des robots, mais sur leur capacité à fonctionner comme des systèmes autonomes capables de coordonner perception, raisonnement et action.

Derrière cette évolution technologique se joue également une transformation géopolitique beaucoup plus large. Les États-Unis cherchent désormais à préserver leur avance sur les logiciels, l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques industrielles, tandis que la Chine accélère fortement sur la production manufacturière robotisée et les capacités industrielles à grande échelle.

Automate constitue ainsi un excellent baromètre des priorités industrielles américaines. Les entreprises présentes couvrent l’ensemble de l’écosystème : ABB Robotics, FANUC, Cognex, Siemens, General Motors, Microsoft, Intrinsic ou encore de nombreux spécialistes de la vision industrielle et des systèmes autonomes.

L’un des aspects les plus intéressants du salon reste cependant la place prise par les infrastructures invisibles de l’automatisation. Cette mutation apparaît clairement dans les conférences prévues pendant l’événement. Automate 2026 prévoit plus de 140 sessions dédiées à l’automatisation industrielle, aux systèmes autonomes, à l’IA appliquée aux opérations et aux nouvelles architectures industrielles.

Le salon joue également un rôle important dans la structuration de l’écosystème startup américain autour de la robotique et de l’automatisation. Le “Start-Up Challenge” met en avant de jeunes sociétés développant des solutions d’IA industrielle, de robotique autonome ou d’automatisation logicielle.

Cette présence croissante des startups traduit une autre tendance majeure où le marché de l’automatisation ne se limite plus aux grands intégrateurs historiques et où une nouvelle génération d’acteurs tente désormais de construire des couches logicielles capables d’automatiser les opérations industrielles à partir de modèles IA généralistes.