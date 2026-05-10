Singapore FinTech Festival, la nouvelle géographie du pouvoir financier

📍 Singapore 📅 18/20 Novembre 2026

Le Singapore FinTech Festival n’est plus seulement un salon fintech. En quelques années, l’événement est devenu l’un des principaux points de convergence entre finance, infrastructures numériques, souveraineté technologique et intelligence artificielle.

Avec plus de 65 000 participants issus de plus de 150 pays, le festival organisé par la Monetary Authority of Singapore est désormais le lieu où se dessinent les prochaines architectures financières mondiales. Là où Money20/20 reste dominé par le business fintech et les partenariats commerciaux, Singapour fonctionne davantage comme un laboratoire géopolitique de la finance numérique.

Le sujet central en 2026 n’est plus simplement la digitalisation bancaire. Il est devenu beaucoup plus structurel : comment reconstruire les infrastructures financières mondiales à l’ère des IA agentiques, des stablecoins, des monnaies numériques de banque centrale (CBDC) et de la tokenisation des actifs.

Le festival joue un rôle particulier dans cette transition car il réunit simultanément :

banques centrales,

régulateurs,

Big Tech,

fonds souverains,

banques systémiques,

fintechs,

infrastructures cloud,

acteurs crypto institutionnels.

Cette hybridation explique pourquoi Singapour s’est progressivement imposée comme un centre de gravité mondial pour la finance programmable. Les discussions y portent moins sur les applications visibles de la fintech que sur les couches profondes du système :

rails de paiement internationaux,

orchestration réglementaire,

identité numérique,

tokenisation,

IA bancaire,

infrastructures de conformité automatisées.

L’un des points les plus observés sera l’évolution des rapports entre stablecoins privés et monnaies numériques publiques. En 2026, la frontière entre fintech, infrastructure monétaire et politique industrielle devient de plus en plus poreuse. Les initiatives de tokenisation des obligations, des fonds monétaires ou des actifs réels devraient occuper une place centrale dans les débats.

Autre sujet majeur : l’intégration des IA agentiques dans les opérations financières. Après une première vague centrée sur les copilotes bancaires et l’automatisation documentaire, les grandes institutions explorent désormais des architectures capables d’exécuter des opérations complexes de conformité, d’analyse du risque ou de gestion de trésorerie de manière semi-autonome.

Ce qu’il faut observer à Singapour n’est donc pas uniquement la croissance de la fintech asiatique. L’enjeu réel est de comprendre comment la finance mondiale se recompose autour de nouveaux centres d’infrastructure, où convergent désormais cloud souverain, IA, régulation et systèmes monétaires numériques.

Focus

Finance programmable et infrastructures monétaires

Stablecoins vs CBDC

IA agentique appliquée à la banque

Tokenisation des actifs financiers

Souveraineté financière numérique

Convergence banques centrales × Big Tech × fintech