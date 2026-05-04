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Hello Tomorrow Global Summit, la bascule du laboratoire vers le capital

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04/05/2026
1 minute de lecture

📍 Amsterdam, Pays-Bas  📅 11-12 juin 2026

À Paris et désormais à Amsterdam, Hello Tomorrow s’est imposé comme le principal carrefour européen de la deeptech. L’événement se distingue par sa capacité à faire dialoguer des mondes qui, traditionnellement, s’ignorent : chercheurs, entrepreneurs, industriels et investisseurs.

Le quantique y est traité sans emphase excessive. Il n’est ni présenté comme une révolution immédiate, ni relégué au rang de curiosité scientifique. Il apparaît pour ce qu’il est en 2026 : une technologie en transition, encore incertaine, mais déjà suffisamment structurée pour attirer des capitaux et des talents.

Ce qu’il faut observer ici n’est pas tant la maturité des technologies que leur capacité à franchir un seuil décisif : celui du passage du laboratoire à la startup. Combien de projets quantiques émergent réellement ? À quel niveau de maturité ? Avec quels modèles économiques ? Autant d’indicateurs qui permettent de distinguer les trajectoires crédibles des récits spéculatifs.

Focus

  • Passage science → startup → financement
  • Maturité des projets quantiques
  • Attractivité pour les investisseurs

Intervenants clés

Xavier Duportet, CEO, Hello Tomorrow ; Georges-Olivier Reymond, CEO, Pasqal ; Ilana Wisby, CEO, Oxford Quantum Circuits ; Jean-François Bobier, Partner & Director, Boston Consulting Group ; Olivier Ezratty, DECODE QUANTUM ; Robert Sutor, ex VP Quantum, IBM.

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