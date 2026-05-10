Sibos, derrière la fintech, la mécanique du système financier mondial

📍 Miami 📅 28 septembre / 1 octobre 2026

Le Sibos n’est pas un salon fintech au sens classique du terme. Organisé par SWIFT depuis 1978, l’événement constitue avant tout le principal sommet mondial des infrastructures financières. Là où Money20/20 parle croissance, partenariats et produits fintech, et où Singapore FinTech Festival explore la convergence entre finance programmable, IA et souveraineté monétaire, Sibos traite des couches profondes du système : paiements internationaux, règlements, conformité, infrastructures bancaires, monnaies numériques et résilience financière.

L’édition 2026, organisée pour la première fois à Miami, intervient dans un contexte particulier. L’intelligence artificielle commence à modifier les architectures opérationnelles des grandes banques, les stablecoins s’installent progressivement dans les paiements internationaux, tandis que les banques centrales accélèrent leurs expérimentations autour des monnaies numériques et de la tokenisation des actifs financiers.

Le thème retenu cette année — « Digital Finance for AI-driven Economies » — illustre cette bascule.

Ce qui fait la singularité de Sibos est la nature de ses participants. L’événement rassemble moins de startups que d’institutions systémiques :

banques centrales,

infrastructures de marché,

chambres de compensation,

grandes banques internationales,

régulateurs,

réseaux de paiement,

fournisseurs cloud,

spécialistes cybersécurité,

fintechs d’infrastructure.

Avec plus de 10 000 participants attendus, plus de 500 speakers et des représentants de plus de 130 pays, Sibos reste probablement l’événement le plus stratégique au monde pour observer les transformations réelles du système financier international.

Les sujets les plus suivis en 2026 devraient être :

l’intégration de l’IA dans les paiements et la conformité,

la tokenisation des actifs,

les nouveaux rails de règlements internationaux,

les infrastructures compatibles stablecoins,

les enjeux de souveraineté monétaire,

l’interopérabilité entre systèmes financiers publics et privés.

Miami est devenue un point de convergence entre finance internationale, paiements transfrontaliers, Amérique latine, crypto-actifs et gestion de fortune. Son positionnement illustre le déplacement progressif du centre de gravité financier vers des hubs plus hybrides, à la frontière entre finance traditionnelle, technologies numériques et actifs tokenisés.

Focus

Infrastructure financière mondiale

IA appliquée aux paiements et à la conformité

Stablecoins et nouveaux rails monétaires

Tokenisation des actifs financiers

Interopérabilité bancaire internationale

Cybersécurité et résilience des systèmes financiers

Intervenants clés

Javier Pérez-Tasso ; Cheri McGuire ; Agustín Carstens ; Joanne Hannaford ; Leigh Amaro ; Tod Burwell.