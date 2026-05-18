Gregory Nicolaidis, avec l’IA générative, « produire plus ne sert plus à rien. Il faut produire plus cohérent. »

Longtemps, le content marketing s’est résumé à une bataille de volumes, de mots-clés et d’optimisation SEO, l’arrivée des modèles d’intelligence artificielle générative rebat profondément les cartes. Les entreprises ne cherchent plus uniquement à remonter dans Google : elles veulent désormais exister dans les réponses de ChatGPT, Claude, Gemini ou Perplexity.

Nous recevons aujourd’hui le fondateur de YouLoveWords, Grégory Nicolaidis qui revient sur la manière dont les LLM transforment déjà les stratégies éditoriales, les relations publiques, la gouvernance marketing et la production de contenu.

Au programme :

pourquoi les marques bien référencées sur Google ne ressortent pas forcément dans les LLM ;

le retour en force des agences RP comme « tiers de confiance » ;

l’émergence d’un nouveau marché autour du “Generative Engine Optimization” ;

les arbitrages entre automatisation IA et authenticité éditoriale ;

la manière dont les COMEX commencent à reprendre le sujet en main.

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Selon Gregory, nous faisons face à un basculement majeur du marketing digital : le passage d’une logique de référencement technique à une logique d’autorité conversationnelle.

Pendant plus de quinze ans, les entreprises ont structuré leurs stratégies autour des moteurs de recherche traditionnels. L’objectif consistait à optimiser des pages, des mots-clés et des architectures techniques afin de capter du trafic via Google. Les modèles conversationnels changent profondément cette mécanique. Les LLM ne se contentent plus d’indexer des contenus : ils produisent directement des réponses et sélectionnent les sources qu’ils jugent crédibles, cohérentes et légitimes.

Cette évolution favorise les marques capables de construire un véritable corpus éditorial structuré dans le temps. La cohérence devient un signal stratégique. Un contenu isolé, même performant, ne suffit plus. Les entreprises doivent désormais démontrer une continuité de prise de parole, une expertise identifiable et une présence distribuée sur différents canaux.

Cette mutation explique également le retour en force des relations publiques. Les médias, les citations externes, les experts ou encore les communautés conversationnelles comme Reddit redeviennent des actifs stratégiques dans la visibilité algorithmique des marques. Les LLM semblent privilégier les signaux corroborés par des tiers plutôt que les contenus purement auto-promotionnels.

Ce sujet dépasse désormais largement les équipes SEO. Les enjeux liés aux LLM remontent progressivement au niveau des directions générales, des COMEX et des directions communication, car ils touchent simultanément :

la réputation,

la visibilité,

la gouvernance de marque,

la conformité juridique,

la souveraineté des données,

et la stratégie de contenu.

Le rapport entre automatisation et authenticité doit également être revu. Si l’intelligence artificielle permet d’accélérer massivement la production de contenus, elle impose aussi une réflexion sur la valeur réelle de la création humaine. Le débat ne porte plus uniquement sur la productivité, mais sur la capacité des marques et des créateurs à conserver une signature identifiable dans un environnement saturé de contenus générés.

Enfin, Gregory révèle l’émergence rapide d’un nouveau marché : celui du pilotage de la présence des marques dans les moteurs conversationnels. Monitoring des LLM, “authority score”, optimisation conversationnelle, stratégie de corpus éditorial : une nouvelle couche du marketing digital est en train de se structurer, à mi-chemin entre SEO, relations publiques, stratégie média et intelligence de marque.

Derrière les outils et les effets de mode, une idée s’impose progressivement : dans l’économie des LLM, les marques qui survivront ne seront pas forcément celles qui produisent le plus de contenus, mais celles qui réussiront à construire une autorité crédible, cohérente et durable.