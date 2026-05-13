Mantle8 accélère sur l’hydrogène naturel, nouvel enjeu de souveraineté énergétique européenne

La société grenobloise Mantle8 annonce avoir levé 31 millions d’euros en série A pour financer une campagne mondiale d’exploration et de forage dédiée à l’hydrogène naturel. L’opération est menée par Sandwater avec la participation de Breakthrough Energy Ventures, du fonds Ecotechnologies 2 géré par Bpifrance pour le compte de l’État français, ainsi que d’IP Group, Wind Capital et Calderion.

Avec cette opération, Mantle8 porte ses financements cumulés à 37 millions d’euros. La startup entre désormais dans une phase industrielle visant à démontrer l’existence de réservoirs d’hydrogène naturel exploitables commercialement.

L’entreprise, fondée en 2019 à Grenoble, développe des technologies propriétaires d’exploration géologique capables d’identifier des accumulations souterraines d’hydrogène à forte pureté. Son approche repose notamment sur HOREX®, une plateforme multiphysique d’imagerie 4D destinée à cartographier des systèmes hydrogène actifs dans le sous-sol.

Le sujet dépasse largement le cadre d’une innovation énergétique de niche. Depuis plusieurs années, l’industrie de l’hydrogène fait face à une équation économique complexe. L’hydrogène “vert”, produit via électrolyse, reste fortement dépendant du coût de l’électricité et des infrastructures associées. Dans ce contexte, l’hydrogène naturel, parfois désigné sous le terme de “white hydrogen” ou “geologic hydrogen”, attire désormais industriels, investisseurs et États à la recherche d’une source bas carbone moins coûteuse.

Mantle8 estime que ses modèles pourraient permettre d’atteindre des coûts de production autour de 0,80 euro par kilogramme, soit un niveau très inférieur aux coûts généralement observés dans l’hydrogène vert européen.

« L’hydrogène constitue un élément crucial de notre futur système industriel décarboné. Toutefois, l’importance de son rôle dépendra de son prix et de son origine », indique la société par voie de communiqué.

La question centrale reste toutefois celle de la viabilité commerciale des gisements. Si la présence d’hydrogène naturel dans le sous-sol terrestre est scientifiquement documentée depuis longtemps, aucune entreprise n’a encore démontré la capacité à exploiter durablement des réservoirs à grande échelle selon les standards économiques de l’industrie énergétique.

C’est précisément sur ce point que Mantle8 veut se différencier. « L’existence de l’hydrogène naturel est un fait scientifique bien établi. Le défi consiste à identifier des accumulations d’hydrogène libre à forte pureté qui soient commercialement exploitables », affirme Emmanuel Masini, fondateur et CEO de Mantle8. « Je suis fier que nous ayons développé et breveté une pile technologique complète pour répondre à ce défi critique. »

Les fonds levés serviront à financer les deux prochaines années d’exploration et surtout les campagnes de forage, étape décisive pour confirmer la qualité des réservoirs identifiés. Mantle8 prévoit d’utiliser sa technologie pour sélectionner puis hiérarchiser plusieurs sites avant de procéder aux premiers tests industriels destinés à mesurer volumes, pureté et qualité des réservoirs.

« Les prochaines étapes consistent à identifier les prospects de notre pipeline qui répondent à nos critères commerciaux puis à les forer », poursuit Emmanuel Masini.

Le positionnement de Mantle8 s’inscrit dans une dynamique géopolitique plus large autour de la souveraineté énergétique européenne. Depuis le choc énergétique provoqué par la guerre en Ukraine, l’Europe cherche à réduire sa dépendance aux importations de gaz et à sécuriser de nouvelles ressources énergétiques bas carbone.

Les investisseurs mettent d’ailleurs explicitement en avant cette dimension stratégique. « L’hydrogène naturel se situe à l’intersection de la transition énergétique et de la découverte de ressources, deux domaines dans lesquels l’Europe doit jouer un rôle moteur alors qu’elle cherche à renforcer sa souveraineté énergétique », déclare Tom Even Mortensen, fondateur et managing partner de Sandwater.

Cette levée illustre aussi un transfert plus large du capital climat vers des infrastructures physiques et des technologies dites “hard tech”. Après plusieurs années dominées par les logiciels de décarbonation, les plateformes carbone ou les outils d’optimisation énergétique, les investisseurs reviennent progressivement vers des problématiques industrielles lourdes : extraction, géologie, matériaux stratégiques et infrastructures énergétiques.

Mantle8 se situe précisément à cette convergence entre exploration minière, technologies géophysiques, souveraineté industrielle et transition énergétique.

L’enjeu des prochains mois sera désormais de transformer une promesse géologique en actif énergétique exploitable. « Les deux prochaines années doivent permettre de démontrer que les systèmes hydrogène actifs identifiés par notre technologie peuvent produire des flux durables et commercialement viables », résume Bart Markus, chairman de Mantle8.

Si l’entreprise parvient à démontrer l’existence d’un premier réservoir rentable, l’impact pourrait être considérable pour l’industrie européenne de l’énergie, mais aussi pour l’ensemble de l’économie de l’hydrogène, dont le principal verrou reste aujourd’hui le coût de production.