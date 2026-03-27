BIONIQ : un exit “pay for performance” qui redessine les équilibres du venture

La cession de Bioniq à Herbalife ne se résume pas à une opération de consolidation dans le secteur des compléments alimentaires. Elle offre surtout un point de référence sur l’évolution des structures de sortie dans un environnement post-correction, où la valorisation ne se décrète plus, mais se vérifie dans le temps.

Derrière un montant global pouvant atteindre 138,5 millions d’euros, la réalité du deal est plus nuancée , avec 50,75 millions d’euros garantis, auxquels s’ajoutent jusqu’à 87,75 millions d’euros conditionnés à la performance. Autrement dit, plus de 60 % de la valeur reste à démontrer après la signature.

Le montage financier de l’opération est d’autant atypique, que sur les 55 millions de dollars annoncés, seuls 10 millions sont versés à la clôture, le solde étant étalé sur cinq ans.

Une valorisation étagée, indexée sur l’exécution

Ce type de structuration traduit une tendance dans les opérations de M&A, là où, il y a encore quelques années, les acquéreurs acceptaient de payer en amont des perspectives de croissance, ils privilégient désormais des mécanismes qui alignent la valorisation sur la performance réelle.

Dans le cas de Bioniq, cette logique est d’autant plus lisible, que la société a levé environ 27,2 millions d’euros, dont une Série B de 14,1 millions d’euros en 2024, pour une valorisation de l’ordre de 75,7 millions d’euros. L’accord actuel introduit un écart significatif entre la valeur immédiatement réalisée et la valeur potentielle.

Ce différentiel ne relève pas uniquement de la prudence financière et traduit une interrogation plus structurelle : dans quelle mesure la proposition de valeur de Bioniq, fondée sur la personnalisation nutritionnelle à partir de biomarqueurs, peut-elle se déployer à grande échelle dans un environnement industriel ?

L’earn-out comme instrument d’allocation du risque

L’earn-out, qui ici est potentiellement supérieur au montant garanti, fonctionne comme un mécanisme de redistribution du risque entre vendeur et acquéreur. Pour l’acquéreur, il permet de limiter l’exposition initiale tout en conservant une option sur la création de valeur future. Pour le fondateur, il prolonge l’horizon de liquidité et conditionne une part significative du produit de cession à la capacité d’exécution post-acquisition.

Ce type de montage introduit une forme d’ambiguïté dans la notion même d’exit. La transaction ne marque pas une sortie nette, mais plutôt une transition vers une nouvelle phase, où la création de valeur reste en partie à produire.

Dans cette configuration, la continuité managériale avec Vadim Fedotov rejoignant l’équipe dirigeante d’Herbalife, devient un élément central. Elle permet de maintenir l’alignement entre la promesse initiale et sa réalisation opérationnelle.

Dans cette configuration, la continuité managériale avec Vadim Fedotov rejoignant l’équipe dirigeante d’Herbalife permet de maintenir l’alignement entre la promesse initiale et sa réalisation opérationnelle. Cette situation s’inscrit dans une pratique courante des opérations de ce type où le fondateur reste généralement en fonction pendant deux à trois ans, le temps d’assurer l’intégration, de sécuriser les objectifs conditionnant l’earn-out et de transférer les actifs immatériels (produit, équipes, vision) au sein de l’organisation acquéreuse.

Reste une inconnue potentiellement déterminante : la capacité de Bioniq à conserver le soutien actif de ses business angels à forte visibilité, au premier rang desquels Cristiano Ronaldo et Diogo Dalot. Leur rôle dépasse celui d’investisseurs financiers car ils constituent un relais de crédibilité et un vecteur d’adoption. continueront-ils à incarner la promesse produit au sein de l’écosystème Herbalife?

Distribution et technologie : une équation à valider

L’intérêt stratégique de l’opération repose donc sur la complémentarité apparente entre les deux acteurs. Bioniq apporte une couche technologique fondée sur la donnée, avec plus de 6 millions de points de données biomarqueurs, et un moteur de personnalisation propriétaire. Herbalife, de son côté, dispose d’une infrastructure de distribution globale couvrant 95 marchés et s’appuyant sur plus de 2 millions de distributeurs.

Une lecture en creux du marché du venture

Au-delà du cas particulier de Bioniq, l’opération s’inscrit dans un mouvement de recomposition du marché. Depuis le réajustement des valorisations amorcé en 2022, les investisseurs comme les acquéreurs semblent privilégier des approches plus graduelles, où la création de valeur est séquencée et conditionnée.

Cette évolution ne se limite pas à une logique de prudence, et reflète également une meilleure intégration des contraintes opérationnelles dans les modèles de valorisation. Les projections de croissance ne disparaissent pas, mais elles sont désormais encadrées par des mécanismes qui en testent la robustesse dans des conditions réelles.

Dans ce contexte, les startups positionnées sur des modèles hybrides, combinant technologie, donnée et distribution, apparaissent particulièrement concernées, et leur valeur dépend moins d’un produit isolé que de leur capacité à s’insérer dans des écosystèmes existants.

C’est précisément dans cet intervalle, entre valorisation annoncée et valeur effectivement réalisée, que se joue désormais une part croissante de l’économie des exits. Reste à en examiner les effets sur la répartition de la valeur entre fondateurs et investisseurs : la structuration en earn-out, en conditionnant une part significative du prix à la performance future, peut introduire des déséquilibres, notamment lorsque les dirigeants se trouvent durablement contraints par des objectifs qu’ils ne maîtrisent plus entièrement au sein de l’organisation acquéreuse.