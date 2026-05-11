“Legal AI is dead” : pourquoi LEGORA veut transformer les cabinets d’avocats en organisations pilotées par des agents IA

La provocation était calculée, en fin de semaine dernière, sur la scène d’une conférence londonienne, Max Junestrand, fondateur et CEO de Legora, a lancé une sentence destinée à faire date : « Legal AI is dead. » Derrière la formule laconique, le constat est que la première génération d’intelligence artificielle juridique a vécu, place désormais au « Legora aOS », un système d’exploitation conçu pour confier à des agents IA l’exécution de tâches juridiques complètes, avec une intervention humaine réduite au strict nécessaire.

La fin du copilote, l’avènement de l’agent

Sur un marché de la legaltech particulièrement actif ces derniers mois, Max Junestrand vise frontalement la vague de startups née dans le sillage de ChatGPT. Durant deux ans, le marché s’est structuré autour d’assistants conversationnels capables de résumer des contrats, d’accélérer la recherche juridique ou de rédiger des documents à partir de prompts. Si ces outils amélioraient la productivité individuelle de l’avocat, ils ne remettaient nullement en cause l’organisation profonde des cabinets.

C’est sur ce point que Legora entend faire passer l’IA du statut d’outil d’appoint à celui d’infrastructure opérationnelle. Son système fonctionne comme un environnement capable d’orchestrer des workflows juridiques de bout en bout, où les agents analysent des contrats, comparent des clauses, conduisent des recherches réglementaires, préparent des réponses et traitent des tâches administratives en continu. L’objectif est d’automatiser des chaînes entières d’exécution, et non pas se contenter d’aider un avocat à travailler plus vite.

La société décrit son aOS comme « un système unifié et connecté qui facilite la circulation de l’information, des échanges et de l’exécution du travail juridique », une couche unifiée destinée à centraliser l’ensemble des flux documentaires, des échanges et des opérations d’un cabinet.

Quand l’agent travaille pendant que le cabinet dort

L’exemple mis en avant par Legora illustre l’ampleur de cette ambition. Lorsqu’une contrepartie transmet une version annotée d’un contrat au milieu de la nuit, l’agent examine les modifications, identifie les risques, élabore des contre-propositions et transmet une réponse pré-rédigée avant même l’arrivée des équipes le lendemain matin.

Un modèle qui ne fait pas disparaitre l’avocat mais transforme son rôle en profondeur. Il devient superviseur, arbitre stratégique et contrôleur qualité d’un système qui produit lui-même une partie substantielle du travail juridique.

« L’Agent Legora est l’IA la plus puissante que nous ayons développée », affirme Max Junestrand. « Jusqu’à présent, le plafond de ce qu’il était possible de faire était limité par la capacité humaine. Le Legora aOS change cela. Il s’agit du système d’exploitation qui permet aux équipes juridiques d’opérer avec une intelligence machine à une échelle, une vitesse et une qualité qui étaient tout simplement impossibles auparavant. »

Le modèle pyramidal dans la ligne de mire

Cette transformation touche au cœur économique des grands cabinets internationaux. Depuis des décennies, les firmes d’avocats reposent sur une logique pyramidale, associés, collaborateurs seniors, juniors et stagiaires, dans laquelle une part considérable des revenus provient de tâches fortement consommatrices de temps humain : revue documentaire, conformité, préparation de réponses réglementaires, négociations contractuelles.

Or ce sont précisément ces couches opérationnelles que les agents IA ciblent. L’enjeu dépasse donc la seule question de la productivité : il engage le modèle économique lui-même. Si des systèmes autonomes absorbent une part croissante du travail historiquement confié aux collaborateurs juniors, plusieurs interrogations deviennent immédiatement critiques. Comment continuer à facturer des heures sur des tâches automatisées ? Comment préserver les marges ? Et surtout, comment former les futurs associés si les premières années d’apprentissage, celles où l’on apprend le métier par la pratique, s’effacent progressivement ?

Cette tension explique pourquoi l’ensemble du secteur insiste désormais, avec une prudence quasi unanime, sur la notion de supervision humaine. Chez Legora comme chez Harvey AI, le discours officiel demeure celui d’une IA encadrée par des professionnels du droit. Mais derrière cette retenue réglementaire, le marché s’achemine vers une industrialisation méthodique du travail juridique.

Une course aux valorisations vertigineuse

La rapidité avec laquelle cette bataille s’intensifie a de quoi sidérer. Fondée en 2023 à Stockholm, Legora compte désormais parmi les entreprises les plus valorisées du secteur IA européen. En mars 2026, la société a bouclé un tour de série D de 550 millions de dollars mené par Accel, portant sa valorisation à 5,55 milliards de dollars. Quelques semaines plus tard, Nvidia, via NVentures et Atlassian ont injecté 50 millions supplémentaires dans une extension du tour, propulsant la valorisation aux alentours de 5,6 milliards de dollars.

La trajectoire financiaire de Legora est fulgurante : la startup valait environ 675 millions de dollars au printemps 2025, atteignait 1,8 milliard quelques mois plus tard, avant de franchir la barre des 5,5 milliards début 2026.

Harvey conserve toutefois une longueur d’avance, la société américaine, soutenue par Sequoia, a16z, Coatue, Elad Gil et Kleiner Perkins, a atteint une valorisation de 11 milliards de dollars après un nouveau tour de 200 millions de dollars début 2026. Harvey revendique plus de 100 000 avocats utilisateurs répartis dans quelque 1 500 cabinets et directions juridiques, avec plusieurs centaines de milliers de tâches exécutées quotidiennement par ses agents.

Un marché en voie de fragmentation

L’affrontement ne se réduit plus, cependant, à un duel transatlantique entre deux mastodontes. Le marché de la legal AI commence à se stratifier en plusieurs catégories de plateformes. Harvey et Legora ambitionnent de devenir les systèmes d’exploitation des grands cabinets internationaux. D’autres acteurs se positionnent sur des couches fonctionnelles précises : Luminance sur l’analyse contractuelle, Robin AI sur la négociation et la gestion documentaire, Spellbook sur l’assistance contractuelle intégrée, Wordsmith AI sur les workflows juridiques agentiques.

En Europe continentale, les acteurs historiques disposent néanmoins d’un avantage de taille : la maîtrise des corpus juridiques locaux et des usages nationaux. En France, Doctrine a bâti une position dominante dans la recherche juridique augmentée et l’exploitation des décisions de justice, grâce à une base documentaire massive et une implantation solide auprès des cabinets et des directions juridiques. Predictice, désormais intégré à Septeo, s’est imposé sur l’analyse jurisprudentielle et l’aide à la décision contentieuse. DiliTrust, renforcé par l’acquisition d’Hyperlex, cible les directions juridiques avec une approche centrée sur le contract management, la gouvernance documentaire et les workflows de conformité. Legalstart occupe un segment distinct, celui des formalités juridiques automatisées à destination des PME et des entrepreneurs. Des acteurs comme Gino LegalTech ou Case Law Analytics explorent quant à eux l’automatisation documentaire, l’analyse prédictive ou la simulation contentieuse.

Ces sociétés ne disputent pas exactement la même partie que Harvey ou Legora, mais elles détiennent des actifs éminemment stratégiques avec des bases documentaires propriétaires, des relations installées avec les professionnels du droit et une connaissance fine des environnements réglementaires européens. La question centrale est désormais posée : ces plateformes parviendront-elles à évoluer vers des systèmes agentiques complets, ou seront-elles absorbées dans des infrastructures IA plus globales ?

La donnée juridique, nerf de la guerre

Legora tente précisément de prévenir cette fragmentation en contrôlant non seulement l’interface IA, mais aussi la mémoire opérationnelle des cabinets. Le véritable actif stratégique du secteur n’est plus le modèle algorithmique mais la donnée juridique elle-même.

Le système est conçu pour exploiter les connaissances internes des cabinets, bibliothèques de précédents, clause banks, historiques clients, positions de négociation, méthodologies internes, playbooks sectoriels. Chaque réponse générée par les agents doit refléter la manière dont l’organisation a historiquement traité des situations comparables. Legora insiste sur les capacités techniques spécifiquement entraînées pour le droit : recherche juridique contextualisée selon les juridictions, analyse documentaire structurée sur des milliers de fichiers, compréhension sémantique ajustée aux usages juridiques.

L’entreprise cherche ainsi à ériger une couche de mémoire juridique opérationnelle difficile à reproduire et, par là même, à verrouiller l’adhérence de ses clients.

L’essor des « legal engineers »

Cette évolution explique l’importance croissante d’un profil inédit dans l’écosystème juridique : le legal engineer, à la croisée de l’expertise juridique, de l’automatisation et de l’intégration technologique. Legora affirme employer désormais autant de legal engineers que d’ingénieurs logiciels.

Leur rôle excède largement celui d’un support technique classique. Ces équipes sont intégrées aux projets clients pour configurer les workflows, adapter les bases de connaissances et traduire les méthodes de travail des cabinets dans le fonctionnement opérationnel du aOS. Le profil se rapproche de celui des forward deployed engineers popularisés par Palantir Technologies : des intermédiaires capables d’adapter des systèmes IA aux contraintes opérationnelles réelles des organisations.

Le principal défi n’est plus uniquement algorithmique mais organisationnel, à savoir structurer les données, standardiser les workflows, connecter les outils, gérer la conformité, transformer les habitudes opérationnelles de cabinets souvent réfractaires au changement.

Une mutation qui dépasse la legaltech

Après le développement logiciel, le support client, la cybersécurité et la finance, le droit devient à son tour un terrain d’expérimentation pour les systèmes agentiques. Les professions réglementées, historiquement protégées par la complexité technique, la rareté des compétences et le coût humain, entrent dans une phase d’automatisation cognitive dont nul ne peut encore mesurer l’amplitude.

Dans ce contexte, les cabinets les mieux structurés technologiquement pourraient bénéficier d’un avantage considérable. Ceux qui sauront exploiter leurs connaissances internes, standardiser leurs workflows et intégrer rapidement ces nouvelles infrastructures pourront absorber davantage de travail avec des équipes plus réduites et des coûts opérationnels sensiblement comprimés.

« L’Agentic Law constitue un modèle fondamentalement différent de la manière dont le travail juridique est réalisé et de ce que les cabinets peuvent accomplir », estime Max Junestrand. « Les cabinets qui bougeront les premiers définiront la manière dont le droit sera pratiqué au cours de la prochaine décennie. »

Ce qui se joue désormais dépasse l’adoption d’un outil supplémentaire. C’est la transformation des cabinets d’avocats en organisations capables de déléguer une part croissante de leurs opérations à des infrastructures logicielles autonomes, alimentées par leurs propres données, leurs méthodes internes et leurs connaissances accumulées. Le droit n’échappe plus à la loi de l’automatisation. Reste à savoir qui, des avocats ou des machines, en écrira les prochaines règles.