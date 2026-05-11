BOUYGUES investit dans l’australien PROCURE PRO via ISAI pour accélérer sa transformation numérique dans la construction

Le groupe français Bouygues poursuit sa montée en puissance dans les technologies de digitalisation du secteur de la construction. Le géant du BTP a participé au tour de financement de 11 millions de dollars américains de la startup australienne ProcurePro, via un véhicule d’investissement opéré par le fonds parisien ISAI.

L’opération valorise ProcurePro à plus de 80 millions de dollars américains et réunit également les investisseurs historiques QIC Ventures, AirTree et Glitch Capital. Mais au-delà du montant levé, l’entrée de Bouygues au capital constitue surtout un signal stratégique sur l’évolution des priorités technologiques dans l’industrie de la construction.

Depuis plusieurs années, la transformation numérique du BTP se concentrait principalement sur les outils de modélisation, les logiciels de gestion de chantier ou les plateformes collaboratives. Désormais, une partie croissante de la valeur se déplace vers les couches amont des projets : procurement, achats, contractualisation, gestion des sous-traitants et pilotage des flux fournisseurs.

C’est précisément sur ce segment que ProcurePro s’est positionnée. Fondée à Brisbane par Alastair Blenkin, la société développe une plateforme SaaS permettant aux grands contractors de centraliser l’ensemble du cycle procurement d’un projet de construction. Planification des achats, appels d’offres, analyse des propositions, contractualisation et suivi des sous-traitants sont regroupés dans une interface unique destinée à remplacer les processus éclatés entre feuilles Excel, échanges d’emails et documents Word.

Le sujet peut sembler opérationnel. Il touche pourtant à l’un des principaux points de friction économiques du secteur. Selon ProcurePro, près de 80 % des coûts d’un projet seraient déterminés dès la phase procurement, bien avant le démarrage effectif des travaux. Dans un contexte marqué par la volatilité des matériaux, les tensions sur les chaînes logistiques et la pression croissante sur les marges des grands groupes de construction, la maîtrise des données achats devient progressivement un enjeu stratégique.

Pour Bouygues, l’investissement présente également une dimension industrielle immédiate. Le groupe utilise déjà la plateforme de ProcurePro sur plusieurs projets, et que son usage s’étend progressivement à différentes business units.

Cette logique d’investissement client-fournisseur devient de plus en plus fréquente dans les grands groupes industriels confrontés à l’accélération des cycles technologiques. Dans la construction, où les projets restent encore fortement dépendants de processus fragmentés et peu standardisés, les startups spécialisées dans les logiciels métiers apparaissent désormais comme des partenaires critiques de productivité.

L’autre enjeu se situe du côté de l’intelligence artificielle. Après plusieurs années passées à accumuler des données procurement sur des milliers de projets, ProcurePro veut désormais transformer cette base opérationnelle en moteur prédictif. La société travaille sur des fonctionnalités permettant aux entreprises de construction d’estimer les coûts futurs d’un projet à partir de leurs historiques réels d’achats et de contractualisation.

L’approche illustre une tendance plus large observée dans les logiciels verticaux, où la valeur ne repose plus uniquement sur l’interface ou l’automatisation des workflows, mais sur la capacité à structurer des jeux de données sectoriels exploitables par des modèles IA spécialisés. Dans le cas du BTP, ces données restent particulièrement complexes à agréger en raison de la fragmentation historique du secteur.

ProcurePro prévoit de recruter une centaine de collaborateurs au cours des deux prochaines années, principalement dans les équipes produit, engineering et go-to-market. La société prévoit également l’ouverture de son premier bureau aux États-Unis, tout en renforçant ses implantations existantes à Brisbane, Londres et Dubaï.

Créée en 2020, la startup revendique aujourd’hui un déploiement sur plus de 6 000 projets dans le monde. Avant ce tour, ProcurePro avait levé 2,6 millions de dollars australiens en seed en 2022 puis 6,15 millions en série A début 2024, notamment auprès d’AirTree et de Leigh Jasper, cofondateur d’Aconex, figure historique des logiciels de construction acquis par Oracle en 2017 pour 1,6 milliard de dollars américains.