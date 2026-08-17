Building France invite les entrepreneurs français à transformer leurs idées en applications

Dans beaucoup d’entreprises, les idées d’outils naissent d’abord d’un problème très concret, des commandes encore suivies manuellement, des relances commerciales à mieux structurer, un manque de visibilité sur les équipes ou les fournisseurs, des validations à organiser, ou simplement un processus récurrent qui fait perdre du temps chaque semaine.

Avec Building France, Emergent invite les dirigeants, fondateurs, propriétaires de petites entreprises, opérationnels et professionnels français à partir précisément de ce type de problème pour construire une application ou un site capable d’y répondre.

Organisé du 10 au 25 août 2026, le concours met en jeu une dotation de plus de 40 000 euros répartie entre 100 gagnants. Pour participer, nul besoin d’être développeur : l’objectif est avant tout de comprendre clairement un problème métier et d’imaginer la solution que l’on souhaiterait utiliser dans son activité.

Du problème métier au logiciel.

Emergent est un outil de création d’applications et de sites web basé sur l’IA. Son principe consiste à permettre à l’utilisateur de décrire ses besoins avec ses propres mots, sans écrire une ligne de code ni disposer d’une équipe de développement.

La plateforme génère alors une application ou un site web fonctionnel doté d’une véritable URL. Elle prend en charge le développement du frontend et du backend ainsi que le déploiement.

Cette manière de créer un logiciel s’inscrit dans ce que l’on appelle le « vibe coding » : partir d’une idée ou d’une problématique et la décrire en langage naturel afin de la transformer en produit fonctionnel.

Les cas d’usage peuvent être très concrets : un chef d’entreprise souhaitant arrêter de suivre ses commandes manuellement, un fondateur cherchant un meilleur système de relance commerciale, un opérationnel ayant besoin de visibilité sur ses équipes, ses fournisseurs ou ses validations, ou encore un créateur souhaitant gérer ses prospects, ses partenariats ou ses flux de contenu.

Building France : partir d’un problème réel.

C’est autour de cette logique qu’Emergent a conçu Building France.

Le principe est simple : choisir un problème qui ralentit son entreprise, développer sur Emergent un logiciel permettant de le résoudre, l’utiliser dans son activité puis soumettre sa création au concours.

Le défi s’adresse aux chefs d’entreprise, fondateurs, professionnels, opérationnels, agences, consultants, créateurs dirigeant une activité et équipes confrontées à de véritables problématiques opérationnelles.

Les meilleures candidatures ne sont pas nécessairement les applications les plus sophistiquées. L’objectif est de créer des outils spécifiques construits autour d’un flux de travail réel.

Une fois son application développée et déployée, le participant doit effectuer séparément sa candidature à Building France. Celle-ci peut être soumise jusqu’au 25 août 2026 à 23h59 CEST.

Chaque projet soumis apparaît ensuite dans la galerie Building France et dispose de sa propre page publique. Les participants peuvent partager le lien de leur candidature afin de recueillir des votes, eux aussi ouverts jusqu’au 25 août.

BUILDING FRANCE Vous avez une idée ? Transformez-la en application. Avec Building France, développez sur Emergent un logiciel répondant à un problème métier réel et tentez de remporter l’un des 100 prix, pour une dotation totale de plus de 40 000 €. Candidatures et votes jusqu’au 25 août 2026 à 23h59 CEST. Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus et résider en France. Les prix sont soumis à la vérification de l’éligibilité, de l’identité et de la conformité, ainsi qu’aux impôts applicables. Participez à Building France →



100 projets récompensés !

La sélection se déroule en plusieurs étapes.

Toutes les candidatures sont d’abord classées en fonction des votes. Les 200 projets les plus votés passent ensuite devant un jury, qui sélectionne le Top 100 et établit son classement. Les 100 projets retenus reçoivent tous une récompense. Les dix premiers sont par ailleurs invités à participer à la finale virtuelle organisée le 19 septembre 2026, durant laquelle ils présentent leur projet devant un jury final chargé de désigner le Top 3. Le Top 100 et le Top 10 seront annoncés le 12 septembre 2026.

Au total, Emergent prévoit une dotation d’environ 40 625 euros, composée de récompenses financières et de crédits correspondant à son forfait Standard.

Le premier prix représente une valeur totale de 10 210 euros, dont 10 000 euros en numéraire et douze mois de forfait. Le deuxième atteint 5 210 euros, dont 5 000 euros en numéraire, et le troisième 3 710 euros, dont 3 500 euros en numéraire.

Les participants classés de la quatrième à la centième place bénéficient eux aussi d’une récompense.

Le « système D » appliqué à la création de logiciels.

À travers Building France, Emergent entend également s’appuyer sur une notion familière aux entrepreneurs français : le « système D », cette capacité à trouver une solution et à faire avancer un projet avec les moyens disponibles.

L’initiative vise à remettre en question l’idée selon laquelle la création technique serait réservée aux développeurs. Pour Emergent, créer un logiciel doit pouvoir commencer par une idée et la capacité à l’exprimer.

Durant Building France, commerçants indépendants, artisans, entrepreneurs et professionnels sont ainsi invités à transformer leurs idées en produits réels et fonctionnels, sans écrire de code, puis à les présenter à une communauté et à un jury.

Emergent veut démocratiser la création d’applications.

Emergent a été lancé par une licorne technologique née en Inde. La plateforme se présente comme un partenaire de développement assisté par IA capable de transformer une idée ou une problématique métier en logiciel prêt à être mis en production.

Elle a déjà permis de développer des applications variées, parmi lesquelles des outils de gestion de CV au Royaume-Uni, une application d’audit marketing en Allemagne ou encore un répertoire de cas d’usage de l’IA destiné à faciliter l’adoption opérationnelle de technologies émergentes.

En France, l’humoriste Clovis Henriot (Le Télétravailleur) a notamment utilisé Emergent pour développer cordialement.ai, une application qui transforme un message en réponse professionnelle acceptable.

En juillet 2026, Emergent a bouclé un tour de table de série C de 130 millions de dollars, pour une valorisation post-financement de 1,5 milliard de dollars, atteignant ainsi le statut de licorne à peine un an après son lancement public.

Avec Building France, l’entreprise veut désormais inviter les entrepreneurs et professionnels français à appliquer cette approche à leurs propres problématiques métier.

BUILDING FRANCE – PARTICIPER :

Pour participer :

Choisissez un problème qui ralentit votre entreprise. Développez sur Emergent un logiciel qui répond à ce problème. Déployez votre application. Soumettez votre candidature avant le 25 août. Partagez votre candidature pour recueillir des votes.