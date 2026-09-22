En retard sur la facturation électronique ? Un expert vous répond

Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. Pour les TPE et PME, l’obligation d’émettre interviendra le 1er septembre 2027. Plateforme agréée, logiciel compatible, factures à des particuliers ou à l’international : il n’est pas trop tard pour reprendre la main, à condition de ne pas confondre vitesse et précipitation.

Une facture PDF glissée dans un e-mail garde l’apparence d’une facture. Elle n’en a plus tout à fait le statut dans le nouveau système. C’est là que commence le malentendu de beaucoup de petites entreprises : elles ont dématérialisé depuis longtemps, mais n’ont pas encore basculé dans la facturation électronique telle que l’administration la définit.

Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise française assujettie à la TVA doit pouvoir recevoir une facture électronique par l’intermédiaire d’une plateforme agréée. Les grandes entreprises et les ETI doivent déjà également les émettre. Pour les PME, TPE et microentreprises, l’obligation d’émission et d’e-reporting arrivera le 1er septembre 2027. Un an peut sembler confortable, il ne l’est plus beaucoup lorsque les devis sont établis dans un outil, les factures dans un autre, les règlements suivis sur le compte bancaire et la comptabilité remise au cabinet à la fin du mois.

L’enjeu n’est donc pas d’installer dans l’urgence un énième logiciel, mais de construire un circuit fiable entre le client, la facture, le paiement et le cabinet comptable.

« Je suis une petite entreprise : suis-je réellement concerné ? »

La réponse est oui, dans la plupart des cas. La réforme ne dépend ni du chiffre d’affaires, ni du nombre de salariés. Elle s’applique aux entreprises assujetties à la TVA, y compris lorsqu’elles bénéficient de la franchise en base et ne la facturent pas à leurs clients.

La première obligation est déjà entrée en vigueur : pouvoir recevoir des factures électroniques. Cela concerne en pratique les factures émises par des fournisseurs français assujettis à la TVA, par exemple un opérateur télécom, un fournisseur d’énergie ou un prestataire informatique de taille importante.

La seconde étape, celle qui inquiète le plus les dirigeants, concerne l’émission. À partir du 1er septembre 2027, une PME ou une microentreprise devra transmettre ses factures B2B françaises dans un format structuré, via une plateforme agréée. Un PDF, même parfaitement mis en page, ne suffira pas.

Le point de départ consiste donc à qualifier ses flux : ventes à des entreprises françaises, ventes à des particuliers, clients établis hors de France, prestations de services réglées après encaissement. Les règles ne sont pas identiques. La facturation électronique couvre le B2B domestique ; les ventes B2C et les opérations internationales relèvent, pour leur part, de l’e-reporting, c’est-à-dire de la transmission de données à l’administration.

« Nous n’avons rien choisi : quelle est la première décision à prendre ? »

Pas besoin de refaire toute l’organisation comptable en une semaine. En revanche, il faut sortir d’une zone grise qui devient coûteuse : celle où personne ne sait précisément où arrivent les factures fournisseurs, qui vérifie leurs statuts et comment les données parviennent au cabinet.

Le premier réflexe est de vérifier le logiciel de facturation déjà utilisé. Est-il lui-même une plateforme agréée ? Est-il raccordé à une plateforme agréée ? Peut-il gérer les factures clients, les factures fournisseurs, les avoirs, les acomptes et les statuts de paiement ? Ce sont ces questions, beaucoup plus que la promesse d’une interface intuitive, qui évitent une seconde migration dans quelques mois.

L’entreprise doit ensuite désigner la personne qui tiendra le circuit : le dirigeant dans une petite structure, l’assistante administrative, le responsable financier ou, en partie, le cabinet. Ce n’est pas un détail, la réforme fait circuler les documents plus vite, mais elle ne règle pas d’elle-même les erreurs de données, les bons de commande absents ou les litiges commerciaux.

Enfin, le choix doit être confirmé sur la liste officielle des plateformes agréées publiée par la DGFiP. Le statut de l’opérateur est à vérifier au moment de la souscription, car seules les plateformes agréées peuvent assurer l’ensemble des transmissions prévues par la réforme.

« Faut-il choisir une plateforme ou un véritable outil de gestion ? »

Les deux approches répondent à des besoins différents.

Une plateforme seule peut suffire à une entreprise qui dispose déjà d’un ERP ou d’un logiciel métier robuste et souhaite avant tout sécuriser la conformité des échanges. Mais beaucoup de TPE ont besoin de davantage : créer un devis, le transformer en facture, suivre un règlement, relancer un impayé, rapprocher une dépense et transmettre les pièces au cabinet. Dans ce cas, la facture électronique devient l’occasion de réduire les doubles saisies plutôt que d’ajouter un couloir technique à une organisation déjà encombrée.

La bonne solution n’est pas celle qui affiche le plus grand nombre de fonctionnalités. C’est celle qui épouse le chemin réel de la facture dans l’entreprise. Trois environnements méritent, à ce titre, d’être regardés par les TPE et PME qui partent avec peu d’outils ou souhaitent simplifier leur empilement actuel.

Tiime : pour relier le dirigeant et son cabinet autour des mêmes pièces

Tiime s’adresse aux entrepreneurs qui veulent centraliser devis, factures, achats et pré-comptabilité dans un même environnement, avec une continuité naturelle vers l’expert-comptable. C’est particulièrement pertinent lorsque le cabinet est déjà équipé ou accepte de travailler dans l’écosystème Tiime : les données de facturation peuvent alors être synchronisées au lieu d’être exportées, envoyées puis ressaisies.

Le choix a du sens pour une TPE de services, une agence, un commerce de proximité ou une petite société qui cherche d’abord à rendre son administration lisible. Tiime indique proposer une plateforme agréée directement intégrée à son outil de facturation et de gestion. Le dirigeant devra tout de même vérifier que les cas propres à son activité sont couverts : acomptes, factures récurrentes, multi-taux de TVA ou échanges avec des clients étrangers.

Le sujet n’est pas seulement de produire la facture au bon format, mais de savoir ce qui se passe lorsqu’elle est refusée, modifiée, réglée partiellement ou transformée en avoir, et c’est précisément là que la coordination avec le cabinet comptable reprend ses droits.

Pennylane : lorsque la facturation devient une brique de la fonction finance

Pennylane convient davantage aux PME qui souhaitent faire de la facture le point d’entrée d’un pilotage financier plus large. La plateforme rapproche la facturation, les achats, la trésorerie et la comptabilité dans une même logique de collaboration avec l’expert-comptable.

Ce positionnement répond à une situation fréquente : l’entreprise possède déjà une activité établie, plusieurs personnes interviennent sur les ventes ou les paiements, et le dirigeant ne veut plus attendre la clôture mensuelle pour comprendre ses encaissements. Pennylane se présente comme une plateforme agréée ; son intérêt réside moins dans le seul respect de l’échéance réglementaire que dans la possibilité d’organiser un partage plus continu de l’information financière entre l’entreprise et son cabinet.

Ce choix est à étudier en priorité si le cabinet comptable utilise déjà Pennylane ou si l’entreprise entend refondre sa chaîne finance. À l’inverse, pour un professionnel qui émet quelques factures par mois et ne souhaite pas transformer tout son environnement de gestion, l’outil peut être plus vaste que le besoin immédiat.

Qonto : quand la facture doit déboucher immédiatement sur le paiement

Qonto offre une troisième porte d’entrée : la facture électronique comme prolongement du compte professionnel, des paiements, des dépenses et de la pré-comptabilité. L’intérêt est concret pour les entreprises qui cherchent à rapprocher, dans un seul espace, la facture client, l’encaissement, la facture fournisseur et le règlement.

Pour une TPE ou une PME qui utilise déjà Qonto comme compte professionnel, le déploiement peut ainsi éviter d’ouvrir un outil séparé uniquement pour satisfaire à la réforme. Qonto indique que sa plateforme agréée permet de recevoir les factures fournisseurs, d’émettre les factures clients, d’en suivre les statuts et de les rapprocher des transactions. L’accès au cabinet comptable ou la connexion à son logiciel de production comptable complètent la logique.

Cette approche sera moins déterminante pour une entreprise dont la banque, le logiciel métier et la comptabilité sont déjà solidement intégrés ailleurs. Mais elle peut être efficace pour celles qui ont construit leur gestion autour du compte pro et qui veulent réduire les allers-retours entre banque, boîte e-mail et tableur.

« Comment choisir entre les trois ? »

Le choix ne doit pas être une bataille de logos. Il faut partir de l’organisation que l’entreprise souhaite obtenir au 1er septembre 2027.

Si votre priorité est… La piste à examiner en premier Simplifier l’administration et travailler au plus près de son expert-comptable Tiime Réunir facturation, comptabilité, achats et pilotage financier Pennylane Relier immédiatement factures, encaissements, paiements et compte professionnel Qonto

Dans les trois cas, cinq points doivent être confirmés avant de s’engager : le statut effectif de plateforme agréée, la compatibilité avec le logiciel du cabinet, les formats de facture acceptés, le traitement des opérations particulières et les conditions d’export ou de réversibilité des données. Une solution qui fonctionne le premier jour doit aussi permettre de récupérer ses informations si l’entreprise change de cabinet, d’ERP ou de plateforme.

Le vrai chantier commence après la sélection de l’outil

Une entreprise peut être techniquement raccordée et rester désorganisée. Elle le sera si son fichier client ne contient pas les bons identifiants, si personne ne contrôle les factures rejetées ou si les équipes commerciales continuent de promettre des conditions de paiement que l’administration ne voit jamais.

La séquence de rattrapage est assez simple : cartographier les flux, nettoyer les données clients et fournisseurs, désigner un responsable, choisir l’outil, tester quelques cas réels et former les personnes qui facturent ou paient. Il faut ensuite prévenir ses principaux fournisseurs et clients, surtout lorsqu’ils disposent de plusieurs adresses de facturation ou de procédures internes de validation.

La réforme est née d’un objectif fiscal, notamment la lutte contre la fraude à la TVA. Pour les petites entreprises, son effet le plus visible pourrait être ailleurs, notamment dans la fin de ces factures qui disparaissent dans une boîte e-mail, sont réglées trop tard ou réapparaissent au moment de la clôture. Le véritable sujet n’est donc pas de savoir si l’entreprise aura trouvé une plateforme au bon moment. C’est de comprendre si elle aura enfin relié sa facture à ce qu’elle représente vraiment, à savoir une vente, une créance et, idéalement, un encaissement.

Les 10 questions à se poser pour bien choisir sa solution