Langues en entreprise : le levier de croissance que les dirigeants sous-estiment encore

Le vrai coût d’une langue mal maîtrisée en entreprise

43 % des actifs déclarent avoir déjà renoncé à une opportunité professionnelle faute de maîtriser suffisamment une langue étrangère, selon l’enquête menée en 2025 par le Cercle des Langues. Ce chiffre ne concerne pas que les salariés : il dit quelque chose de très concret sur ce que perd une entreprise chaque fois qu’un collaborateur ne peut pas prendre en charge un appel client à l’international, répondre correctement à un prospect anglophone, ou représenter la société lors d’un salon professionnel à l’étranger. Le coût d’une langue mal maîtrisée ne se lit donc pas seulement sur une fiche de poste, il se lit dans les opportunités commerciales manquées, dans le temps perdu à faire relire ou traduire des échanges importants, et parfois dans l’image renvoyée à un partenaire ou un client étranger. Sur le recrutement, la même enquête indique que 57 % des actifs jugent aujourd’hui l’anglais indispensable pour trouver un emploi, un signal que les entreprises ne peuvent plus ignorer lorsqu’elles peinent à attirer certains profils ou à ouvrir des postes à dimension internationale.

Mettre en place une formation en langue en entreprise : les bénéfices concrets

Face à ce constat, la formation linguistique ne devrait plus être traitée comme une ligne budgétaire annexe du plan de développement des compétences, mais comme un investissement direct sur la performance commerciale. Une équipe capable d’échanger avec aisance dans une langue étrangère traite plus rapidement les dossiers internationaux, gagne en autonomie sur les négociations avec des clients ou fournisseurs étrangers, et réduit sa dépendance à quelques collaborateurs bilingues souvent sursollicités. C’est aussi un levier de rétention des talents : proposer un accompagnement structuré comme celui du Cercle des Langues envoie un signal fort sur l’investissement de l’entreprise dans le développement de ses équipes, un critère de plus en plus regardé par les collaborateurs au moment de rester ou de partir. Sur le plan commercial, une meilleure maîtrise linguistique se traduit directement par une capacité accrue à prospecter de nouveaux marchés, à répondre à des appels d’offres internationaux, et à sécuriser des échanges contractuels où une mauvaise compréhension peut coûter cher. À l’échelle d’une équipe, cela se traduit aussi par un gain de productivité mesurable : moins de temps passé à faire valider une traduction en interne, moins de recours à un prestataire externe pour des échanges courants, et une capacité à réagir plus vite face à un client ou un partenaire étranger, ce qui compte particulièrement dans des secteurs où la réactivité commerciale fait la différence face à la concurrence.

Combien ça coûte réellement, et comment le financer

Le frein le plus souvent cité par les dirigeants reste le coût perçu d’une formation en langue déployée à l’échelle d’une équipe ou d’une entreprise entière. Dans les faits, ce coût est en grande partie mutualisable grâce aux dispositifs de financement existants, notamment via les opérateurs de compétences (OPCO), qui peuvent prendre en charge tout ou partie du budget formation selon la taille de l’entreprise et la branche professionnelle concernée. Comprendre les différents leviers de financement disponibles, du plan de développement des compétences au CPF mobilisé en co-construction avec l’employeur, permet souvent de réduire significativement le reste à charge. Pour s’y retrouver dans ces démarches administratives et identifier le dispositif le plus adapté à sa situation, ce guide pratique détaille les étapes à suivre pour monter un dossier de financement.

Considérer la formation en langue comme un poste de dépense RH isolé revient à sous-estimer son effet direct sur la performance commerciale et l’export. À l’heure où une part croissante des actifs considère la maîtrise d’une langue étrangère comme un prérequis pour évoluer professionnellement, les entreprises qui structurent cet investissement prennent une longueur d’avance, aussi bien sur leur marché domestique que sur leur développement international.