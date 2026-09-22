Vivid nomme Julien Tarrisse, au poste de Directeur Général France.

Avec cette nomination, Vivid poursuit son développement sur le marché français et renforce son ambition de proposer aux indépendants, entrepreneurs et PME

une plateforme tout-en-un combinant compte professionnel, services financiers et outils conçus pour simplifier la gestion quotidienne de leur activité.

Paris, le 22 septembre 2026 – Vivid, plateforme financière européenne dédiée aux professionnels, annonce la nomination de Julien Tarrisse, au poste de Directeur Général France. Basé à Paris, il aura pour mission de poursuivre le développement de Vivid sur le marché français, d’accélérer sa croissance et de renforcer ses liens avec l’écosystème entrepreneurial et financier.

Diplômé du Programme Grande Ecole de l’IÉSEG School of Management, avec un Master of Science (MSc) en management, Julien Tarrisse a construit son parcours au sein de plusieurs entreprises emblématiques de la French Tech, dont Criteo, Papernest et PayFit. Entrepreneur lui-même, il a ensuite cofondé et développé deux sociétés à succès.

Il rejoint tout d’abord PayFit en 2022, où il occupe les fonctions de Product Marketing Manager et de Growth Partnerships Manager. Il structure et pilote des partenariats stratégiques, accompagne le déploiement de nouvelles intégrations produit, notamment avec Pennylane, et contribue à l’identification de nouvelles opportunités de croissance auprès des startups, TPE et PME. Il pilote également à Station F le programme de mentorat Starter, fruit du partenariat entre PayFit et Qonto, contribuant ainsi au développement et à la visibilité de cette offre auprès des entrepreneurs.

En 2023, Julien Tarrisse cofonde Immocompare avec Thibault Pastour, une plateforme de comparaison de prestataires immobiliers. Il y prend notamment en charge la stratégie marketing, les partenariats et le développement commercial. Après avoir accompagné des milliers de propriétaires et investisseurs immobiliers, les deux associés réalisent une exit en mai 2026. En parallèle, en mars 2025, Julien Tarrisse cofonde Optivest, la plateforme de diagnostic et de gestion patrimoniale destinée à accompagner les nouveaux investisseurs, immatriculée auprès de l’ORIAS en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurances (COA).

« Rejoindre Vivid aujourd’hui est l’occasion de mettre mon expérience entrepreneuriale au service d’une vision à laquelle je crois profondément. Lorsque j’ai créé mes propres entreprises, j’aurais aimé m’appuyer sur une plateforme capable de simplifier ma gestion financière, de faire travailler ma trésorerie et de me faire gagner du temps sur les tâches récurrentes. Mon ambition aujourd’hui est d’accélérer la croissance de Vivid en France, afin que chaque professionnel puisse en bénéficier. », déclare Julien Tarrisse, Directeur Général France de Vivid.

Fort de cette expérience, Julien Tarrisse sera notamment chargé de poursuivre le développement de Vivid auprès des professionnels français et de renforcer son ancrage au sein de l’écosystème entrepreneurial.

Alexander Emeshev, cofondateur de Vivid, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Julien chez Vivid à un moment clé de notre développement en France. Au cours des douze derniers mois, nous avons plus que doublé notre base de clients pour atteindre 10 000 entreprises, faisant de la France notre troisième marché en Europe. Cette forte dynamique reflète une demande croissante pour une plateforme financière conçue autour des besoins des professionnels. L’expérience de Julien et sa connaissance approfondie des entreprises en croissance seront des atouts précieux pour capitaliser sur cette dynamique et accompagner notre prochaine phase de développement en France. »

Cette croissance se reflète également dans le profil et l’activité de la clientèle professionnelle de Vivid en France. Les entités légales représentent désormais 55 % de ses clients professionnels en France, tandis que les cartes Vivid sont activement utilisées pour des dépenses professionnelles dans 108 pays au cours des douze derniers mois.

La poursuite de la croissance du marché français s’inscrit dans le cadre de l’expansion européenne plus large de Vivid. La fintech opère aujourd’hui dans 27 pays de l’Union européenne et a récemment franchi le cap des 100 000 clients professionnels en moins de deux ans, confirmant sa présence parmi les plateformes financières B2B européennes connaissant la plus forte croissance.

Vivid fournit ses services financiers par l’intermédiaire d’entités réglementées disposant de différentes licences. Vivid Money S.A. est agréée en tant qu’établissement de monnaie électronique (EME), tandis que Vivid Money B.V. est agréée pour fournir des services d’investissement grâce à la licence MiFID et des services sur crypto-actifs grâce à la licence MiCA

A propos de Vivid

Vivid est une plateforme financière tout-en-un conçue pour les indépendants, TPE et PME. Elle réunit au sein d’une même plateforme un compte professionnel, des solutions de paiement, des outils de gestion de trésorerie, ainsi qu’une gamme de solutions d’investissement.

Les entreprises peuvent notamment faire fructifier leur trésorerie grâce au Compte Intérêts, qui offre actuellement jusqu’à 4 % d’intérêts annuels en EUR pendant quatre mois et jusqu’à 5 % en USD et GBP pendant cinq mois et accéder à un Compte-titres permettant d’investir dans une gamme d’actifs, notamment des actions, ETF, fonds monétaires, iBonds et cryptomonnaies. Vivid propose également des stratégies d’investissement avec un rendement variable pouvant aller jusqu’à 5 %, selon les conditions applicables, ainsi qu’un programme de cashback permettant aux professionnels de récupérer jusqu’à 10 % sur certaines dépenses.

Fondée en 2019 à Berlin par Alexander Emeshev et Artem Iamanov, Vivid compte plus de 100 000 clients professionnels en Europe, dont plus de 10 000 en France. Soutenue par Greenoaks Capital et DST Global, Vivid poursuit son expansion européenne avec l’ambition de simplifier et d’optimiser la gestion financière quotidienne des entreprises.