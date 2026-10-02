CMA Media, ODIGO, SQLI : les nominations de la semaine dans la tech et les médias

Cette semaine, les mouvements se concentrent d’abord au sommet des organisations, avec des changements de direction chez CMA Media, Odigo, Webedia-Elephant et Selectour. Les éditeurs logiciels et plateformes renforcent aussi leurs comités de direction, notamment sur l’IA, le produit et le développement international.

Camille Andrieu prend la tête de CMA Media

Camille Andrieu prend la direction de CMA Media en remplacement de Claire Léost. Au-delà du plan de développement du groupe, elle hérite d’un chantier social et organisationnel sensible : intégration des rédactions, réorganisation des activités locales de BFM et relations avec des équipes déjà éprouvées par plusieurs plans de transformation. Son enjeu sera de remettre de la cohérence industrielle dans un portefeuille constitué à marche rapide, sans prolonger la défiance des rédactions.

Justine Planchon devient directrice générale déléguée de Webedia-Elephant

Justine Planchon deviendra, le 12 octobre, directrice générale déléguée de Webedia-Elephant, en charge de la production, des créateurs et de la stratégie éditoriale des programmes. Elle supervisera les labels de production ainsi que les activités de créateurs et d’influence en France.

Jean-Baptiste Auzou devient CEO d’Odigo

Jean-Baptiste Auzou rejoint Odigo comme CEO et succède à Jean-Michel Breul, qui devient Chief Operating Officer. Ancien directeur de la business unit Finance de Cegid et ancien dirigeant d’ACA, il prend la tête de l’éditeur de relation client alors que les centres de contact se recomposent autour des agents IA.

Bertrand Bonnefoi prend la direction générale de Selectour

Bertrand Bonnefoi prend les fonctions de directeur général de Selectour. Jusqu’ici directeur digital et marketing du réseau, il succède à Jean-Noël Lefeuvre et devra poursuivre son développement auprès des agences adhérentes.

Jean-Dominique Trouillard rejoint le comité exécutif de SQLI

Jean-Dominique Trouillard devient Chief Growth & Marketing Officer de SQLI et rejoint le comité exécutif. Il supervisera le portefeuille d’offres, la marque, le marketing et les alliances partenaires dans les douze pays où opère le groupe, avec notamment la mission de structurer son offre autour de l’IA agentique.

Benoît Rousseau rejoint le comité exécutif de Performics

Après vingt-six ans consacrés au SEO, dont dix-huit à la tête du département SEO/GEO de Performics, Benoît Rousseau devient directeur de l’innovation et des produits et intègre le comité exécutif. Cette évolution accompagne le déplacement de l’agence vers les moteurs de réponse générative et les nouveaux outils de visibilité pilotés par l’IA.

Jared Coyle devient vice-président exécutif IA d’Anaplan

Ancien dirigeant de SAP, Jared Coyle rejoint Anaplan comme vice-président exécutif IA et intègre le comité de direction. Il dirigera le Centre d’excellence en IA de l’éditeur de planification et d’analyse, avec pour mission d’accompagner ses clients vers des usages prédictifs, génératifs et agentiques.

Akeneo renforce ses directions mondiales

Akeneo annonce trois nominations globales : Jean Lethuillier devient vice-président Customer Success, Carole Offredo prend la direction du marketing et Édouard Dewulf celle du Centre d’excellence mondial. Ces recrutements accompagnent l’accélération de l’éditeur aux États-Unis, où il veut se positionner sur les nouveaux parcours d’achat alimentés par l’IA.

Julien Meraud prend la direction produit du Groupe SeLoger

Julien Meraud rejoint le Groupe SeLoger comme Chief Product Officer pour piloter les équipes produit. Ancien CPO et CRO de Doctolib, passé également par eBay et Rakuten, il arrive alors que le groupe engage une nouvelle phase de transformation de ses marques SeLoger, Belles Demeures et Meilleurs Agents.

Lucie Buisson rejoint Doctolib pour diriger l’Assistant de consultation

Après douze ans chez Contentsquare, Lucie Buisson rejoint Doctolib comme General Manager de l’Assistant de consultation. Elle pilotera le développement de cet outil d’IA destiné à alléger le travail administratif des professionnels de santé, de la prise de notes à la rédaction de courriers, d’ordonnances et à la mise à jour des dossiers patients.

Anja Urlichs prend la tête du segment upmarket de Qonto

Anja Urlichs a rejoint Qonto comme VP Upmarket, l’activité dédiée aux PME établies en Europe. Elle aura pour mission d’adapter l’offre de gestion financière de la fintech aux besoins d’entreprises devenues plus structurées.

Kelly Emanuelli prend la direction du luxe chez Pinterest

Kelly Emanuelli rejoint Pinterest comme Head of Luxury pour la France et l’Europe du Sud. Elle sera chargée de développer les relations de la plateforme avec les maisons de luxe dans une région où la découverte visuelle, l’inspiration et le commerce sont devenus des terrains de concurrence entre réseaux sociaux.

Lieven Jacquot devient CTO d’UZ.IP

Cofondateur d’UZ.IP, Lieven Jacquot quitte Alan pour prendre la direction technique de la startup. Cette arrivée intervient après une première levée de fonds destinée à accélérer le développement de sa plateforme de protection de la propriété intellectuelle, qui combine surveillance du web, preuves datées et analyse documentaire contre la contrefaçon.

Mélanie Garcia est nommée responsable Grands Comptes de solocal+

Mélanie Garcia devient responsable Grands Comptes de solocal+, l’entité data et publicité de Solocal. Présente dans le groupe depuis 2016, elle devra structurer le développement de l’offre auprès des grandes marques et des annonceurs nationaux.