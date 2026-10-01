Derrière les Dots, OPEN AI recadre ses prix

Pour sa quatrième conférence annuelle destinée aux développeurs, OpenAI a présenté les dots, ses agents personnels, de nouveaux outils de travail et un modèle moins coûteux. Si ces avancées élargissent ce que les utilisateurs peuvent déléguer à l’IA, elles rendent aussi plus pressante une question économique : comment financer une consommation de calcul qui augmente avec les capacités des produits ? La réorganisation des abonnements apporte une première réponse, en encadrant davantage les volumes et en faisant payer la vitesse.

Le 29 septembre, à San Francisco, OpenAI tenait sa quatrième grande messe à destination des développeurs. Plus de vingt annonces, selon le groupe, pour installer davantage ses modèles dans le travail quotidien : développement logiciel, collaboration, applications connectées et agents personnels. Avec les Dots, l’entreprise donne une forme concrète à cette ambition, l’utilisateur peut confier une mission à un agent qui la poursuit entre deux conversations, y compris lorsque son ordinateur est éteint.

Propulsés par GPT-6 Astra, ces agents disposent de leur propre ordinateur dans le cloud et d’un navigateur. Ils peuvent rechercher des informations, préparer des documents ou travailler sur du code, puis revenir vers leur utilisateur lorsqu’une décision exige son intervention. Le mouvement engagé avec Operator et l’automatisation des tâches en ligne prend ainsi une autre dimension.

Cette continuité a une contrepartie, chaque mission peut déclencher une succession d’opérations dont l’utilisateur ne voit que le résultat. À mesure qu’OpenAI réduit le temps humain nécessaire pour lancer et suivre un travail, la quantité de calcul consommée par un même abonné augmente. Derrière les nouveautés du DevDay, la nouvelle grille commerciale organise la prise en charge de cette consommation.

Une facture qui avait déjà rattrapé le forfait

Dès janvier 2025, quelques semaines après le lancement de ChatGPT Pro, Sam Altman déclarait qu’OpenAI perdait de l’argent sur cet abonnement. Les clients l’utilisaient bien davantage que prévu, expliquait-il alors sur X, dans des propos rapportés par The Verge. Un prix élevé ne suffisait donc pas à garantir la rentabilité d’un usage intensif.

Les données financières rapportées depuis donnent une mesure de cette pression, OpenAI a indiqué à ses investisseurs que ses dépenses d’inférence avaient quadruplé en 2025. Sa marge brute ajustée serait passée de 40 % en 2024 à 33 % en 2025.

La succession des modèles s’accompagne aussi d’un changement dans la manière de produire une réponse. Avec o1, dès 2024, OpenAI expliquait que les performances progressaient lorsque le modèle disposait de davantage de calcul pour raisonner au moment de son utilisation. Les agents prolongent cette logique en multipliant les étapes : consulter une source, interpréter un document, exécuter un programme, vérifier le résultat et recommencer si nécessaire.

Dans un exemple de développement logiciel, demander une correction peut ainsi entraîner la lecture de plusieurs fichiers, la modification du code, l’exécution de tests et de nouvelles corrections. Une instruction courte peut déclencher un travail long. Le forfait mensuel absorbe cette variabilité jusqu’au moment où ses limites deviennent visibles.

Des modèles plus efficaces, des usages plus ambitieux

Cette évolution n’implique pas que chaque nouvelle génération coûte davantage pour accomplir exactement la même tâche. Les gains d’efficacité peuvent être importants, OpenAI met d’ailleurs en avant la capacité de ses nouveaux modèles à obtenir de meilleurs résultats avec moins de ressources sur certaines évaluations.

Mais l’utilisateur adapte ses demandes aux possibilités du produit. Une synthèse devient une étude documentée, une aide au code devient le développement d’une fonctionnalité, une opération ponctuelle devient une surveillance récurrente. Ainsi une baisse du coût par tâche peut être absorbée par l’augmentation du nombre de tâches et de leur complexité.

Les Dots renforcent cette dynamique en permettant au travail de se poursuivre entre les échanges. Leur disponibilité permanente ne signifie pas qu’ils calculent sans interruption, mais elle augmente toutefois les occasions de lancer, reprendre et prolonger une mission.

Pour OpenAI, l’enjeu consiste donc à maintenir un abonnement lisible tout en maîtrisant une dépense variable.

Le Pro 200 conserve son prix, mais réduit sa promesse

Le changement le plus sensible concerne les abonnés historiques. Ainsi l’allocation du Pro 200 dans Codex et ChatGPT Work passe de vingt à dix fois celle de Plus. Dans ChatGPT, le plafond de GPT-6 Pro recule de 200 à 100 messages par semaine. OpenAI maintient l’ancienne allocation des abonnés éligibles jusqu’au 29 octobre 2026, avant leur bascule vers le nouveau régime.

En haut de la gamme apparaît Pro 500, avec une allocation annoncée à vingt-cinq fois celle de Plus et l’accès à Ultrafast. Les tarifs américains représentent environ 176 euros mensuels pour Pro 200 et 440 euros pour Pro 500. Ces montants ne constituent pas les prix de vente français.

L’ancien sommet de la gamme devient ainsi un palier intermédiaire. OpenAI demandant une contribution supérieure aux utilisateurs qui souhaitent disposer de davantage de capacité, tout en réduisant ce que finance le forfait historique. Cette réorganisation rapproche l’abonnement des modèles combinant forfait et tarification à l’usage.

Le groupe justifie officiellement la baisse des allocations par l’efficacité croissante de ses modèles. L’argument mérite d’être apprécié à l’échelle des tâches, car si une allocation réduite peut suffire si chaque opération consomme moins, elle devient plus contraignante si l’utilisateur poursuit des travaux complexes ou multiplie les missions.

La vitesse devient une dépense à arbitrer

Ultrafast rend cet arbitrage particulièrement visible. OpenAI annonce jusqu’à 300 tokens par seconde dans Codex, soit une génération jusqu’à huit fois plus rapide que le mode standard pour GPT-6 Astra. En contrepartie, la documentation précise que ce mode consomme l’allocation incluse huit fois plus vite. Avec des crédits achetés, le multiplicateur de facturation est de six.

Ces chiffres concernent des mécanismes distincts : la vitesse de génération, le décompte du forfait et la facturation des crédits.

Sol, ou l’intérêt de réserver la puissance aux bonnes tâches

Le lancement de GPT-6.1 Sol éclaire l’autre versant de cette politique. OpenAI présente le modèle comme proche d’Astra dans plusieurs évaluations de développement logiciel, d’utilisation d’ordinateur et de travail professionnel, avec des tarifs API standard cinq fois inférieurs pour les tokens entrants et sortants non mis en cache.

Cet écart tarifaire ne révèle pas les coûts internes du laboratoire et ne garantit pas des performances identiques dans tous les métiers. Il fournit néanmoins une base à une organisation plus économique des usages : confier les opérations courantes à un modèle moins cher et réserver le plus puissant aux étapes où il apporte un gain mesurable.

Une chaîne de traitement pourrait, par exemple, employer un premier modèle pour extraire des informations et préparer un document, puis un autre pour examiner les ambiguïtés ou résoudre une difficulté. L’intérêt dépend du résultat car un modèle moins coûteux qui multiplie les erreurs, les reprises et les vérifications humaines peut finalement alourdir la facture.

Le choix du modèle devient donc une décision de production. C’est aussi l’enjeu des infrastructures de routage et de facturation de l’IA que développe Stripe : déterminer quelles ressources engager pour obtenir un niveau de qualité donné. Pour les utilisateurs, une partie de cet arbitrage pourrait progressivement être prise en charge par les produits eux-mêmes.

Davantage de portes d’entrée, une allocation commune

OpenAI élargit parallèlement les lieux où cette capacité peut être consommée. Après avoir intégré des applications tierces dans ChatGPT, le groupe permet, avec « Sign in with ChatGPT », de mobiliser son allocation auprès de seize partenaires annoncés, dont Notion et Devin de Cognition. Les usages éligibles sont décomptés des limites du forfait.

La même distinction apparaît avec les Dots : les conversations avec l’agent ne sont pas comptabilisées dans les limites de ChatGPT, mais les tâches qu’il lance dans Work et Codex consomment les allocations correspondantes. Au lancement, les Dots des offres Pro restent par ailleurs indisponibles dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse

Pour les entreprises, cette évolution invite à mesurer le coût d’une tâche réussie, reprises et contrôle compris. Combien coûte une analyse validée, une proposition utilisable ou une correction acceptée ? Le prochain progrès attendu des agents sera aussi de savoir quelle puissance engager, quand demander de l’aide et à quel moment s’arrêter. Déléguer le travail supposera de plus en plus de lui attribuer un budget.