ELEVENLABS valorisée 19,4 milliards d’euros : la bataille des agents vocaux entre dans les entreprises

Valorisée environ 19,4 milliards d’euros à l’occasion d’une opération de liquidité de 264 millions d’euros, ElevenLabs accélère sa mue. La société née de la synthèse vocale veut désormais devenir une plateforme d’agents capables de prendre en charge des interactions clients de bout en bout. Sa trajectoire met sous pression les spécialistes français de la téléphonie et des centres de contact, mais aussi les plateformes américaines et les fournisseurs chinois de modèles vocaux.

ElevenLabs ne vient pas de lever 264 millions d’euros, mais a organisé une offre de rachat de titres de 300 millions de dollars, soit environ 264 millions d’euros, auprès de salariés et d’actionnaires existants. Les investisseurs acquièrent des actions déjà émises. L’opération donne de la liquidité aux équipes et établit surtout une nouvelle valorisation de référence, à savoir 22 milliards de dollars, soit environ 19,4 milliards d’euros.

Wellington Management et T. Rowe Price ont mené l’opération, rejoints notamment par EQT, Goldman Sachs, GIC, Ontario Teachers’ Pension Plan, Sapphire Ventures et BDT & MSD. Le signal est celui d’une institutionnalisation du capital. Après avoir levé 500 millions de dollars en février 2026, sur une valorisation de 11 milliards de dollars, ElevenLabs double ainsi sa valeur affichée en huit mois.

Cette mécanique permet également à la société de différer la pression d’une introduction en Bourse, tout en offrant une première fenêtre de liquidité aux salariés. Elle intervient au moment où ElevenLabs passe d’un statut de fournisseur de technologie vocale à celui de plateforme d’IA d’entreprise. Fondée en 2022 par Mati Staniszewski et Piotr Dąbkowski, l’entreprise compte désormais plus de 800 personnes, réparties dans une vingtaine de pays.

De la voix de synthèse au traitement d’une demande client

Le point de départ d’ElevenLabs était de générer des voix de synthèse suffisamment expressives pour être utilisées dans le doublage, la localisation, l’édition ou la production de contenus.

À mesure que les modèles vocaux se multiplient, la qualité de la synthèse devient plus accessible et le risque est de voir la voix devenir une commodité technique, consommée via API et choisie principalement sur le prix, la latence ou la disponibilité.

ElevenLabs cherche à sortir de cette logique avec ElevenAgents, dont l’ambition n’est plus seulement de faire répondre une voix artificielle, mais de connecter un agent à une base documentaire, un CRM, un logiciel de ticketing ou un système de planification. L’agent doit comprendre une demande, retrouver le contexte client, appliquer une règle métier, accomplir une action et transmettre le dossier à un conseiller lorsqu’il atteint une limite.

L’entreprise indique que les clients B2B représentent 55 % de son chiffre d’affaires. Ses agents traiteraient désormais plus de 15 millions de conversations par semaine, trois fois plus qu’en février, et le revenu annuel récurrent d’ElevenAgents aurait plus que triplé sur la même période. Les cas cités (remboursements, renouvellements d’assurance, changements de forfaits, prise de rendez-vous médicaux ou accès à des services publics) illustrent la cible réelle : industrialiser les motifs de contact fréquents qui engorgent les centres de relation client.

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Une équipe française construite pour le déploiement en entreprise

La France devient un marché prioritaire dans cette trajectoire. ElevenLabs y a installé une organisation commerciale et de déploiement dirigée par Julien Lesaicherre, nommé General Manager France. L’entreprise recrute à Paris des profils de vente grands comptes, de partenariats, d’ingénierie de solutions et de forward-deployed engineering, c’est-à-dire des équipes chargées d’adapter et d’intégrer les produits chez les clients.

L’objectif est de recruter rapidement une vingtaine de postes en France en 2026, avec une priorité donnée aux secteurs où les cycles de vente sont longs, les exigences de sécurité élevées et le volume d’interactions important : banque, assurance, télécommunications, santé et services aux collectivités.

Cette présence locale révèle une évolution de modèle, jusqu’ici, ElevenLabs pouvait vendre une API à un créateur, un studio ou un développeur. Dans la relation client, il faut convaincre les directions métier, les équipes IT, les juristes, les responsables conformité et les organisations de support. Il faut surtout brancher l’agent sur les outils existants et démontrer qu’il peut produire un gain économique sans dégrader l’expérience.

Ringover, Diabolocom et Odigo : le canal téléphonique est déjà occupé

C’est là que la concurrence française prend une dimension particulière. ElevenLabs apporte le modèle, la synthèse vocale et sa plateforme d’agents. Mais d’autres entreprises contrôlent déjà le numéro de téléphone, le routage, les files d’attente, les enregistrements et les connexions aux outils utilisés par les équipes commerciales ou de support.

Ringover est l’un des acteurs les mieux placés pour illustrer ce déplacement. Avec AIRO, l’entreprise propose un agent vocal intégré au serveur vocal interactif : il accueille les appelants, qualifie les demandes, traite les cas simples et route l’échange vers les équipes humaines. L’agent peut par exemple gérer la prise de rendez-vous, grâce à des intégrations avec des outils comme Calendly ou Cal.com.

La position de Ringover est intéressante parce qu’elle est à la fois concurrentielle et potentiellement complémentaire. Sa couche de téléphonie peut aussi être reliée à des agents externes, y compris ElevenLabs. Le fournisseur de modèles apporte l’intelligence conversationnelle, Ringover conserve le canal, le numéro, le SVI et la configuration opérationnelle du client.

Diabolocom et Odigo se situent sur un terrain voisin, davantage orienté vers le centre de contact et les grandes organisations. Le premier associe voicebot, routage, analyse des interactions et assistance aux conseillers. Le second, qui a renforcé son offre avec l’acquisition d’Akio, pousse une approche d’agent IA omnicanal destinée aux environnements de relation client complexes.

Les concurrents américains ont les modèles, le cloud et les grands comptes

La concurrence américaine se joue à plusieurs niveaux. OpenAI propose désormais des briques dédiées aux agents vocaux temps réel, capables de dialoguer directement en voix, de conserver un état de conversation et d’appeler des outils externes. Ses offres visent explicitement des usages de support, de prise de commande ou de réservation téléphonique.

Google dispose, avec sa plateforme Contact Center AI, d’une offre complète de centre de contact mêlant routage omnicanal, agent virtuel, assistance aux conseillers et analyse des interactions. Amazon pousse de son côté des fonctions de voix agentique dans Amazon Connect, où des agents peuvent comprendre, raisonner et agir sur des canaux vocaux ou numériques.

Face à ElevenLabs, ces groupes disposent d’un avantage de distribution, ils sont déjà présents dans les environnements cloud, les systèmes de données et les architectures de nombreux grands comptes. À l’autre extrémité du marché, des sociétés plus spécialisées comme Retell ou Vapi se concentrent sur l’assemblage rapide d’agents téléphoniques et sont déjà proposées comme options d’intégration par Ringover.

Le défi d’ElevenLabs consiste donc à rester plus qu’un fournisseur de voix premium. Sa valorisation suppose qu’elle impose sa propre couche d’orchestration, ses intégrations, ses outils de contrôle et une relation directe avec les entreprises.

La Chine fait pression sur la couche technologique

La compétition chinoise est moins visible dans les appels entrants des entreprises européennes, mais elle pèse déjà sur l’économie de la technologie vocale.

Alibaba propose des modèles Qwen de conversation vocale temps réel, de synthèse et de clonage de voix. Certains intègrent la voix, le function calling et des capacités de recherche. Alibaba Cloud prend également en charge des solutions de voix de MiniMax dans ses outils de création d’agents.

Cette concurrence ne se traduit pas automatiquement par une percée commerciale en Europe. L’accès aux données, les exigences de localisation, la conformité réglementaire et les préférences des grands comptes limitent les déploiements directs. Mais elle exerce une pression de fond sur les prix et sur le rythme d’innovation. Plus les modèles vocaux performants deviennent disponibles à faible coût, plus la différenciation se déplace vers l’intégration, le déploiement et la confiance.

C’est probablement là que la bataille sera tranchée, une entreprise peut changer de modèle vocal plus facilement qu’elle ne change de système de relation client, de règles de routage, de base documentaire ou de partenaire d’intégration.

Conclusion : la voix devient une couche stratégique de l’entreprise

La valorisation d’ElevenLabs ne récompense pas seulement une avance dans la génération de voix, mais anticipe la constitution d’une nouvelle couche logicielle entre l’entreprise et ses clients : des agents capables de comprendre, de parler, d’accéder à l’information et d’agir dans les systèmes métiers. Nous vous invitons à lire notre étude à ce sujet

L’entreprise dispose d’une avance de marque et de produit sur la qualité vocale. Elle construit désormais des équipes locales pour transformer cette avance en contrats d’entreprise. Mais elle entre dans un marché où les positions sont déjà occupées : Ringover, Diabolocom et Odigo possèdent une part de l’infrastructure et des usages en France ; OpenAI, Google et Amazon disposent des modèles, du cloud et de la distribution mondiale, les fournisseurs chinois réduisent progressivement le coût de la couche technologique.

Pour ElevenLabs, l’enjeu n’est plus de prouver qu’une IA peut parler comme un humain, mais de démontrer qu’elle peut devenir, dans un cadre contrôlé, un interlocuteur fiable et utile pour des millions de clients.