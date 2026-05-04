Commercialising Quantum Global, la confrontation au réel

📍 Londres, Royaume-Uni – 📅 16-17 juin 2026

À Londres, Commercialising Quantum Global se distingue par une approche volontairement pragmatique. L’événement ne cherche pas à démontrer le potentiel du quantique, mais à en tester la viabilité économique.

Les discussions portent moins sur la performance des machines que sur leur intégration dans des environnements réels : entreprises, chaînes logistiques, systèmes financiers ou infrastructures critiques. Cette confrontation au terrain est essentielle. Elle révèle les limites actuelles, mais aussi les conditions nécessaires à une adoption progressive.

Dans un écosystème encore marqué par l’incertitude, cet événement permet de distinguer les promesses technologiques des trajectoires industrielles crédibles.

Focus

Adoption entreprise

ROI et time-to-market

Intégration IA / HPC

Intervenants clés

Ilyas Khan, chairman, Quantinuum ; Jeannette Garcia, Senior Research Manager, IBM ; Michael Cuthbert, Director, NQCC ; John Levy, CEO, SEEQC ; représentant, Head of Innovation, HSBC ; représentant, Head of Research, Airbus.