AGENDAHOT EVENTS

Commercialising Quantum Global, la confrontation au réel

📩 Pour nous contacter: redaction@fw.media

04/05/2026
1 minute de lecture

📍 Londres, Royaume-Uni📅 16-17 juin 2026

À Londres, Commercialising Quantum Global se distingue par une approche volontairement pragmatique. L’événement ne cherche pas à démontrer le potentiel du quantique, mais à en tester la viabilité économique.

Les discussions portent moins sur la performance des machines que sur leur intégration dans des environnements réels : entreprises, chaînes logistiques, systèmes financiers ou infrastructures critiques. Cette confrontation au terrain est essentielle. Elle révèle les limites actuelles, mais aussi les conditions nécessaires à une adoption progressive.

Dans un écosystème encore marqué par l’incertitude, cet événement permet de distinguer les promesses technologiques des trajectoires industrielles crédibles.

Focus

  • Adoption entreprise
  • ROI et time-to-market
  • Intégration IA / HPC

Intervenants clés
Ilyas Khan, chairman, Quantinuum ; Jeannette Garcia, Senior Research Manager, IBM ; Michael Cuthbert, Director, NQCC ; John Levy, CEO, SEEQC ; représentant, Head of Innovation, HSBC ; représentant, Head of Research, Airbus.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FW.MEDIA (tout voir)
04/05/2026
1 minute de lecture
© Copyright 2008 / 2026, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Commercialising Quantum Global, la confrontation au réel
IEEE Quantum Week (QCE), le niveau réel de maturité
DefStart 2026 : startups, innovez pour la défense et gagnez jusqu’à 30 000 €
Boostez votre CTR : Personnalisez vos bannières selon vos segments HubSpot.
London Tech Week : la semaine où Londres devient la capitale mondiale de la tech
Money20/20 Europe : le grand rendez-vous européen de la fintech revient à Amsterdam
OMR Festival : la conférence où l’économie numérique européenne prend des airs de festival