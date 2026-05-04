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IEEE Quantum Week (QCE), le niveau réel de maturité

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04/05/2026
1 minute de lecture

📍 Toronto, Canada – 📅 13-18 septembre 2026

IEEE Quantum Week, ou QCE, constitue l’un des rendez-vous les plus exigeants sur le plan technique. L’événement réunit chercheurs, ingénieurs et industriels autour des questions fondamentales : architectures, correction d’erreurs, logiciels quantiques, interopérabilité.

Dans un paysage où les annonces spectaculaires sont fréquentes, QCE joue un rôle de stabilisateur. Il permet de mesurer ce qui fonctionne réellement — et ce qui reste hors de portée. Nombre de qubits exploitables, taux d’erreur, capacité de mise à l’échelle : autant de paramètres qui déterminent la crédibilité des acteurs.

Pour les décideurs, cet événement offre une lecture précieuse : non pas ce que le quantique promet, mais ce qu’il est effectivement capable de produire à court et moyen terme.

Focus

  • Architectures
  • Correction d’erreurs
  • Scalabilité

Intervenants clés
John Preskill, professeur, Caltech ; Michelle Simmons, CEO, Silicon Quantum Computing ; Jerry Chow, Director, IBM ; Krysta Svore, VP, Microsoft ; Hartmut Neven, Director, Google ; représentant, Director R&D, Intel.

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