DefStart 2026 : startups, innovez pour la défense et gagnez jusqu’à 30 000 €

À Bourges, un territoire au cœur de l’écosystème défense, la 5e édition du concours DefStart ouvre ses candidatures pour détecter et accompagner les innovations à fort potentiel.

Dans un contexte de montée en puissance des enjeux de souveraineté technologique, les startups jouent un rôle clé dans l’innovation au service de la défense.

La Communauté d’agglomération Bourges Plus via son Centre de ressources des Industries de la Défense (CID) ouvre les candidatures DefStart 2026, un concours dédié aux projets innovants en lien avec les usages défense et duals.

Objectif : détecter, accompagner et implanter des startups à fort potentiel au sein d’un écosystème reconnu.

Un programme pour accélérer les projets innovants.

DefStart s’adresse aux :

startups

chercheurs

étudiants

porteurs de projets

entreprises innovantes

Les projets attendus relèvent des domaines suivants : défense, cybersécurité, drones, technologies quantiques, MCO, santé aux armées ou pyrotechnie.

Une nouvelle thématique stratégique : les technologies quantiques.

Après l’intégration des drones en 2024, cette 5ᵉ édition élargit son périmètre aux technologies quantiques, au cœur des enjeux de souveraineté et des capacités de défense futures.

🗓️ Date limite de candidature : 19 avril 2026 Les porteurs de projets sont invités à soumettre leur dossier en ligne.

👉 Accéder au formulaire de candidature

Jusqu’à 30 000 € et un an d’accompagnement.

Au-delà de la sélection, DefStart propose un accompagnement complet pour favoriser le développement des projets retenus.

Les lauréats bénéficieront :

d’une dotation pouvant atteindre 30 000 €

d’un hébergement gratuit pendant un an à la pépinière d’entreprises de Bourges Plus

d’un accompagnement dédié au sein de DefStart l’Accélérateur avec The Place by CCI 18

d’un accès privilégié à un réseau de partenaires industriels, institutionnels et financiers

Un ensemble de dispositifs conçus pour faciliter l’implantation et accélérer la mise en œuvre des innovations.

Une sélection par un écosystème d’excellence.

Les candidatures sont étudiées par un comité d’experts réunissant des acteurs clés de l’innovation, de la défense et du financement, avant d’être soumises à un jury composé de partenaires industriels et institutionnels de premier plan, chargé de désigner les lauréats.

Bourges, un écosystème stratégique pour la défense.

Implanté sur un territoire historiquement structuré autour des industries de défense, le concours DefStart permet aux startups d’intégrer un environnement unique réunissant acteurs institutionnels, industriels et structures collaboratives de développement et de recherche.

Parmi les partenaires : la Région Centre-Val de Loire, Dev’Up Centre-Val de Loire, la CCI du Cher et son programme The Place by CCI18, MBDA, KNDS, la Direction Générale de l’Armement, le Pôle d’innovation de défense INNOVATER du centre d’expertise et d’essais DGA Techniques terrestres de Bourges intégrant notamment les établissements militaires de Bourges, la base aérienne 702 d’Avord et l’Ecole du Train et de la Logistique Opérationnelle, l’Agence de l’Innovation de Défense et le GICAT.

Cet environnement permet aux porteurs de projets d’accéder à des expertises, des financements et des opportunités de collaboration au sein de l’écosystème.

Des lauréats à fort potentiel d’innovation.

Lors de la précédente édition, DefStart a distingué plusieurs projets à fort potentiel, illustrant la diversité des innovations accompagnées :

SON – technologie de détection moléculaire

Cœur-Net – bracelet biométrique

Asgard Motors – Mobilité tactique

Ces lauréats témoignent de la capacité du programme à détecter et accompagner des solutions innovantes, avec des applications concrètes à fort impact.