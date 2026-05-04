QT Nordics, le quantique appliqué à l’industrie

📍 Oslo, Norvège – 📅 22-24 juin 2026

À Oslo, IQT Nordics offre une lecture différente du quantique. Moins orienté « grand récit », l’événement met l’accent sur des applications concrètes : capteurs quantiques, communications sécurisées, intégration dans des systèmes industriels.

Les pays nordiques avancent selon une logique pragmatique : plutôt que d’attendre une percée du calcul quantique universel, ils développent des cas d’usage ciblés, souvent moins visibles mais plus proches du marché.

C’est ici que l’on observe un phénomène clé : la fragmentation du quantique en plusieurs verticales industrielles, dont certaines, notamment les capteurs, pourraient atteindre une maturité bien avant les ordinateurs quantiques généralistes.

Et bien entendu, l’occasion de retrouver l’un des experts et évangélisateurs français sur le sujet en la personne d’Olivier Ezratty.

Focus

Capteurs quantiques

Applications industrielles

Communications sécurisées

Intervenants clés

Olivier Ezratty, DECODE QUANTUM ; Jan Goetz, CEO, IQM Quantum Computers ; Stephanie Simmons, fondatrice, Photonic Inc. ; Mikael Björk, professeur, KTH Royal Institute of Technology ; Anders Indset, auteur & investisseur ; représentant, Nordic Innovation.