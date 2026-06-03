Jordan Romero, CEO de FACTORIAL
Jordan Romero, CEO de FACTORIAL
CFO WATCHIN THE LOOP

Connaissez-vous les Customer Value Funds ? L’innovation financière derrière les 700 millions de dollars de FACTORIAL

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03/06/2026
1 minute de lecture

Si le montant levé est significatif, ce qu’il faut retenir de l’opération menée par Factorial est la mise en place d’un accord avec le Customer Value Fund de General Catalyst. En additionnant les 150 millions de dollars de la série D et les 540 millions de dollars que le fonds pourrait engager pour financer sa croissance, la société dispose désormais d’une capacité de financement supérieure à 700 millions de dollars. Un montant qui change la lecture de l’opération : General Catalyst n’investit pas seulement dans Factorial, mais finance sa capacité à accélérer sa conquête du marché européen.

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Si l’annonce a surpris par son ampleur, elle est pourtant révélatrice d’une évolution beaucoup plus profonde du capital-risque. Derrière le Customer Value Fund se cache l’idée simple que certaines entreprises technologiques ont atteint un niveau de maturité tel que leur principal problème n’est plus de construire un produit, mais d’accélérer sa distribution.

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