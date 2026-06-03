UPSTREAM lève 3 millions de dollars sur un pari contre-intuitif : l’avenir du travail passe toujours par l’email

Connaissez-vous Asana, plateforme de travail collaboratif fondée par des anciens de Google et Facebook?La startup parisienne Upstream annonce une levée de fonds de 3 millions de dollars auprès de Y Combinator, Connect Ventures et d’une trentaine d’entrepreneurs issus notamment d’Algolia, Asana, Framer, Webflow et Alan. Derrière ce financement se dessine une thèse qui va à contre-courant de vingt ans d’innovation dans les logiciels collaboratifs : l’email n’a pas disparu et pourrait même devenir l’une des infrastructures les plus importantes de l’ère des agents IA.

Depuis le début des années 2010, une succession d’acteurs a promis la fin de l’email. Les réseaux sociaux d’entreprise d’abord, puis Slack, Microsoft Teams ou plus récemment Discord ont tous défendu la même vision : remplacer une technologie jugée lente, rigide et inadaptée aux nouveaux modes de travail.

Les résultats sont plus nuancés, si les messageries instantanées se sont imposées dans les échanges internes, l’email demeure le principal protocole de communication entre entreprises. Contrats, candidatures, demandes clients, échanges commerciaux, factures, discussions avec les partenaires, les fournisseurs ou les investisseurs continuent d’y transiter quotidiennement.

Pour Louis Lecat, cofondateur et CEO d’Upstream, cette réalité constitue précisément le point de départ de l’entreprise. « Il était 23 heures. Les enfants dormaient. Ma femme était couchée. Et j’étais encore dans ma boîte mail. » Ancien responsable produit chez Asana puis dirigeant produit chez Algolia, il supervisait alors douze équipes produit et plus de vingt responsables produit. Malgré cette organisation, une part croissante de son temps était consacrée à trier des messages, rechercher du contexte, relancer des interlocuteurs ou coordonner des actions entre différentes équipes. « J’étais devenu l’assistant de moi-même », résume-t-il.

Ce constat est loin d’être isolé. Selon plusieurs études consacrées au travail de la connaissance, les cadres consacrent désormais une part significative de leur temps à des tâches de coordination plutôt qu’à leur cœur de métier. À mesure que les entreprises ont multiplié les outils numériques, elles ont également augmenté le volume d’informations à traiter, à partager et à contextualiser.

C’est précisément sur ce terrain qu’Upstream entend se positionner, la startup développe ce qu’elle présente comme la première boîte mail conçue pour les humains et les agents d’intelligence artificielle. Contrairement aux assistants intégrés dans les clients email traditionnels, qui se limitent généralement à rédiger des réponses ou à résumer des conversations, Upstream cherche à transformer l’inbox en environnement de travail partagé.

La plateforme peut identifier les messages nécessitant réellement une action, préparer des réponses dans le style rédactionnel de l’utilisateur, envoyer des relances, retrouver des informations dans les échanges précédents, organiser des réunions ou encore coordonner plusieurs intervenants autour d’un même dossier.

Plusieurs milliers d’utilisateurs ont déjà testé le produit lors de sa phase bêta privée. Certains déclarent avoir réduit de plus d’une heure à une quinzaine de minutes le temps quotidien consacré à la gestion de leur boîte de réception. Mais au-delà du gain de productivité, Upstream défend une vision plus ambitieuse du travail assisté par l’intelligence artificielle.

« L’avenir du travail n’est pas une personne avec un assistant. Ce sont des équipes de personnes et des équipes d’agents travaillant ensemble », estime Louis Lecat.

Cette approche reflète l’évolution actuelle du marché de l’IA générative. Après une première phase centrée sur les modèles eux-mêmes, les acteurs du secteur s’intéressent désormais à leur intégration dans les processus opérationnels des entreprises. La question n’est plus seulement de savoir si une intelligence artificielle peut produire un texte ou répondre à une question. Elle consiste à déterminer comment plusieurs agents peuvent collaborer avec plusieurs collaborateurs humains au sein d’un même flux de travail.

Dans cette perspective, l’email présente plusieurs avantages rarement mis en avant. Il constitue déjà une base de données de contexte particulièrement riche. Chaque conversation contient des décisions, des responsabilités, des négociations, des documents et des échanges qui structurent l’activité quotidienne des organisations.

À mesure que les modèles d’intelligence artificielle deviennent accessibles à un nombre croissant d’acteurs, la valeur pourrait progressivement se déplacer vers les environnements capables de fournir ce contexte aux agents. L’inbox pourrait alors devenir un point d’entrée stratégique pour les nouvelles générations de logiciels professionnels.

Cette lecture explique en partie l’intérêt des investisseurs pour Upstream. Le tour de table réunit notamment Koen Bok et Jorn van Dijk, fondateurs de Framer, Nicolas Dessaigne et Julien Lemoine, cofondateurs d’Algolia, Linda Tong, CEO de Webflow, Jean-Charles Samuelian-Werve et Charles Gorintin, cofondateurs d’Alan, ainsi que Roxanne Varza et plusieurs dirigeants issus de l’écosystème technologique européen.

Les fonds levés doivent permettre à la société d’accélérer le développement de sa plateforme, d’étendre ses intégrations et de poursuivre la construction d’un produit inspiré de nouvelles références logicielles comme Linear, Arc ou Granola.

Pour l’industrie du logiciel d’entreprise, l’émergence d’acteurs comme Upstream constitue surtout un signal. L’intelligence artificielle ne crée pas nécessairement de nouveaux usages. Elle conduit parfois à redécouvrir des infrastructures existantes et à leur attribuer une nouvelle fonction.

Non seulement l’email a survécu à toutes les tentatives de remplacement, mais ‘arrivée des agents IA pourrait lui offrir une seconde vie.