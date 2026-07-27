Start-ups à impact : le groupe Manutan dévoile les 12 finalistes de la 6 e édition de son programme « Moov’with Manutan »

Le groupe Manutan annonce les 12 start-ups finalistes de la 6e édition de Moov’with Manutan , son programme d’accélération dédié aux jeunes pousses B2B à impact.

, son programme d’accélération dédié aux jeunes pousses B2B à impact. Déployé en partenariat avec le Moovjee, association qui accompagne les jeunes et les étudiants entrepreneurs , le programme soutient des porteurs de projet qui placent la RSE, l’innovation utile et la transformation durable des entreprises au cœur de leur modèle.

, le programme soutient des porteurs de projet qui placent la RSE, l’innovation utile et la transformation durable des entreprises au cœur de leur modèle. À l’issue du concours, les start-ups lauréates bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure de 12 mois dans le développement de leurs offres, d’un hébergement sur le campus européen du groupe Manutan et auront l’opportunité de nouer des partenariats stratégiques au sein de l’écosystème B2B du Groupe.

À l’heure où les conditions de financement se durcissent pour les start-ups à impact, le groupe Manutan réaffirme son engagement en faveur d’une innovation B2B plus responsable. Ouvert du 21 avril au 30 juin 2026, l’appel à candidatures de cette 6e édition de Moov’with Manutan s’adressait aux entrepreneurs souhaitant accélérer leur développement en France ou à l’international, à travers une solution B2B intégrant un engagement RSE fort.

À l’issue du processus de sélection, 12 start-ups ont été retenues pour poursuivre l’aventure et présenter leur projet devant le jury de professionnels. Composé de membres du comité de direction du groupe Manutan et du Moovjee, ainsi que d’un client, un fournisseur et un ancien lauréat, celui-ci désignera en septembre les start-ups lauréates .

Ces dernières bénéficieront d’un programme d’accélération de 12 mois, co-construit avec les experts métiers du Groupe, d’un mentorat personnalisé, d’un accès privilégié à l’écosystème business B2B du groupe Manutan et d’opportunités concrètes d’expérimentation pour consolider leur offre et accélérer leur développement.

Présentation des 12 start-ups finalistes de la 6e édition Île-de-France

Aglaé : entreprise pionnière du végétal luminescent. Une biotechnologie unique et éco-responsable qui réinvente la façon d’éclairer nos espaces et les villes de demain…à la lueur des plantes !

Sammpo : optimise les marges des distributeurs B2B (+2 à +4 points) grâce à une stratégie prix basée sur les données et des outils de pilotage automatisés.

Safar : propose aux entreprises une solution de transport/livraison fiable, pilotée par des process terrain et SAFAR Dispatch Manager pour suivre tournées, chauffeurs, incidents et performance.

Task FM : centralise les opérations des environnements de travail : interventions, maintenance, accueil, équipements, achats et services aux occupants dans une plateforme SaaS unique.

Hypto : application mobile terrain qui permet aux artisans du bâtiment de gérer toute leur administration : optimisation de planning, devis, paiements, PV de fin de chantier, Factur-X.

FlitVision : anticipation des projets industriels et mise en relation des donneurs d’ordre avec le tissu local, reconstruction des liens de sous-traitance pour la résilience de la supply chain.

Auvergne-Rhône-Alpes

TrueMeals : distributeurs automatiques de produits alimentaires sains pour entreprises. Service clé en main, connecté, avec réassort optimisé. Bien manger au bureau, enfin.

Moumoute : propose une gamme de solutions acoustiques en laine de mouton française. Durables, performants et esthétiques, leurs produits permettent d’améliorer le confort sonore des espaces collectifs.

Be Cause : solution qui permet aux entreprises de remplacer leurs cadeaux par des Cadons, des dons cadeaux financés par l’entreprise et au bénéfice d’associations choisies par les collaborateurs.

Bourgogne-Franche-Comté

VinoTech : plateforme SaaS B2B pour la filière viticole, centralisant stocks, ventes, conformité, traçabilité, paiements et prévisions IA.

Sud

Cybrionyx : accompagne les entreprises en cybersécurité et intelligence artificielle : audit, conseil, intégration de solutions IA sécurisées et formations pour protéger et améliorer leur performance.

Grand Est

Hivy : place et pilote des commerciaux freelance chez des entreprises B2B. On dérisque le recrutement commercial : profils opérationnels en quelques jours, sans engagement, sans charges sociales.

« Le nombre record de candidatures enregistré cette année (79, contre 53 lors de l’édition précédente) confirme que Moov’ with Manutan répond à une véritable attente des start-ups. Cette dynamique renforce notre ambition d’accompagner des entrepreneurs qui apportent des réponses concrètes aux transformations du monde B2B, en conciliant innovation utile, performance durable et impact positif », souligne Xavier Laurent, directeur des programmes du groupe Manutan.

À propos du groupe Manutan

Groupe familial français, Manutan acteur majeur européen BtoB et partenaire des entreprises, collectivités et artisans depuis 60 ans, est spécialisé dans la distribution d’équipements et de fournitures.

Son modèle d’alliance, qui associe les atouts du digital (solutions e-commerce) à des services personnalisés, permet au groupe Manutan d’accompagner ses clients vers une performance plus durable et éthique, tout en mettant en place une stratégie d’optimisation de leurs achats.

Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte 2 415 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 1,03 milliard d’euros en 2024/25. En 2026, 100 % des filiales éligibles parmi le Groupe obtiennent la certification Great Place to Work®.