DEEL : quinze acquisitions pour transformer une roadmap produit en stratégie industrielle

En sept ans, DEEL est passée de la gestion des freelances internationaux à une plateforme qui entend contrôler la paie, les contrats, les visas, la performance, les équipements, les logiciels, et désormais l’identité numérique des salariés. Ses quinze acquisitions n’ont pas seulement étoffé son catalogue, mais elles lui ont permis d’acheter des moteurs de paie, des implantations géographiques, des équipes réglementaires, des clients, et plusieurs années de développement. Une stratégie de buy-and-build qui rapproche DEEL moins d’un SaaS traditionnel que d’une infrastructure mondiale du travail, dont la rentabilité et le degré réel d’intégration restent, eux, difficiles à établir.

En mai 2026, DEEL rachetait Sastrify, plateforme allemande dédiée à l’optimisation des achats et abonnements logiciels des entreprises. Trois mois plus tard, le groupe annonçait l’acquisition de Clarity, spécialiste israélien de la vérification d’identité et de la détection des deepfakes.

Ni l’une ni l’autre ne calcule le moindre salaire, toutefois leur présence dans le portefeuille de DEEL raconte pourtant assez bien la trajectoire suivie par l’entreprise depuis sa création en 2019. Après avoir appris à contractualiser et payer un travailleur à l’étranger, la plateforme veut désormais gérer son ordinateur, ses licences logicielles, ses accès, et vérifier qu’il est bien celui qu’il prétend être.

Présentée comme la quinzième acquisition du groupe, Clarity arrive au moment où DEEL annonce avoir franchi 1,5 milliard de dollars de revenu annuel récurrent au premier semestre 2026. Sept ans après sa création, l’entreprise ne construit donc plus seulement une suite de produits RH, mais assemble, morceau après morceau, une infrastructure couvrant une part croissante du cycle de vie du salarié.

Quand le M&A devient une méthode de développement produit

Tout commence en 2021. DEEL vient de lever 156 millions de dollars en série C lorsqu’elle rachète Zeitgold, société berlinoise spécialisée dans l’automatisation de la comptabilité et de la paie. L’opération lui apporte une équipe expérimentée, des technologies de traitement documentaire et des workflows déjà éprouvés. Mais elle lui offre surtout un raccourci : les compétences réglementaires, les outils et le savoir tacite accumulés par Zeitgold auraient exigé plusieurs années de recrutement et de développement interne.

Dan Westgarth, COO de DEEL depuis 2019, décrit cette première opération comme un moment de bascule. Si l’entreprise savait en théorie ce qu’était une acquisition, elle découvrait qu’elle pouvait réellement en racheter une, intégrer ses équipes et transformer sa technologie en brique de sa propre plateforme.

Une nuance qui compte, car DEEL n’utilise pas le M&A pour simplement ajouter du revenu ou éliminer des concurrents, elle en fait un mode de construction à part entière. Face à un problème client récurrent, l’entreprise a désormais le choix: développer une solution en interne, s’appuyer sur un partenaire, ou racheter un acteur qui a déjà passé plusieurs années à le résoudre. La roadmap devient alors une question de temps mais d’allocation du capital.

Acheter des pays plutôt que les ouvrir un par un

Cette logique saute aux yeux dans la paie internationale. Si n’importe quel nouvel entrant peut développer une interface mondiale en quelques mois, construire un moteur de paie conforme aux règles fiscales, sociales et déclaratives de plusieurs dizaines de pays est une tout autre affaire.

En 2022, DEEL acquiert ainsi PayGroup, société cotée en Australie, pour environ 121 millions de dollars australiens. La cible apporte quelque 400 collaborateurs, plus de 2 800 entreprises clientes et une forte implantation en Australie, en Inde, à Singapour et au Japon, pour environ 11 milliards de dollars australiens de paie traités chaque année. En une seule transaction, DEEL acquiert ce qu’une expansion organique en Asie-Pacifique aurait exigé de bâtir pays par pays.

Même logique en 2024 avec PaySpace, la société sud-africaine possède des moteurs de paie couvrant 44 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi qu’une base de plus de 14 000 clients. L’opération, estimée à plus de 100 millions de dollars, fait basculer DEEL d’un modèle largement fondé sur l’agrégation de prestataires locaux vers une infrastructure davantage propriétaire?

En mars 2025, changement d’échelle avec la reprise de la division internationale de paie de Safeguard Global. L’activité couvrait plus de 140 marchés, produisait plus de 2,4 millions de bulletins de paie par an, et s’appuyait sur plusieurs centaines d’experts rompus aux projets complexes des grandes entreprises. Clients et équipes ont rejoint DEEL, tout comme certains outils d’implémentation et une relation déjà établie avec Workday.

DEEL n’achète pas seulement une technologie, mais récupère une capacité d’exécution, des spécialistes, des références enterprise, et la mémoire de centaines de projets. Dans la paie, cette mémoire est un actif à part entière, elle seule permet de savoir pourquoi un fichier accepté dans un pays sera rejeté dans un autre, ou comment reprendre plusieurs années de données sans transformer le jour de paie en expérience sociale grandeur nature.

Mais cette couverture a un revers. Un moteur de paie ne s’acquiert jamais une fois pour toutes : les taux de cotisation changent, les conventions collectives évoluent, les minima salariaux sont relevés, les formats déclaratifs sont révisés. Si chaque nouveau pays renforce le moat de DEEL, il alourdit, dans le même mouvement, sa dette réglementaire future.

Du contrat de travail à l’ensemble du cycle RH

Les acquisitions suivantes étendent progressivement le périmètre au-delà de la paie. LegalPad renforce l’immigration et la mobilité internationale. Capbase ouvre la gestion des actions, des tables de capitalisation et de la rémunération en equity. Zavvy apporte la formation, le développement des compétences et la gestion de la performance, plus tard intégrés à Deel Engage. Assemble ajoute la planification des rémunérations, les benchmarks salariaux et les outils d’équité salariale.

L’enchaînement suit une logique vertueuse, une fois qu’une entreprise confie à DEEL le recrutement ou la paie d’un salarié, elle peut lui déléguer son visa, sa rémunération, son évaluation, sa formation, ses avantages sociaux.

Le bénéfice, pour DEEL, est double, chaque module supplémentaire augmente le revenu moyen par client, tandis que la multiplication des fonctions intégrées renchérit le coût d’un départ. Quitter un simple prestataire de paie est déjà délicat. Quitter simultanément son EOR, son HRIS, son outil de performance, son système de rémunération et son infrastructure IT réclame un peu plus qu’un changement de mot de passe.

Cette mécanique de cross-sell reste toutefois largement théorique, faute de données publiques. DEEL ne précise ni la proportion de clients utilisant deux, trois ou cinq produits, ni le revenu additionnel généré par chaque acquisition.

Avec Hofy et Sastrify, DEEL sort des ressources humaines

Le rachat de Hofy, en juillet 2024, marque une rupture plus nette. Cette société britannique gère l’achat, l’expédition, la configuration, la récupération et l’effacement des ordinateurs utilisés par les équipes distribuées. Le montant n’a jamais été officiellement communiqué, mais une source citée par TechCrunch l’évaluait à plus de 100 millions de dollars.

Hofy devient le socle de Deel IT, la plateforme peut désormais déclencher l’expédition d’un ordinateur dès la date d’entrée d’un salarié, installer ses applications, puis désactiver ses accès et récupérer le matériel à son départ.

Sastrify complète le dispositif en mai 2026. Après le matériel, DEEL s’attaque au logiciel : achat de licences, suivi des usages, négociation des contrats, optimisation des coûts, gestion des renouvellements. L’entreprise relie ainsi le cycle de vie du salarié à celui de ses outils informatiques, une proposition économiquement séduisante, puisque chaque arrivée, mobilité ou départ déclenche une série d’actions jusqu’ici dispersées entre RH, finance, sécurité et IT, que DEEL entend désormais orchestrer depuis un même système.

L’acquisition ouvre cependant un possible conflit de neutralité. Sastrify était chargé d’aider ses clients à déterminer quels logiciels conserver, renégocier ou supprimer. Intégré à une entreprise qui vend elle-même une suite logicielle de plus en plus large, l’outil pourra-t-il recommander avec la même liberté de réduire une dépense… DEEL ? Les données d’achat resteront-elles étanches aux objectifs commerciaux du groupe ?

Clarity referme la boucle autour de l’identité

Avec Clarity, DEEL ajoute une couche de sécurité continue : détection des deepfakes, vérification d’identité, limitation des risques d’usurpation lors du recrutement, de l’onboarding ou de l’attribution des accès informatiques. DEEL utilisait déjà le produit avant de décider de le racheter.

La chaîne devient ainsi presque complète : trouver un candidat, vérifier son identité, obtenir son visa, contractualiser, expédier son ordinateur, attribuer ses licences, verser son salaire, évaluer sa performance, ajuster sa rémunération, désactiver ses accès à son départ.

Cette concentration produit un avantage évident en matière d’automatisation, mais crée aussi un rayon d’impact considérable : une erreur, une panne ou une cyberattaque ne toucherait plus seulement la paie ou les RH, mais potentiellement l’identité, les coordonnées bancaires, les équipements, les performances et les droits d’accès d’un même salarié.

Plus DEEL empile de couches, plus la sécurité, la gouvernance des données et la séparation des droits deviennent centrales. Le système le plus intégré est aussi celui dont la défaillance peut coûter le plus cher.

Une stratégie financée par l’hypercroissance

Cette politique d’acquisitions a d’abord été rendue possible par l’abondance de capital levé dans les premières années, puis par la croissance et la rentabilité revendiquées par DEEL.

En juin 2025, l’entreprise annonçait avoir franchi le milliard de dollars de revenu annualisé, avec une croissance de 75 % sur un an et près de trois années de rentabilité consécutives, pour 35 000 clients et 1,25 million de travailleurs revendiqués dans plus de 150 pays.

Le même mois, Alex Bouaziz déclarait avoir réservé entre 200 et 500 millions de dollars aux acquisitions, tandis que DEEL annonçait une marge d’EBITDA de 16 % au premier trimestre 2025.

En octobre 2025, une série E de 300 millions de dollars (257 millions d’euros) porte la valorisation du groupe à 17,3 milliards. L’entreprise indique vouloir consacrer une partie des fonds à de nouvelles acquisitions et à l’extension de ses moteurs de paie propriétaires à plus de cent pays d’ici 2029. La même période voit DEEL racheter Omnipresent, l’un de ses concurrents européens, pour environ 15 millions de dollars selon une source citée par Reuters.

Un ARR difficile à lire

Le passage de 500 millions de dollars d’ARR en 2024 à 1,5 milliard au premier semestre 2026 est spectaculaire. Il ne permet cependant pas de déterminer précisément la part qui revient aux acquisitions.

DEEL ne publie pas son taux de croissance à périmètre constant, l’ARR apporté par les sociétés rachetées, leur contribution aux marges, ou encore le churn de leurs clients après migration.

La sémantique invite elle aussi à la prudence : DEEL a, selon les périodes, parlé d’ARR et de revenue run rate, deux métriques proches mais pas nécessairement identiques. Le revenu annualisé extrapole une performance récente ; le chiffre d’affaires comptable mesure ce qui a effectivement été reconnu sur une période donnée.

Les quelque 22 milliards de dollars de paie que DEEL dit avoir traités en 2025 relèvent encore d’une autre catégorie, un volume de flux administrés, et non un revenu de plateforme. Le chiffre ne dit rien de sa marge.

Reste que l’EBITDA positif annoncé par le groupe est un signal favorable, mais ne remplace pas le cash-flow. La paie internationale suppose des avances, des dépôts, des taxes, des garanties, des besoins en fonds de roulement.

Une seule interface ne fait pas nécessairement une plateforme

DEEL explique reconstruire progressivement les technologies acquises dans son propre environnement. Si le front-end s’intègre rapidement, pour que les équipes commerciales disposent tout de suite d’une nouvelle offre, le back-end et les données sont pour leur part migrés sur une période plus longue.

Ce playbook réduit le délai entre acquisition et premières ventes, mais peut aussi entretenir une illusion d’intégration.

Après quinze acquisitions, les questions qui comptent ne portent donc plus sur le nombre de modules lancés, mais combien de systèmes historiques subsistent-ils ? Combien de clients ont été effectivement migrés Quelles acquisitions ont réellement atteint leurs objectifs financiers ?

Le test de l’introduction en Bourse

DEEL prépare depuis plusieurs années une future cotation. Ce passage aux marchés publics apporterait précisément les informations qui manquent aujourd’hui pour juger sa stratégie industrielle : croissance organique, goodwill, cash-flow, marges par activité, coûts de restructuration, rémunérations en actions, comptes pro forma des sociétés acquises.

Il exposerait aussi sa gouvernance à une lumière plus crue, d’autant que DEEL reste engagée dans un contentieux avec Rippling, qui l’accuse notamment d’avoir utilisé un ancien salarié de son concurrent pour obtenir des informations confidentielles. DEEL conteste ces accusations et a engagé ses propres procédures contre Rippling. A ce stade, aucune décision définitive n’établit sa responsabilité.

DEEL a démontré qu’une startup pouvait faire des acquisitions une méthode permanente de construction. Elle achète des pays, des moteurs, des experts, des clients, du temps. À chaque opération, son marché potentiel s’élargit et sa plateforme devient un peu plus difficile à remplacer. Mais quinze acquisitions ne font pas automatiquement une infrastructure cohérente.

Elles peuvent tout aussi bien produire de la dette technique, réglementaire et organisationnelle, pendant que l’ARR agrégé masque des activités aux marges très différentes.

Des réponses que nous pourrons sans doute trouver dans le prospectus d’IPO quand la société créée par Alex Bouaziz et Shuo Wan décidera de se faire coter en bourse.