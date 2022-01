[Série A] Sastrify lève 15 millions de dollars auprès de FirstMark Capital

Cinq mois seulement après un premier tour de table de 7 millions de dollars mené par HV Capital, la startup allemande Sastrify lève 15 millions de dollars de FirstMark Capital. Ce tour de table porte le financement total de l’entreprise à 22 millions de dollars.

Lancé en 2020 par Maximilian Messing et Sven Lackinger, Sastrify développe une plateforme destinée à réunir et gérer les différents abonnements SaaS des entreprises. La startup revendique plus de 100 clients comme les licornes Gorillas, Pleo et Sennder. Elle est également devenue un partenaire officiel de plus de 50 fournisseurs de SaaS, dont Google, Miro et 1Password.

Concrètement, Sastrify permet aux équipes techniques et financières de sélectionner, d’acheter et de gérer leurs abonnements SaaS via une seule et même plateforme. « Nous souhaitons vraiment accompagner les équipes des entreprises dans ce processus de sélection, d’achat et de négociation des outils, afin qu’elles se concentrent sur le cœur de leur travail », explique Moran Lieftink, Manager France de Sastrify. « La plateforme permet de centraliser la gestion des outils SaaS et regroupe en un seul endroit toutes les informations liées à ces outils ».

Retrouvez l’interview de Moran Lieftink, Country Manager France de Sastrify :