Dix minutes pour diagnostiquer Parkinson ? le pari de NEUROCLUES

Diagnostiquer une maladie neurodégénérative en dix minutes. L’énoncé tient presque de la provocation, dans un domaine où le diagnostic reste encore largement fondé sur l’observation clinique et l’expérience du praticien. Avec cette promesse, NeuroClues s’inscrit dans une médecine qui tente de convertir des signaux biologiques complexes en données mesurables, et exploitables.

Un diagnostic qui arrive trop tard

La maladie de Parkinson reste emblématique des limites actuelles. Les symptômes moteurs (tremblements, rigidité, lenteur) n’apparaissent qu’à un stade déjà avancé. Au moment du diagnostic, une part significative des neurones dopaminergiques est déjà détruite.

À cela s’ajoute une incertitude persistante, avec une proportion non négligeable de patients qui fait encore l’objet d’erreurs diagnostiques. Le neurologue doit composer avec des signes cliniques parfois ambigus, évolutifs, et difficilement objectivables. Dans ce contexte, l’enjeu n’est pas seulement d’aller plus vite, mais de voir plus tôt, et de mesurer mieux.

L’œil comme point d’entrée neurologique

L’approche de NeuroClues repose sur un principe connu mais peu exploité à grande échelle, à savoir que les mouvements oculaires traduisent l’activité du système nerveux.

Le dispositif capte, via des capteurs infrarouges à haute fréquence, les micro-mouvements de l’œil pendant des tâches visuelles simples. Ces données sont ensuite analysées par des algorithmes d’intelligence artificielle, qui identifient des anomalies caractéristiques.

Là où le diagnostic reposait sur des symptômes visibles, il s’appuie désormais sur des biomarqueurs invisibles, mais quantifiables.

Dix minutes, mais à quelles conditions ?

La promesse d’un test rapide pose immédiatement la question de sa validité, car en médecine, la vitesse n’a de valeur que si elle s’accompagne de fiabilité.

Trois paramètres structurent ici la crédibilité de l’approche :

la robustesse du biomarqueur oculomoteur

la qualité et la taille des jeux de données utilisés pour entraîner les modèles

la validation clinique à grande échelle

En neurologie, la variabilité est la règle. Face à des symptômes qui se recouvrent, les trajectoires de maladie diffèrent, les diagnostics évoluent dans le temps. Réduire cette complexité à un signal unique constitue à la fois une avancée méthodologique et un pari.

Standardiser sans simplifier à l’excès

Ce type de technologie s’inscrit dans la tendance de la standardisation du diagnostic, avec pour objectif de réduire la part de subjectivité, et limiter les erreurs.

Mais cette standardisation a un coût, elle suppose de transformer une réalité biologique complexe en variables mesurables. La question devient alors méthodologique : jusqu’où peut-on simplifier sans perdre en pertinence clinique ?

Le risque n’est pas tant l’erreur brute que la réduction. Un signal mal interprété, ou insuffisamment contextualisé, peut orienter le diagnostic de manière inadéquate.

Un outil d’aide plus qu’un substitut

Dans sa forme actuelle, la technologie ne remplace pas le neurologue, elle s’inscrit comme une couche supplémentaire d’analyse, destinée à objectiver certains signaux et à réduire l’incertitude. L’intérêt est d’améliorer la détection précoce et fournir un support quantifié à la décision médicale.

Le rôle du médecin évolue en conséquence. Il ne s’agit plus uniquement d’interpréter des signes cliniques, mais de croiser des données instrumentées avec une lecture experte du patient.

Vers un dépistage plus large

La portabilité et la rapidité du dispositif ouvrent des perspectives au-delà du cadre hospitalier. Un test réalisable en quelques minutes pourrait, à terme, être intégré dans des parcours de soin plus larges, voire en médecine de ville.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance de fond : celle d’une médecine plus distribuée, moins dépendante d’infrastructures lourdes, et davantage orientée vers la détection précoce. Elle pose également des questions nouvelles, notamment en matière de surdiagnostic, de gestion des faux positifs et d’organisation des parcours patients.

Une promesse encore en construction

Diagnostiquer Parkinson en dix minutes est une promesse en cours de validation, qui repose sur des avancées technologiques réelles, mais encore soumises à l’épreuve du terrain. Reste à savoir jusqu’où cette logique pourra s’étendre dans un domaine où la complexité biologique résiste, par nature, à toute simplification excessive.

10 millions d’euros pour passer à l’échelle

Fondée en 2020 et basée à Bruxelles, NeuroClues développe un dispositif médical portable permettant d’analyser les mouvements oculaires pour détecter des anomalies neurologiques via des algorithmes d’intelligence artificielle. Certifiée CE depuis début 2025, la société a déjà déployé plusieurs dizaines de systèmes dans des établissements de santé en Europe, en s’appuyant notamment sur des collaborations cliniques avec des centres de référence. Le 9 avril 2026, NeuroClues a levé 10 millions d’euros en série A auprès de Teampact Ventures, White Fund et du fonds du Conseil européen de l’innovation (EIC), portant le total des capitaux levés à 25 millions d’euros. Ce financement doit lui permettre d’accélérer son déploiement clinique en Europe et de préparer son entrée sur le marché américain.