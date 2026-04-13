38,8 millions levés, une sortie industrielle : l’américain OTIS met la main sur WEMAINTAIN

Après avoir levé près de 38,8 millions d’euros depuis sa création auprès notamment d’IDINVEST (EURAZEO), BPI France, Red River West, Financière Saint James et The Family, WeMaintain passe sous le contrôle d’Otis. L’opération consacre une trajectoire, faite de croissance rapide mais aussi de pertes persistantes.

Une acquisition à forte dimension stratégique

Le groupe américain Otis Worldwide Corporation a finalisé la prise de contrôle majoritaire de WeMaintain, une scale-up fondée en 2017 et positionnée sur la maintenance d’ascenseurs et d’équipements techniques de bâtiment. L’opération ne vise pas à intégrer un acteur supplémentaire dans un portefeuille existant, mais à accélérer une transformation déjà engagée avec le passage d’un modèle industriel centré sur le matériel à un modèle orienté service et performance.

Otis, qui exploite et maintient plusieurs millions d’équipements dans le monde, cherche désormais à renforcer sa capacité à anticiper les défaillances, à optimiser ses interventions et à offrir une visibilité accrue à ses clients. Dans cette perspective, WeMaintain apporte une couche technologique déjà opérationnelle, construite autour de l’IoT et de l’analyse de données. La société continuera d’opérer de manière indépendante, mais son positionnement s’inscrit désormais dans une logique d’intégration stratégique à plus long terme.

« Le service est le socle de notre activité, et l’innovation dans sa mise en œuvre est plus que jamais essentielle, alors que nos clients recherchent une fiabilité accrue et une meilleure visibilité sur la performance. » déclare par voie de communiqué, Judy Marks, PDG d’Otis

Une croissance rapide, mais sans effet de levier

La trajectoire financière de WeMaintain, que nous avons reconstituée à partir des comptes sociaux français entre 2020 et 2023, met en évidence une dynamique commerciale solide. Le chiffre d’affaires passe de 2,49 millions d’euros en 2020 à 5,61 millions d’euros en 2022, puis atteint 10,34 millions d’euros en 2023. Cette progression, soutenue par l’extension du portefeuille de contrats et l’augmentation des prestations de maintenance et de modernisation, s’accompagne d’un développement international, notamment au Royaume-Uni et en Asie.

Mais cette croissance reste profondément linéaire, et repose sur l’ajout continu de ressources humaines et opérationnelles, sans effet de levier significatif. Autrement dit, chaque euro de chiffre d’affaires supplémentaire implique une augmentation proportionnelle des coûts. Ce point est déterminant pour comprendre la trajectoire globale de la société.

Une structure de pertes durable

En parallèle de cette croissance, les pertes suivent une trajectoire tout aussi marquée, ainsi le résultat net s’établit à -3,6 millions d’euros en 2020, avant de se dégrader à -10 millions d’euros en 2022, puis de se stabiliser autour de -9,2 millions d’euros en 2023. Cette évolution traduit une phase classique de scaling, mais révèle surtout une contrainte structurelle.

Dès les premiers exercices, les charges de personnel dépassent le chiffre d’affaires, et cette situation se prolonge dans le temps. Le modèle repose sur des équipes terrain, des interventions physiques et une organisation locale des opérations. La technologie, bien que présente, ne permet pas de réduire significativement cette intensité opérationnelle.

Une plateforme technologique sans économie logicielle

WeMaintain s’inscrit pourtant dans une narration typique des scale-ups technologiques. La société développe une plateforme digitale, active des dépenses de recherche et développement, exploite des capteurs IoT et propose des services de monitoring. Sur le papier, les éléments constitutifs d’un modèle SaaS sont réunis, l’analyse des comptes montre un décalage. Le poids de la sous-traitance, des interventions et des opérations terrain demeure prépondérant. La valeur créée repose moins sur la reproductibilité du logiciel que sur la capacité à exécuter des services complexes dans des environnements physiques. Il en résulte une situation intermédiaire : une startup dotée d’une couche technologique réelle, mais dont l’économie reste fondamentalement industrielle.

Une valorisation non communiquée

Aucun élément n’a été rendu public concernant la valorisation de l’opération ni les conditions financières exactes de l’entrée d’Otis au capital. Ce déficit d’informations est classique dans ce type de transaction industrielle, mais il limite la lecture directe de la performance pour les investisseurs. Les fondateurs resteraient significativement présents au capital

Les comptes permettent toutefois de poser un cadre. En 2023, la société affiche un chiffre d’affaires de 10,34 millions d’euros en France, en forte croissance, mais associé à une perte nette de plus de 9 millions d’euros. La trajectoire observée sur les exercices précédents confirme cette dynamique : croissance rapide, mais intensité capitalistique élevée.

Dans ce contexte, l’opération semble s’inscrire davantage dans une logique de consolidation industrielle que dans une logique de création de valeur typique du venture capital, où la valorisation repose sur des effets de levier et des marges futures.

La donnée, nouvel actif stratégique du secteur

Pour Otis, l’enjeu dépasse largement la performance financière immédiate, le secteur des ascenseurs connaît une mutation profonde, dans laquelle la valeur se déplace progressivement du matériel vers la gestion des actifs. La capacité à collecter, analyser et exploiter les données devient un avantage concurrentiel déterminant.

En intégrant WeMaintain, Otis sécurise un accès direct à ces données, ainsi qu’à une plateforme déjà capable de les exploiter. Cette acquisition s’inscrit dans une logique de transformation du modèle économique, où la maintenance devient un levier de performance et non plus un simple centre de coûts.