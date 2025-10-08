Energy Robotics lève 11,5 millions d’euros pour automatiser l’inspection des sites industriels

Dans les usines, la pénurie de techniciens expérimentés se conjugue au vieillissement des installations. Les opérateurs doivent assurer la surveillance de sites complexes, souvent dangereux, tout en gérant des ressources humaines limitées. Energy Robotics apporte une réponse logicielle à cette double contrainte. Sa plateforme d’orchestration autonome permet à des flottes de robots et de drones de réaliser des inspections visuelles, thermiques et acoustiques sans intervention humaine. Ces robots peuvent repérer des anomalies, mesurer la température d’un conduit, détecter une fuite ou vérifier un indicateur de pression, avant de transmettre les données à un système d’analyse centralisé.

L’entreprise revendique plus d’un million d’inspections effectuées sur cinq continents et 32 000 heures de travail à risque évitées. Ses clients incluent Shell, BP, Repsol, BASF, Merck et E.ON. L’intérêt des grands groupes tient autant à la sécurité accrue qu’à la régularité et à la précision des relevés. L’automatisation permet aussi de constituer un historique continu, essentiel pour la maintenance prédictive. Les inspections alimentent un jumeau numérique mis à jour en temps réel, offrant une vision complète des actifs industriels et facilitant la planification des interventions.

Selon Marc Dassler, cofondateur et directeur général d’Energy Robotics, « les opérateurs d’infrastructures critiques doivent gérer une combinaison difficile : un personnel qualifié qui se raréfie et des équipements vieillissants qui exigent un suivi toujours plus fin. Notre plateforme leur permet d’améliorer la sécurité et l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts ».

La plateforme se distingue par son approche agnostique vis-à-vis du matériel. Compatible avec plusieurs robots et drones du marché, elle s’intègre directement aux systèmes de supervision ou de maintenance des clients. L’utilisation de modèles de langage permet aux opérateurs de définir des missions par simple commande textuelle, tandis que les algorithmes d’analyse traitent les données issues de multiples capteurs pour identifier les signaux faibles.

En s’appuyant sur des données réelles collectées dans des environnements industriels complexes, Energy Robotics renforce la fiabilité de ses modèles d’IA. L’entreprise revendique également une souveraineté totale sur les données : les inspections sont stockées dans les systèmes IT des clients, sans transfert vers des clouds tiers, un argument décisif pour les infrastructures critiques soumises à de fortes exigences de sécurité.

Energy Robotics a été fondée à Darmstadt en Allemagne par Marc Dassler, Christoph Baier, Patrick Büscher et Paul Baum en 2019. Elle a levé 13,5 millions de dollars (soit environ 11,5 millions d’euros) en série A, un tour co-mené par Blue Bear Capital et Climate Investment, avec la participation de Futury Capital, Hessen Capital, Kensho VC et TADTech. L’entreprise emploie aujourd’hui près d’une centaine de personnes et prévoit d’accélérer le déploiement international de sa plateforme dans les secteurs de l’énergie, de la chimie, de l’industrie et de la sécurité.