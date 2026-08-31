FW DAILIES: GOOGLE MAPS, OPENAI, NEXPERIA, ELEKTA

Sur GOOGLE MAPS, le lac Ontario change désormais de nom à la frontière

GOOGLE MAPS affiche désormais « Lake America » aux utilisateurs situés aux États-Unis, « Lake Ontario » au Canada et les deux appellations dans le reste du monde. GOOGLE dit appliquer la nomenclature du GNIS américain, modifiée après un décret de Donald Trump dans un contexte de tensions commerciales avec Ottawa.

OPENAI atteint un milliard de dollars de revenus publicitaires annualisés en 200 jours

OPENAI affirme que son activité publicitaire a franchi le milliard de dollars de revenus annualisés, contre 100 millions moins de deux mois après son lancement, une cadence théorique, et non un chiffre d’affaires déjà encaissé sur douze mois. Les annonces sont désormais disponibles dans plus de 40 pays et diffusées auprès des utilisateurs gratuits et de l’offre Go, qui représentent l’essentiel du milliard d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT. À l’approche de son projet d’introduction en Bourse, OPENAI ajoute ainsi un quatrième moteur de revenus aux abonnements, aux API et aux offres destinées aux entreprises

CHATGPT entre dans le régime européen des services numériques systémiques

La Commission européenne a désigné CHATGPT comme « très grand moteur de recherche », tandis que REDDIT et ROBLOX rejoignent la catégorie des « très grandes plateformes », après avoir chacun dépassé 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union. Les trois services ont jusqu’en janvier 2027 pour évaluer et réduire les risques liés notamment aux contenus illégaux, aux mineurs, aux droits fondamentaux, aux élections et à la sécurité publique.

NEXPERIA : la justice chinoise gèle 300 millions de dollars d’actifs

Un tribunal chinois a gelé les participations détenues par NEXPERIA BV dans quatre entités locales, pour un montant pouvant atteindre 300 millions de dollars. Cette décision offre à sa maison mère chinoise WINGTECH un nouveau levier dans sa tentative de reprendre le contrôle du fabricant néerlandais de semi-conducteurs. Le différend industriel bascule ainsi sur le terrain judiciaire, où chaque partie cherche désormais à verrouiller les actifs situés dans sa propre juridiction.

SHEIN entre en Bourse à Hong Kong avec une valorisation ramenée à 26 milliards de dollars

SHEIN a levé 1,7 milliard de dollars lors de son introduction à Hong Kong, pour une capitalisation de 26 milliards, près de quatre fois inférieure à sa valorisation privée de 2022. Cette décote traduit le ralentissement de sa croissance, le poids des droits de douane et l’intensification de la concurrence dans l’ultra-fast fashion. L’IPO lui ouvre les marchés publics, mais acte surtout la fin d’une époque durant laquelle les investisseurs valorisaient le groupe près de 100 milliards de dollars.

Le Mac s’impose comme une infrastructure inattendue pour l’IA

Selon The Information, OPENAI aurait acheté plusieurs dizaines de milliers de Mac mini et Mac Studio pour ses travaux d’apprentissage par renforcement, tandis qu’ANTHROPIC louerait des machines APPLE. Leur mémoire unifiée séduit les développeurs souhaitant exécuter des modèles localement, au point que NVIDIA considérerait désormais APPLE comme son principal concurrent sur ce segment.

Des infostealers détournent des sessions CLAUDE pour consommer les quotas

ANTHROPIC a déconnecté certains utilisateurs de CLAUDE après que des malwares ont dérobé leurs cookies de session, permettant aux attaquants d’accéder aux comptes sans saisir de mot de passe ni franchir l’authentification à deux facteurs. La société a supprimé les moyens de paiement enregistrés et rembourse les frais identifiés comme frauduleux. L’incident ne résulte pas d’une compromission de CLAUDE : les terminaux des victimes avaient été infectés par des infostealers généralistes, parmi lesquels Vidar, LummaC2, StealC, RedLine et Atomic Stealer.

INSTAGRAM réduira la visibilité des influenceurs IA non signalés

INSTAGRAM remplace son ancien label facultatif « AI creator » par la mention plus explicite « AI-generated profile » pour les comptes mettant en scène une personne artificielle. Les profils concernés qui ne s’identifieront pas pourront être exclus des recommandations adressées aux non-abonnés dans Reels et Explore, avec une procédure d’appel en cas d’erreur.

ELEKTA obtient 100 millions d’euros de la BEI pour ses technologies de traitement du cancer

La Banque européenne d’investissement accordera jusqu’à 100 millions d’euros à ELEKTA, couvrant la moitié d’un programme de R&D de 200 millions d’euros mené principalement en Suède et aux Pays-Bas entre 2026 et 2029. Le groupe suédois investira dans la radiothérapie, la radiochirurgie, la curiethérapie et les logiciels permettant de planifier et d’automatiser les traitements.

LUPIN DENTAL lève 15 millions d’euros pour automatiser le geste du dentiste

La société montpelliéraine LUPIN DENTAL a bouclé une Série A de 15 millions d’euros, dont 10 millions apportés par FYNVEUR, complétée par un prêt de BPIFRANCE. Son système robotique transforme la préparation des dents avant la pose de facettes en une procédure planifiée numériquement puis exécutée sous la supervision du praticien, avec l’ambition d’encoder dans un logiciel le savoir-faire de dentistes experts. Déjà utilisé en Inde et certifié au Royaume-Uni, le dispositif n’est pas encore autorisé dans l’Union européenne ni aux États-Unis : la levée financera donc autant la bataille réglementaire que l’industrialisation et le déploiement commercial.