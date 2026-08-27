HUGGING FACE : la plateforme que tous les géants de l’IA ont intérêt à acheter. Mais à quel prix ?

En 2023, HUGGING FACE réunissait à son capital SALESFORCE, GOOGLE, AMAZON, NVIDIA, INTEL, AMD, QUALCOMM et IBM. Trois ans plus tard, cette liste ressemble presque à celle de ses acquéreurs potentiels. Selon The Information, NVIDIA serait prêt à débourser 12,9 milliards de dollars pour prendre le contrôle de la plateforme, soit près de 86 fois ses revenus annualisés. Le prix paraît très élevé, mais chacun de ces groupes pourrait transformer HUGGING FACE en canal de distribution pour ses puces, son cloud ou ses logiciels. Cela étant, plus l’acquéreur cherchera à exploiter la plateforme pour favoriser ses propres produits, plus il risquera de détruire la neutralité qui lui donne précisément sa valeur.

Une levée de fonds qui dessinait déjà le marché

Vu d’un industriel, le tour de table de 2023 était moins une coalition d’investisseurs qu’une photographie de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle.

NVIDIA, AMD, INTEL et QUALCOMM fabriquent les processeurs sur lesquels les modèles sont entraînés ou exécutés. AMAZON et GOOGLE vendent les infrastructures cloud nécessaires à ces opérations. IBM et SALESFORCE cherchent à intégrer les modèles dans les systèmes des grandes entreprises. Tous avaient une raison différente de soutenir HUGGING FACE, mais un point commun : la plateforme permet aux développeurs d’accéder plus facilement aux technologies qu’ils veulent leur vendre.

Ainsi HUGGING FACE s’est placé à l’intersection de ces intérêts sans avoir besoin de choisir son camp. La société héberge près de 3 millions de modèles publics, plus d’un million de datasets et 1,44 million d’applications Spaces à l’été 2026. Elle comptait 13 millions d’utilisateurs fin 2025 et indiquait que plus de 30 % des entreprises du Fortune 500 disposaient d’un compte vérifié.

Cette place sur l’échiquier explique en partie les 12,9 milliards de dollars avancés pour son acquisition. Rapporté aux quelque 150 millions de dollars de revenus annualisés attribués à la société, le prix représente environ 86 fois les revenus. Et chacun l’aura compris, un tel multiple ne rémunère pas uniquement un logiciel par abonnement, mais donne un prix à un réseau, à des standards techniques et, surtout, à une position dans le parcours des développeurs.

Le moment où le choix d’un modèle devient une facture

HUGGING FACE est souvent présenté comme le GITHUB de l’intelligence artificielle. Une comparaison reste utile, mais elle ne décrit plus entièrement la plateforme. Car si GITHUB permet principalement de stocker, versionner et distribuer du code, HUGGING FACE permet de rechercher un modèle, consulter sa documentation, identifier les datasets utilisés, télécharger ses poids, tester une démonstration, créer une adaptation puis lancer son inférence auprès d’un fournisseur informatique.

Le parcours est désormais presque continu : découvrir → comparer → télécharger → adapter → déployer → consommer du compute.

Le dernier seuil est le plus important économiquement, car lorsqu’un développeur choisit un modèle, il doit ensuite l’entraîner, le fine-tuner ou l’exécuter, or ces opérations produisent des dépenses de GPU, de stockage, de réseau et de cloud.

HUGGING FACE intervient donc au moment précis où une décision technique peut se transformer en facture informatique. L’entreprise ne possède pas nécessairement le data center qui encaissera cette dépense, mais elle peut influencer sa destination, et c’est pour cela que les acteurs ayant le plus intérêt à l’acquérir sont moins les producteurs de modèles que les vendeurs d’infrastructure.

NVIDIA veut faire descendre les modèles vers ses GPU

La logique de NVIDIA est la plus directe. Le groupe a progressivement étendu sa position bien au-delà de la puce. CUDA a installé son environnement logiciel comme un standard auprès des développeurs. Le rachat de MELLANOX lui a apporté les technologies d’interconnexion indispensables aux grands clusters. RUN:AI lui permet d’orchestrer les ressources de calcul. NEMO et NIM ajoutent les outils nécessaires pour construire, optimiser et déployer des modèles. DGX CLOUD rapproche enfin NVIDIA d’un véritable fournisseur de services informatiques.

HUGGING FACE apporterait la couche qui manque encore : le point d’entrée des développeurs.

Les deux entreprises travaillent déjà ensemble, des modèles optimisés pour NVIDIA peuvent être exécutés sous forme de microservices NIM depuis HUGGING FACE, tandis que la plateforme est intégrée à DGX CLOUD LEPTON. Une acquisition permettrait de transformer cette proximité technique en boucle commerciale : modèle découvert sur HUGGING FACE → version optimisée par NVIDIA → déploiement avec NIM → exécution sur GPU NVIDIA.

L’intérêt est d’autant plus grand que les grands laboratoires d’IA cherchent à réduire leur dépendance au fabricant. GOOGLE possède ses TPU, AMAZON développe TRAINIUM et INFERENTIA. MICROSOFT dispose de ses propres accélérateurs, enfin OPENAI et ANTHROPIC cherchent également à diversifier leurs infrastructures.

Face à ces clients capables de concevoir leurs propres puces, NVIDIA a intérêt à agréger une autre demande : celle des milliers d’entreprises, laboratoires et développeurs qui utilisent des modèles ouverts sans posséder leur propre infrastructure. HUGGING FACE lui permettrait de transformer un écosystème fragmenté en canal de distribution.

MICROSOFT pourrait prolonger GITHUB jusqu’au modèle

Pour sa part, MICROSOFT possède probablement la meilleure logique produit. Avec GITHUB, l’entreprise contrôle déjà l’environnement dans lequel une grande partie du logiciel mondial est stockée et développée. Avec VISUAL STUDIO et VS CODE, elle fournit les outils de programmation. Avec AZURE, elle vend l’infrastructure. Avec MICROSOFT FOUNDRY et COPILOT, elle construit les produits qui exploitent les modèles.

HUGGING FACE remplirait l’espace situé entre le code et le cloud : code sur GITHUB → modèle sur HUGGING FACE → développement dans VS CODE → déploiement dans AZURE → utilisation dans COPILOT ou MICROSOFT FOUNDRY.

Les deux plateformes sont déjà étroitement connectées. Plus de 11 000 modèles issus de HUGGING FACE peuvent être déployés dans MICROSOFT FOUNDRY et AZURE MACHINE LEARNING. MICROSOFT possède également une expérience dont aucun autre acquéreur potentiel ne dispose vraiment. Depuis le rachat de GITHUB pour 7,5 milliards de dollars en 2018, le groupe a maintenu la marque, les interfaces et la possibilité pour les développeurs de déployer leur code ailleurs que sur AZURE. Il pourrait tenter de reproduire ce modèle avec HUGGING FACE, à savoir acheter l’infrastructure sans la transformer immédiatement en rayon d’un magasin Microsoft.

La difficulté serait réglementaire, car une même entreprise contrôlerait le principal dépôt de code, l’un des principaux dépôts de modèles, un environnement de développement, un cloud mondial et plusieurs interfaces d’IA utilisées par les entreprises. La continuité du parcours serait remarquable, mais sa concentration aussi.

AMAZON a surtout intérêt à empêcher les autres de l’acheter

Pour AMAZON, HUGGING FACE constitue autant une opportunité qu’un actif défensif. La plateforme est déjà intégrée à SAGEMAKER, BEDROCK, EC2, ECS et EKS. Les deux entreprises travaillent également à faciliter l’utilisation des modèles avec TRAINIUM et INFERENTIA, les accélérateurs développés par AWS pour réduire sa dépendance aux GPU NVIDIA.

Acquérir HUGGING FACE permettrait à AMAZON de diriger plus naturellement l’entraînement et l’inférence des modèles vers son cloud, mais l’opération empêcherait surtout un concurrent d’en faire autant.

Si NVIDIA prend le contrôle du Hub, AWS risque de voir une part croissante des modèles optimisée prioritairement pour CUDA et NIM. Si MICROSOFT l’acquiert, AZURE obtiendra un nouvel avantage auprès des développeurs. Si GOOGLE l’emporte, les TPU disposeront d’un canal de distribution beaucoup plus puissant.

L’intérêt d’AMAZON est donc celui d’un propriétaire potentiel, mais aussi celui d’un acteur prêt à payer pour que le carrefour ne tombe pas dans le jardin du voisin.

GOOGLE peut rapprocher le Hub des TPU, au risque des doublons

GOOGLE possède lui aussi une forte complémentarité avec HUGGING FACE. Le groupe dispose de ses propres modèles avec GEMINI et GEMMA, de ses accélérateurs TPU, de GOOGLE CLOUD, de VERTEX AI et de KAGGLE. L’intégration de HUGGING FACE permettrait de relier modèles, datasets, notebooks, environnements de développement et infrastructure.

GOOGLE CLOUD a d’ailleurs renforcé son partenariat avec la plateforme en 2025 afin d’accélérer le téléchargement des modèles dans VERTEX AI et GKE, de leur apporter un support natif sur TPU et d’ajouter des fonctions de sécurité issues notamment de MANDIANT.

Cette acquisition offrirait à GOOGLE un levier comparable à celui recherché par NVIDIA, à savoir rendre ses accélérateurs presque aussi naturels à utiliser que les GPU pour les modèles ouverts, mais elle créerait également de nombreux chevauchements. KAGGLE héberge déjà des datasets, des notebooks et des modèles. VERTEX AI MODEL GARDEN permet de découvrir et déployer des modèles. GOOGLE devrait déterminer quelles briques conserver, fusionner ou abandonner, avec le risque de transformer progressivement HUGGING FACE en simple interface de GOOGLE CLOUD, or le principal avantage du Hub est précisément de ne pas être un produit cloud parmi d’autres.

IBM serait peut-être le propriétaire le plus compatible, pas le plus généreux

Pour sa part, IBM représente un cas différent, son intérêt ne serait pas principalement de vendre davantage de compute, mais de faire de HUGGING FACE la couche ouverte de WATSONX. Les deux entreprises collaborent depuis 2023 pour permettre aux clients professionnels de sélectionner, personnaliser et déployer des modèles issus de la communauté. IBM publie également ses propres modèles GRANITE sur HUGGING FACE.

Le parallèle avec RED HAT est évident et IBM pourrait chercher à préserver une infrastructure ouverte, puis vendre autour d’elle du support, de la gouvernance, de la conformité, de la sécurité et des services d’intégration. Il serait probablement moins soupçonné que NVIDIA, AMAZON ou GOOGLE de vouloir favoriser une architecture informatique particulière, et son expérience de l’open source en entreprise lui donnerait également une certaine légitimité auprès de la communauté.

Mais cette compatibilité culturelle ne suffit pas à faire une acquisition. À près de 13 milliards de dollars, IBM devrait démontrer qu’il peut créer suffisamment de revenus supplémentaires dans WATSONX et ses activités de conseil. Les synergies seraient sans doute plus respectueuses de la neutralité du Hub, mais moins immédiates financièrement.

SALESFORCE pourrait monétiser la gouvernance plutôt que le compute

SALESFORCE VENTURES a mené la levée de 2023 et présentait déjà HUGGING FACE comme le centre reliant développeurs, chercheurs et praticiens de l’IA.

Pour SALESFORCE, l’acquisition pourrait donner à AGENTFORCE et à ses applications professionnelles un accès privilégié à une vaste bibliothèque de modèles. Le groupe pourrait surtout développer les fonctions dont les grandes entreprises ont besoin pour utiliser l’open source : évaluation, contrôle des licences, sécurité, suivi des versions, audit et gestion des accès. La monétisation passerait moins par les GPU que par la gouvernance.

Si cette logique est cohérente avec les attentes des clients de SALESFORCE, elle présente toutefois deux limites. Le groupe tirerait moins de valeur que NVIDIA ou AWS de chaque workload informatique. Et une intégration trop forte à son CRM réduirait la vocation généraliste de HUGGING FACE.

AMD et INTEL seraient les premiers perdants d’un rachat par NVIDIA

AMD et INTEL ont investi dans HUGGING FACE pour une raison simple : un modèle facilement compatible avec leurs processeurs a davantage de chances d’être exécuté sur leurs infrastructures.

L’acquisition du Hub par NVIDIA ne signifierait pas nécessairement la disparition de ces intégrations. Elle modifierait cependant les incitations. NVIDIA aurait intérêt à ce que les nouveaux modèles soient d’abord optimisés pour ses GPU, ses bibliothèques et ses services.

AMD pourrait théoriquement tenter une contre-offre, mais une transaction proche de 13 milliards de dollars mobiliserait des ressources considérables, sans lui apporter les mêmes possibilités de monétisation que NVIDIA. INTEL paraît encore moins susceptible de mener une telle opération.

Leur principal levier pourrait donc être réglementaire et obtenir le maintien d’un support équivalent entre les différentes architectures, ainsi qu’une transparence sur les recommandations de modèles et l’absence de préférence accordée aux services de NVIDIA.

Les laboratoires de modèles seraient de mauvais acquéreurs

OPENAI, ANTHROPIC, META ou MISTRAL AI pourraient également trouver un intérêt théorique à posséder HUGGING FACE. Ils obtiendraient une distribution mondiale, une communauté technique et un canal privilégié pour leurs modèles, mais l’acquisition détruirait rapidement une partie de la valeur recherchée.

Pourquoi un laboratoire concurrent continuerait-il à publier ses modèles sur une plateforme appartenant à META ou OPENAI ? Pourquoi y partager ses téléchargements, ses dérivés et ses relations avec les utilisateurs ? HUGGING FACE deviendrait le catalogue d’un producteur plutôt que le marché commun de plusieurs producteurs.

META serait le candidat le plus cohérent en raison de sa stratégie open weight autour de LLAMA. Mais la plateforme risquerait d’être perçue comme une extension de cet écosystème. Quant à OPENAI et ANTHROPIC, dont la stratégie repose largement sur des modèles propriétaires accessibles par API, leur culture et leur modèle économique s’accordent moins naturellement avec la mission historique de HUGGING FACE.

Le paradoxe de l’acquéreur idéal

Les différents prétendants ne veulent donc pas exactement la même entreprise.

NVIDIA veut un canal vers les GPU.

MICROSOFT veut prolonger GITHUB jusqu’aux modèles.

AMAZON veut protéger les workloads d’AWS.

GOOGLE veut ouvrir le Hub aux TPU.

IBM veut distribuer l’open source aux entreprises.

SALESFORCE veut gouverner les modèles utilisés par ses clients.

NVIDIA possède la meilleure logique industrielle et probablement la plus grande capacité à rentabiliser le prix demandé. MICROSOFT offre l’intégration produit la plus cohérente. AMAZON a le plus fort intérêt défensif. IBM serait peut-être le propriétaire le plus compatible avec la culture ouverte de la plateforme.

Cela étant, chacun rencontre la même contradiction : plus l’acquéreur exploite HUGGING FACE pour favoriser ses propres produits, plus il risque de faire partir les acteurs qui donnent sa valeur au Hub. Le véritable enjeu de l’opération ne sera pas seulement de savoir qui contrôlera HUGGING FACE, mais si le futur propriétaire saura rester suffisamment discret pour que le reste de l’écosystème continue d’y entrer.