Gestion de la paie, le discret WEEKERA fait entrer un nouvel actionnaire pour son nouveau tour de financement

Créée en 2022, Weekera s’est imposée en peu de temps comme un éditeur singulier sur le marché des solutions de paie et de gestion des ressources humaines. Conçue dès l’origine pour les experts-comptables, sa plateforme SaaS repose sur une logique collaborative avec plus de 80 cabinets, de toutes tailles et répartis sur l’ensemble du territoire, qui sont actionnaires et participent activement à la définition des fonctionnalités.

Ainsi en 2023, Weekera a organisé des ateliers de co-construction avec plusieurs dizaines de cabinets. L’année suivante, les premiers bêta-tests en production réelle ont permis de valider les flux de paie, en intégrant des mécanismes d’automatisation contrôlée, capables de suspendre les traitements en cas de suspicion d’erreurs. Ce fonctionnement hybride, associant automatisation et supervision, répond à l’une des principales préoccupations de la profession qui est de gagner en productivité sans compromettre la fiabilité.

Après un premier financement en 2023 de 6 millions d’euros auprès de Drakarys, la société d’investissement créée par l’Ordre des experts-comptables, Weekera vient d’accueillir un nouvel actionnaire minoritaire : HG, l’un des principaux investisseurs européens spécialisés dans les logiciels B2B. Cette opération, menée par Exponens Corporate Finance. Le montant du tour n’a pas été communiqué.

Le marché européen des solutions de paie et RH en mode cloud connaît une croissance soutenue, avec une valeur estimée à environ 3 milliards de dollars en 2022, portée jusqu’à 5,66 milliards de dollars en 2028. Plus spécifiquement, la France devrait connaître une expansion encore plus marquée, avec un taux de croissance annuel estimé à 7,7 % sur la période 2024–2031 (chiffres KVB Research). Sur un périmètre plus large englobant les solutions de paie et services RH, le marché européen est valorisé à 45 milliards de dollars en 2024, et pourrait atteindre 75 milliards d’ici 2033.

Weekera évolue dans un paysage dominé par des acteurs internationaux bien implantés. Parmi les tout premiers figurent l’américain ADP ainsi que Visma, entreprise norvégienne leader en logiciels comptables, paie et RH, présente partout en Europe, et bien entendu le français Silae qui demeure l’acteur dominant du secteur, aux cotés d’acteurs historiques comme Cegid ou Sage, en concurrence avec des startups comme Payfit ou Malibou