Connaissez-vous PAYFIT, une solution de gestion de paie et RH ?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Dans le monde complexe de la gestion des ressources humaines, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis, notamment en matière de gestion de la paie, de déclarations fiscales, de suivi des activités des collaborateurs et de traitement des notes de frais. C’est là qu’intervient PayFit, une solution qui répond aux problèmes courants de gestion des ressources humaines.

Cette solution permet aux entreprises de réduire la complexité et les erreurs liées à la paie et de rationaliser le processus de remboursement des dépenses professionnelles. Les employés peuvent soumettre facilement leurs dépenses professionnelles via l’application mobile de PayFit, en téléchargeant les reçus et en fournissant les informations nécessaires. Les gestionnaires peuvent ensuite vérifier et approuver rapidement les notes de frais, et les remboursements peuvent être effectués de manière transparente. Cette automatisation réduit considérablement le temps et les ressources consacrés à la gestion des notes de frais, tout en minimisant les risques d’erreurs et de retards.

Suivi des activités des collaborateurs

PayFit offre également une fonctionnalité de suivi des activités des collaborateurs. Elle permet aux entreprises de centraliser les informations concernant les congés, les absences et les heures de travail de leurs employés. En permettant aux gestionnaires d’accéder facilement aux données relatives aux activités des collaborateurs, PayFit facilite la planification des ressources et l’organisation du travail. Les congés peuvent être demandés, approuvés et suivis directement depuis la plateforme. Les absences et les heures de travail peuvent également être enregistrées et consultées en temps réel, ce qui permet aux gestionnaires de suivre la productivité des employés et d’ajuster les affectations si nécessaire.

De plus, cette fonctionnalité offre une meilleure visibilité sur les données relatives aux activités des collaborateurs. Les entreprises peuvent analyser les tendances, identifier les pics d’absentéisme et les périodes d’activité intense, ce qui facilite la planification à long terme. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises qui ont des équipes dispersées géographiquement ou qui travaillent à distance, car elle permet de maintenir une communication fluide et de garantir une répartition équilibrée du travail.

Parmi les solutions similaires, on peut citer LUCCA, PERSONIO ou encore CEGID.

FAITES VOUS CONNAITRE SUR FRENCHWEB.FR

Vous êtes éditeur de logiciels B2B, fournisseur de services et vous souhaitez gérer votre page société sur FRENCHWEB.FR, Vous êtes éditeur de logiciels B2B, fournisseur de services et vous souhaitez gérer votre page société sur FRENCHWEB.FR, cliquez ici.

Les fonctionnalités clés :

Bulletins de salaire

Congés & absences

Suivi du temps de travail

Gestion du personnel

Notes de frais

Les tarifs :

Paie: 100€/mois (Le minimum pour gérer votre paie efficacement et sans erreur)

Paie avancée: 124€/mois (L’essentiel de la paie et des RH pour vous et vos employés)

RH+: 136€/mois (L’offre paie & RH complète, incluant la gestion des entretiens et de la performance)

Premium: 175€/mois (L’offre intégrale paie & RH, avec un accompagnement en droit social fourni par Kanoon)

Les clients :

PayFit compte 9 500 TPE et PME clientes, parmi lesquels on peut citer Heetch, Liberkeys, Livestorm, Gymlib ou encore Kandbaz.

L’entreprise :

PayFit est une entreprise leader dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Fondée sur la gestion de la paie, PayFit offre désormais une gamme complète de services, de la gestion des activités des collaborateurs à la gestion des notes de frais. Forte de plus de 9 500 entreprises clientes, l’entreprise a levé près de 500 millions de dollars depuis son lancement.