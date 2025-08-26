Pourquoi Google Ventures et Balderton misent gros sur un nouveau CRM ?

Le marché du CRM reste l’un des plus vastes segments du logiciel d’entreprise, dominé depuis deux décennies par Salesforce, Microsoft et HubSpot. Si ces plateformes concentrent encore la majorité des budgets B2B, elles peinent à s’adapter à l’ère de l’intelligence artificielle et c’est sur ce constat qu’Attio, jeune société londonienne, a convaincu Google Ventures (GV) et Balderton Capital de mener un nouveau tour de financement de 44 millions d’euros, à peine 1 an après le précédent.

Attio développe un CRM dit “AI-native”, pensé dès l’origine pour intégrer agents intelligents, ingestion de données en temps réel et programmabilité. Là où les solutions historiques ajoutent des briques d’IA en surcouche, Attio revendique une architecture construite autour de ce principe. Pour Nicolas Sharp, cofondateur et CEO, le problème est structurel. « Le CRM est l’une des catégories les plus importantes en B2B, mais il est resté bloqué dans le passé. Un CRM natif IA doit reposer sur une base complètement différente, une base qui permette de vraiment comprendre chaque client, d’agir rapidement et de donner la liberté de construire les systèmes go-to-market adaptés à grande échelle. »

Le positionnement séduit une génération d’équipes dites “go-to-market builders”, qui souhaitent concevoir rapidement leurs propres systèmes commerciaux, sans dépendre de cycles d’intégration coûteux ni de prestataires externes. Le pari d’Attio consiste donc à s’imposer comme une alternative programmable, capable de rivaliser avec les CRM historiques sur la flexibilité et la vitesse de déploiement. La société revendique une clientèle composée de plusieurs startups d’intelligence artificielle, dont Replicate, Modal, Granola ou encore l’une des startups les plus en vue du moment, Lovable. Elle annonce par ailleurs être en passe de quadrupler son chiffre d’affaires récurrent annuel cette année.

Pour GV, l’investissement traduit une conviction sur un basculement de génération. Michael McBride, partner chez GV et ancien Chief Revenue Officer de GitLab, rejoint le conseil d’administration d’Attio. « Cela fait vingt-cinq ans que le CRM, l’un des plus grands marchés logiciels, n’a pas connu de véritable basculement de plateforme. Attio dispose de l’architecture native IA, de la vision et de la croissance client rapide pour définir l’avenir du CRM et des logiciels go-to-market. »

Depuis sa création en 2023, Attio a levé au total 99 millions d’euros auprès d’investisseurs comprenant GV, Balderton Capital, Redpoint Ventures, Point Nine et 01A. Le nouveau financement doit permettre de renforcer l’ingénierie, d’accélérer le développement produit, et de cibler plus largement les équipes commerciales de la nouvelle génération SaaS.