Harmattan AI signe un partenariat stratégique avec le constructeur ukrainien Skyeton

La startup defense tech française Harmattan AI , spécialisée dans les systèmes autonomes de défense, a annoncé un partenariat stratégique avec le constructeur ukrainien Skyeton . L’accord porte sur l’intégration du radar à synthèse d’ouverture (SAR) développé par Harmattan au sein du Raybird ISR , le drone de reconnaissance longue endurance conçu par Skyeton et largement utilisé par les forces ukrainiennes.

Ce partenariat marque une étape importante dans la montée en puissance de l’écosystème européen de défense autonome. Le système Sahara, au cœur de cette collaboration, a été conçu par Harmattan pour être embarqué sur des drones de catégorie moyenne. Il permet la génération et le traitement d’images radar haute résolution directement à bord, sans recours à une station au sol. Couplé à la suite logicielle d’autonomie développée par la startup, il confère au Raybird des capacités ISR renforcées, notamment dans les environnements dégradés ou privés de GPS.

Les premiers Raybird équipés du système Sahara seront livrés d’ici le premier trimestre 2026, et que la première commande provient du ministère français des Armées.

Fondé à Kiev en 2006, Skyeton s’est imposé comme l’un des constructeurs européens les plus expérimentés dans le domaine des drones tactiques. Son modèle Raybird ISR, doté d’une autonomie supérieure à 28 heures et d’une portée de plus de 2 000 kilomètres, a déjà accumulé plus de 350 000 heures de vol en mission de combat. Capable d’opérer sans GPS et résistant aux brouillages électroniques, il s’est imposé comme une référence sur le front ukrainien.

Créée en 2024, Harmattan AI développe une gamme complète de systèmes autonomes modulaires destinés à la défense et à la sécurité :

Sonora , un drone d’entraînement à bas coût pour la simulation ISR ;

, un drone d’entraînement à bas coût pour la simulation ISR ; Gobi , un intercepteur de drones rapides ;

, un intercepteur de drones rapides ; Sahara, un module radar embarqué à IA intégrée.

En parallèle, la société a conçu une suite logicielle d’autonomie universelle, destinée à être embarquée sur des plateformes aériennes, terrestres et maritimes. Déjà engagée dans deux programmes de l’OTAN, dont un contrat britannique portant sur 3 000 drones, Harmattan AI s’est rapidement imposée comme un acteur clé du renouveau de la défense européenne.

Soutenue par Atlantic Labs et Financière Saint James, la société a bouclé début 2025 une levée de fonds dont le montant n’a pas été communiqué.