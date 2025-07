HARMATTAN AI, 1 000 drones, un contrat OTAN, et moins de deux ans d’existence

En à peine quinze mois d’existence, Harmattan AI ouvre la voie aux nouvelles startups de la défense tech avec un rythme inédit dans ce secteur en France. Créée en avril 2024, la startup s’est d’abord distinguée en remportant, le 30 juin 2025, un marché stratégique attribué par la Direction générale de l’armement (DGA) avec la fourniture de 1 000 micro-drones du combattant destinés à équiper l’armée de Terre. Quelques jours plus tard, elle annonçait la signature d’un second contrat, cette fois avec un gouvernement de l’OTAN.

Une nouvelle génération industrielle

Harmattan AI incarne une rupture dans le paysage défense tech. Là où les cycles de développement traditionnels s’étalent sur plusieurs années, la startup s’inscrit dans une exécution accélérée. En un peu plus d’un an, elle est passée du concept à la production, en développant deux produits, avec un micro-drone de reconnaissance, sélectionné par la DGA, et le GOBI, un drone intercepteur autonome conçu pour neutraliser des munitions rôdeuses comme les Shahed-136.

Cette accélération s’appuie sur une approche hybride avec un ADN logiciel centré sur l’IA embarquée, une intégration industrielle pensée pour les conditions de guerre, et un positionnement produit très proche des besoins opérationnels immédiats.

Procédure allégée, impact immédiat

L’appel d’offre remporté par Harmattan AI en juin 2025 illustre le virage stratégique voulu par Emmanuel Macron. Publié fin février, il ne contenait qu’une vingtaine d’exigences, avec un format inhabituellement court pour l’univers militaire, et ce afin de viser un coût unitaire bas et un délai de production resserré. Les essais précontractuels, limités à une demi journée par candidat, ont permis d’évaluer la maturité des systèmes en condition réelle.

Avec 1,8 kg, 40 minutes d’autonomie, et une portée de 2 kilomètres, le drone du combattant développé par Harmattan répond aux attentes de déploiement rapide en milieu contesté. Il sera livré dès octobre 2025 aux unités participant à l’exercice Orion 2026, avant d’être généralisé à la préparation opérationnelle.

Le GOBI, la riposte française à la guerre des drones

En parallèle, Harmattan AI a dévoilé le GOBI, un intercepteur autonome conçu pour la lutte anti-drone. Capable de détecter, cibler et neutraliser une menace en moins d’une minute, le GOBI répond à une demande croissante en protection aérienne agile. Intégrable à des systèmes C2 (Command & Control), il communique avec d’autres capteurs pour limiter les tirs fratricides. Sa vocation dépasse le champ de bataille et peut être utilisé à des fins civiles, comme la protection d’infrastructures critiques en France.

Cette logique d’IA temps réel, interopérable, évolutive, marque une rupture avec les architectures matérielles jusqu’à présent utilisées. Le GOBI illustre ainsi une génération de systèmes software-defined, capables de s’adapter aux menaces émergentes en continu.

Fondée en 2023, Harmattan AI est développée par la société Deep Mine créée par M’ghari Mouad (X, ENS, MIT). La startup a levé plusieurs millions d’euros en capital depuis sa création, avec le soutien de fonds comme Atlantic Labs, Kima Ventures et W Ventures.