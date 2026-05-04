France Quantum, la structuration d’une filière européenne

📍 Paris, France – 📅 16 juin 2026

Co-fondé par Fanny Bouton et Damien Gromier, et organisé à Station F, France Quantum constitue le point de convergence de l’écosystème français. L’événement rassemble laboratoires publics, startups deeptech, industriels et représentants de l’État autour d’un objectif explicite : transformer une excellence scientifique en capacité industrielle.

La spécificité française tient à cette articulation étroite entre recherche académique et stratégie publique. Là où d’autres marchés laissent davantage de place au capital privé, la France tente de structurer une filière complète, du hardware aux applications, en passant par la formation et les infrastructures.

France Quantum permet ainsi de mesurer un basculement discret mais stratégique : le passage d’une politique d’investissement à une logique d’exécution. Qui signe des partenariats industriels ? Qui sort réellement du laboratoire ? Qui construit des briques technologiques exploitables à moyen terme ? Autant de signaux faibles, mais déterminants.

Focus

Construction d’une filière souveraine

Passage recherche → industrie

Coordination public / privé

Intervenants clés

Georges-Olivier Reymond, CEO, Pasqal ; Niccolo Somaschi, CEO, Quandela ; Théau Peronnin, CEO, Alice & Bob ; Olivier Ezratty, Decode Quantum; Elie Girard, ex CEO, Atos ; Valérie Pécresse, présidente, Région Île-de-France.